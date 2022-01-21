Amnesty International призвала освободить мать Абубакара Янгулбаева

21 января 2022, 09:45

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Власти России должны вмешаться в ситуацию с похищением матери правозащитника Абубакара Янгулбаева, которое продолжило тенденцию давления руководства Чечни на оппонентов, заявила правозащитная организация Amnesty International.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря 2021 года юрист северокавказского отделения "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев заявил о похищении в Чечне его 37 родственников. На следующий день некоторые из них вернулись домой. 28 декабря 2021 года у силовики провели обыск в доме Янгулбаева в Пятигорске, затем его отвезли в полицию, где допросили как свидетеля по делу об оправдании терроризма. 20 декабря "Комитет против пыток" сообщил, что жена федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарема Янгулбаева была в бессознательном состоянии увезена на машинах с номерами, регионом на которых была указана Чечня. Также в комитет предположили, что нападение на родителей Янгулбаева стало продолжением истории с похищениями родных критиков Кадырова.

Федеральные власти России должны немедленно вмешаться в ситуацию с похищением Заремы Янгулбаевой и положить конец противоправному давлению властей Чечни на родственников своих критиков, которое уже вышло за пределы республики, заявила международная правозащитная организация Amnesty International.

"Происходящее в Чечне трудно назвать иначе как беззаконием, и теперь оно вновь выплеснулось за пределы республики – на этот раз в Нижнем Новгороде похищена Зарема Янгулбаева, мать юриста Комитета против пыток Абубакара Янгулбаева", – приведены слова исследовательницы Amnesty International по России Натальи Прилуцкой в заявлении организации.

Правозащитница задалась вопросом, неужели российские федеральные власти оставят без ответа происходящее в Чечне. "И сделают вид, что им неизвестно про попытки чеченских властей заставить замолчать своих критиков посредством похищения их родственников?", – сказано в пресс-релизе, опубликованном 20 января на сайте Amnesty International.

Напомним, что с 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. С 22 декабря 2021 года было похищено более 60 родственников проживающих за границей России оппозиционных блогеров и правозащитников, сообщил 12 января член совета Правозащитного центра "Мемориал"* Олег Орлов.

Похищения родственников чеченских активистов, известных критикой в адрес властей Чечни, стали возможными из-за уверенности Рамзана Кадырова в том, что такие действия останутся для него безнаказанными, указали в декабре 2021 года опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.