Кадыров ответил Янгулбаеву обвинением его семьи в пособничестве терроризму

22 января 2022, 20:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Чечни обвинил в организации нападения на бывшего чеченского силовика в Турции и призывах к терроризму семью правозащитника Абубакара Янгулбаева, который сегодня попросил Следком проверить угрозы Кадырова на экстремизм.

Как писал "Кавказский узел", "Комитет против пыток"* 20 января проинформировал, что супруга федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева (также упоминается как Мусаева) была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, код региона на которых соответствовал Чечне. 21 января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что Янгулбаева доставлена в Грозный и заявил, что Янгулбаевых ждет место "в тюрьме или под землей". Юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток"* Абубакар Янгулбаев призвал Следком проверить угрозы Кадырова его семье на экстремизм.

Янгулбаевы восприняли заявления Кадырова как угрозы, однако это лишь констатация фактов, заявил сегодня глава Чечни. "Я не угрожаю, а констатирую факты и последующее законное наказание".

"Янгулбаевы призывают к терроризму и экстремизму, поддерживают его. Именно они, согласно слитой в сеть третьими лицами переписке, организовали нападение в Турции на бывшего сотрудника правоохранительных органов из ЧР. Янгулбаевы в этой переписке сами признаются, что не без их участия было совершено это нападение и, судя по тону, вполне гордятся этим. Из тех же файлов следует, что Янгулбаевы всей семьей однозначно поддерживают террористические группировки и планируют принять участие в организации целой сети", - указал Кадыров.

Видео "В Турции избили чеченского сотрудника МВД" было, в частности, размещено 6 сентября 2021 года в Instagram-паблике "Слово Чечни". В кадре на тротуаре лежит мужчина, которого удерживают и бьют, в том числе ногами, по меньшей мере два человека. Когда мужчина переворачивается на спину, видно, что лицо его окровавлено. После этого, а также нападения на Ахмада Арсанукаева были задержаны живущего в Турции блогера из Чечни Хасана Халитова, а также эмигрировавшего в ЕС Ильмана Мамакаева. Халитов также заявил, что власти Чечни стоят за объявлением ему и нескольким семьям в Чечне кровной мести.

Янгулаевых надо "задержать и наказать" или "уничтожить", указал Кадыров. "Я считаю, что их надо задержать, как того требует закон, и наказать. А если окажут сопротивление, то уничтожить как пособников террористов, кем они и являются", - говорится в сообщении.

По словам главы Чечни, жители республики "разозлены" действиями семьи "Жители Чеченской Республики настолько возмущены высказываниями Янгулбаевых в адрес всего народа, что чувствую, церемониться с ними при встрече они не будут. Для них же будет лучше, если первыми до них доберутся правоохранительные органы, а не разозлённые их оскорблениями чеченцы", - пригрозил Кадыров.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне своих 37 родственников. О похищении родных также сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 60 фамилий похищенных родственников. Информация о числе похищенных в списке актуализировалась на основе сообщений о числе освобожденных родственников Абдурахманова, Мализаева, Садулаева, Халитова и Арцуева. Так, по данным на 12 января число удерживаемых родных критиков чеченских властей сократилось как минимум до 21 человека. По состоянию на 18 января в списке удерживаемых после похищения было 11 человек. С учетом информации о Зареме Янгулбаевой, по состоянию на сегодня в Чечне по-прежнему удерживаются не менее 11 членов семей критиков Кадырова.

Пост Кадырова опубликован сегодня в 18.42 мск. Видеообращение Абубакара Янгулбаева в Telegram-канале издания Sota (главный редактор интернет-издания Sota.Vision Олег Еланчик внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполнящих функцию иностранного агента) было размещено также сегодня в 11.01 мск. Комментируя в нем предыдущее заявление Рамзана Кадырова, Янгулбаев указал, что по месту проживания семьи никаких повесток не приходило, и посоветовал правоохранительным органам проверить слова Кадырова на экстремизм, разжигание ненависти и розни, оправдание терроризма.

Правозащитник отметил, что практически в каждом выступлении Кадырова содержатся угрозы и неприемлемые высказывания в адрес его оппонентов, однако по этому поводу не было ни уголовных дел, ни проверок. Он также назвал "прямой угрозой" слова Кадырова о том, что семью Янгулбаевых "ждет место либо в тюрьме, либо под землей". "Я прошу Следственный комитет рассмотреть это заявление как реальную и возможную угрозу причинения смерти либо тяжкого вреда здоровью", — сказал Абубакар Янгулбаев в видео.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Комитет против пыток был внесен в реестр НКО-иноагентов в 2015 году. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток", который также был внесен в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.