Росавиация ограничила работу аэропорта в Геленджике

Ограничения на прием и вылет самолетов введены в аэропорту Геленджика в целях безопасности.

Как писал "Кавказский узел", в июле аэропорт Геленджика принял первый самолет с пассажирами после более чем трехлетнего перерыва.

О введении временных ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Геленджика сообщил в своем телеграм-канале в 11.03 мск представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - подчеркнул он.

В марте 2022 года, после начала боевых действий российских войск на Украине, приостановили работу аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара и Ростова-на-Дону. Информацию о работе аэропортов в ЮФО и СКФО весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в справке "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году".

Напомним, что в ночь с 9 на 10 августа в целях безопасности были введены ограничения на работу аэропортов Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса. Ограничения в аэропортах юга страны были введены еще до полуночи и действовали до утра.

