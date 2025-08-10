×

09:55, 10 августа 2025

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты ограничения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация разрешила вернуться аэропортам Владикавказа, Грозного и Магаса к работе в штатном режиме.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 9 на 10 августа в целях безопасности были введены ограничения на работу аэропортов Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса.

Ограничения в аэропортах юга страны были введены еще до полуночи и действовали всю ночь. "Владикавказ (Беслан), Грозный (Северный), Калуга (Грабцево), Магас. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщил в своем телеграм-канале в 05.50 мск представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. За время действия ограничений на запасной аэродром был отправлен один самолет, выполнявший рейс во Владикавказ.

Напомним, что ранним утром 9 августа вводились временные ограничения в аэропорту Владикавказа для обеспечения безопасности.

