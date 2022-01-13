Оппозиционеры рассказали о судьбе похищенных в Чечне родных

13 января 2022, 01:47

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Видео, на которых показаны родные оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров, позволяет судить лишь о том, что они живы, но не означает, что они на свободе, указал правозащитник Олег Орлов. Блогер Тумсо Абурахманов подтвердил, что один из его родственников на этом видео остается в заложниках.

Как писал "Кавказский узел", 8 января в Страсбурге перед зданием Совета Европы прошел митинг против массовых похищений родственников оппозиционных властям Чечни активистов и блогеров. Одним из организаторов митинга была Ассамблея чеченцев Европы, в акции приняло участие более 400 человек из разных стран Евросоюза. Похищения родственников стали беспрецедентным методом борьбы с инакомыслием, а за похищенных женщин обязательно будет расплата, пообещал на митинге чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Блогер таким образом выразил общее мнение живущих за границей оппонентов Рамзана Кадырова, указали кавказовед Руслан Кутаев и представители чеченских диаспор. Обещанная расплата не коснется родственниц сторонников главы Чечни, считают они.

С 22 по 24 декабря 2021 года о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря 2021 года стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. 28 декабря 2021 года Правозащитный центр "Мемориал"* направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращения с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов. 30 декабря 2021 года в Осло и Вене прошли пикеты против массовых похищений в Чечне.

Правозащитный центр "Мемориал"* пока не располагает точными данными о количестве освобождённых родственников чеченских оппозиционных блогеров и правозащитников, сказал член совета организации Олег Орлов. "У нас нет точной информации, сколько именно людей сейчас похищено чеченскими силовиками и сколько из них освобождено. Все еще актуальна информация о том, что с 22 декабря (2021 года) было похищено более 60 родственников живущих за границей России оппозиционных блогеров и правозащитников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Орлова, факт участия похищенных в видеообращениях не говорит о том, что человек уже на свободе. "Мы знаем случаи, когда кого-то отпустили для участия в записи видеообращения, но потом этот человек вновь лишился свободы. Нельзя говорить, что люди, которых мы увидели на видео, уже на свободе. Мы можем сказать, что большинство из 60 похищенных точно живы", - отметил он.

В чеченских Instagram-пабликах 8 января было опубликовано видео с обращением родственников оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова, на котором они клеймят позором правозащитников и уверяют, что не подвергаются репрессиями со стороны властей. Это видео стало третьим после аналогичных обращений родственников Хасана Халитова и Ахмеда Закаева.

Блогер Тумсо Абурахманов также уверен, что участие похищенного в съемке видео не означает его освобождения. "Один из мужчин на видео до сих пор удерживается в заложниках. Он был похищен в ночь на 22 декабря (2021 года), и с тех пор его местонахождение неизвестно. Впервые с момента похищения мы его увидели на этом видео. Но после съёмок его снова увезли в неизвестном направлении. Его имя Саламбек Хасаров, он приходится мне дядей по матери", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Блогер также сообщил, что несколько родственников, которых он ранее называл в числе освобожденных после похищения, есть на видео провластных чеченских источников. "Из показанных на видео пяти моих родственников четверо были похищены в ночь на 22 декабря (2021 года) и затем отпущены. Их имена: Мовсар Абдурахманов, Муса Абдурахманов, Мохмад Абдурахманов, Муслим Хасаров", - рассказал Абдурахманов.

Юрист "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев рассказал, что большая часть его родственников, которые ранее были похищены, уже на свободе.

"Сейчас удерживаются только четыре человека - дяди по отцу матери. Это Шахид Янгулбаев, Сайд-Эмин Янгульбаев, Сайд-Ахмед Янгульбаев, а также Ахмед Мусаев", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла". Все остальные, по его словам, освобождены. "У всех забрали паспорта и документы на недвижимость", - рассказал Янгулбаев.

Видео с участием его задержанных или уже освобожденных родственников не были опубликованы, отметил он.

Основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пока не владеет информацией о статусе похищенных родственников. "Мы не знаем, дома ли они, или кого-то еще забрали. Нет контактов с этими людьми, поэтому невозможно подтвердить или опровергнуть эту информацию", - рассказал он. Садулаев сказал, что не общался с родственниками после появления информации об их похищении.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев ранее назвал ложью сообщения о похищениях в Чечне. "Утверждения о похищениях людей безосновательны, имеют заказной и политический характер", - привело 8 января его слова "Грозный-Информ". "Подписанты, некоторые из которых являются иностранными агентами, как политические инструменты давно используются во всех конфликтах. Их двойные и тройные стандарты в отношении прав человека хорошо известны", - сказал он, комментируя обращение к президенту России Владимиру Путину с жалобой о похищениях в Чечне.

Российские и международные правозащитные организации обратились к Путину в связи с похищениями родных критиков Кадырова. Они потребовали от президента России предпринять всё возможное, чтобы прекратить репрессии в Чечне, обеспечить расследование нарушений прав человека, совершённых чеченскими властями и привлечь к ответственности всех виновных.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.