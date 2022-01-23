Сайди Янгулбаев. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=oDpTtMH76z8&t=1s

23 января 2022, 00:42

Сайди Янгулбаев с дочерью покинули Россию

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Отъезд бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева и его дочери Алии из России связан с заявлением главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщила пресс-секретарь "Комитета против пыток"* Наталья Курекина.

Как писал "Кавказский узел", "Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева (также упоминается как Мусаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона на которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев призвал Следком проверить угрозы Кадырова его семье на экстремизм. В ответ Кадыров обвинил семью Янгулбаева в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и призывах к терроризму.

Федеральный судья  в отставке Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию, сообщает "Комитет против пыток" 22 января на своем Telegram-канале. Организация разместила фотографию Янгулбаева с дочерью в аэропорту на фоне табло вылета и прилета.

Время отъезда не уточняется. Пресс-секретарь "Комитета против пыток"* Наталья Курекина сообщила, что отъезд Янгулбаевых связан с заявлениями главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет "Новая газета".

Абубакар Янгулбаев подтвердил отъезд отца и сестры. Сам он покинул Россию еще до Нового года, сообщает РБК.

Telegram-канал "Осторожно, новости" разместил видео, на котором бывший судья Сайди Янгулбаев и его дочь проходят регистрацию на рейс.

Напомним, что в декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев  заявил о похищении в Чечне своих 37  родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Комитет против пыток был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

Примечание:

"Аналитики упрекнули силовиков из Чечни в нарушении субординации к МВД России", "Депутат из Коми обратился к главе ФСБ в связи с похищением Заремы Янгулбаевой", "Amnesty International призвала освободить мать Абубакара Янгулбаева".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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