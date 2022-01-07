Правозащитники обратились к Путину в связи с похищениями родных критиков Кадырова

07 января 2022, 17:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские и международные правозащитные организации потребовали от президента России предпринять всё возможное, чтобы прекратить репрессии в Чечне, обеспечить расследование нарушений прав человека, совершённых чеченскими властями и привлечь к ответственности всех виновных.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 24 декабря о похищении родственников в Чечне сообщили критики Кадырова Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. 28 декабря Правозащитный центр "Мемориал"* направил в Генпрокуратуру, Следком и МВД России обращения с просьбой привлечь к ответственности виновных в похищении родственников чеченских блогеров и активистов. 30 декабря в Осло и Вене прошли пикеты против массовых похищений в Чечне.

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

В двадцатых числах декабря 2021 года в России были похищены десятки родственников пяти гражданских активистов, которые позволяют себе критиковать руководство Чеченской Республики. Судьба и местонахождение многих из них до сих пор неизвестны, говорится в обращении правозащитных организаций.

Хотя некоторые обстоятельства этих похищений ещё проясняются, имеющиеся доказательства убедительно указывают на то, что это, скорее всего, были насильственные исчезновения, совершённые представителями государства, подчеркнули правозащитники. "Также есть неподтверждённые сообщения, что многих доставили в местные отделения полиции. Некоторых позже отпустили, угрозами и унижениями вынудив их согласиться на то, что они добьются от своих родственников прекращения деятельности, вызывающей недовольство Рамзана Кадырова", – отмечается в документе, опубликованном на сайте Правозащитного центра "Мемориал"*. Правозащитники опасаются, что похищенных пытают.

Тумсо Абдурахманов 23 декабря опубликовал скриншот сообщения с угрозой убить его родных, если за 24 часа он не опубликует видео с извинениями перед Кадыровым. 24 декабря Абдурахманов отказался прекратить критику чеченских властей, несмотря на угрозу расправы над похищенными родственниками.

Органы МВД Чечни отрицают, что похищенные люди находятся у них, подчеркивается в тексте обращения. "Однако есть серьёзные основания предполагать, что ответственность за эти похищения несут силовые структуры, подконтрольные главе Чечни Рамзану Кадырову. В своих заключительных замечаниях по государственным докладам России за 2012 и 2018 годы Комитет ООН против пыток указывал на отсутствие эффективного расследования похищений, совершённых государственными должностными лицами в Чечне. Несколько организаций, подписавших это письмо, задокументировали случаи совершённых силовыми структурами похищений критиков чеченского руководства или других лиц, ему не подчиняющихся. В большинстве случаев жертвы похищений впоследствии появляются, публично отрекаясь от своих близких или извиняясь за свои действия", – говорится в нем.

Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном 26 декабря высказал версию, что к похищениям причастен "кто-то из тех, кого они (блогеры) оскорбили". Похищения родственников чеченских активистов стали возможными из-за уверенности Кадырова в том, что эти действия останутся для него безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

Декабрьские похищения лежат в рамках этой уже давно практикуемой схемы коллективного наказания, при которой руководство Чечни преследует целые семьи, даже дальних родственников, за предполагаемые действия одного из членов семьи, отметили правозащитники, напомнив, что эту практику не раз документировали российские и международные правозащитные организации и журналисты, а Комитет ООН по правам человека в 2015 году отметил ее в своих заключительных замечаниях по России.

Похищения людей грубо нарушают права человека, подчеркивается в документе. "Похищения людей, осуществляемые чеченскими властями, которые затем отказываются предоставить сведения о судьбе и местонахождении похищенных, есть не что иное, как насильственные исчезновения и, как таковые, являются преступлениями в соответствии с нормами международного права и грубыми нарушениями прав человека, защита которых предусмотрена российскими законами и международными конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией", – отмечается в обращении.

Ответственность за происходящее в Чечне лежит и на президенте, напомнили правозащитники. "Ответственность за эти действия лежит не только на властях Чечни, но и на российских федеральных властях, в том числе и на вас, как на президенте и гаранте Конституции РФ и закреплённых в ней прав и свобод человека. Чеченская Республика – это субъект Российской Федерации, и её глава является вашим подчинённым. Остановить действия чеченских властей, нарушающих российские законы, включая совершённые в декабре 2021 года похищения и возможные насильственные исчезновения, – эта задача непосредственно входит в ваши полномочия и является вашей обязанностью. Любое нежелание выполнить эту задачу может служить тревожным сигналом того, что российские власти практикуют, одобряют и допускают в качестве жестокой формы подавления инакомыслия одно из самых серьёзных преступлений", – говорится в обращении.

"Мы требуем предпринять всё возможное, чтобы прекратить репрессии в Чеченской Республике, начав с незамедлительного раскрытия сведений о судьбе и местонахождении всех похищенных людей, и обеспечить полное, беспристрастное и эффективное расследование декабрьских похищений, а также других нарушений прав человека, совершённых чеченскими властями. Мы призываем вас обеспечить привлечение к ответственности всех виновных, включая тех, кто, возможно, отдал приказание о совершении этих деяний, невзирая на должности, в соответствии с нормами справедливого судебного разбирательства", – говорится в документе.

Под обращением к президенту России подписались организации Amnesty International, Human Rights Watch, International Federation for Human Rights, Norwegian Helsinki Committee, Правозащитный центр "Мемориал"*, Комитет "Гражданское содействие"**, Комитет против пыток, Московская Хельсинкская группа.

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

*организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, 29 декабря Мосгорсуд принял решение о ее ликвидации.

**организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.