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18:57, 5 августа 2025

Кадыров потребовал активнее искать авторов неугодных публикаций

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На очередном совещании с подчиненными глава Чечни поручил “усилить работу” по выявлению людей, “распространяющих клевету и дезинформацию” в соцсетях и мессенджерах. 

"Кавказский узел" писал, что в конце июля в Грозном по требованию властей были закрыты четыре магазина женской одежды из-за неподобающей рекламы в соцсетях. Власти пообещали открыть их, если владельцы удалят недостойные публикации. 

Требование активнее выявлять авторов неугодных Рамзану Кадырову публикаций прозвучало на  расширенном совещании, посвященном “социально-экономической обстановке в регионе”. Хотя глава МВД Чечни Аслан Ирисханов доложил о “стабильной и контролируемой” обстановке, глава республики счел недостаточно активной работу силовиков с критической информацией в соцсетях. 

“Поручил усилить работу по выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих клевету и дезинформацию, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Депутат Госдумы РФ Адам Делимханов сообщил, что аналогичная работа активно ведется за пределами региона”, - написал Кадыров в своем Telegram-канале. 

Одним из недавних примеров "работы за пределами региона", проводимой чеченскими силовиками, служит похищение с Ярославского вокзала в Москве блогера Арега Щепихина. Шестеро задержанных, трое из которых предъявили удостоверения сотрудников управления Росгвардии по Чечне, во время допроса рассказали, что задачу задержать блогера получили от руководства. Подробности резонансного похищения блогера собраны в справке "Кавказского узла" "Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?".

Похищение Щепихина напомнило о причастности чеченских силовиков к исчезновению Салмана Тепсуркаева в 2020 году. Его похитили в Краснодарском крае неизвестные, после чего в сети появилось видео, где обнаженного Салмана заставляли сесть на бутылку. Было установлено, что его увезли люди в гражданском, среди которых позднее опознали действующих сотрудников полиции. Следы Салмана оборвались на территории одной из чеченских силовых структур. По данным правозащитников, он был убит, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пытки за ADAT**: за что унизили критика Кадырова". 

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** в июле 2021 года Заводской суд Грозного признал ряд публикаций Telegram-канала 1Adat экстремистскими, а также признал запрещенными интернет-ресурсы движения, а в мае 2022 года Верховный суд Чечни признал само движение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Автор: "Кавказский узел"

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