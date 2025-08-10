Минобороны отчиталось о 42 сбитых на юге страны беспилотниках

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ночь на 10 августа силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 121 беспилотный летательный аппарат, в том числе 42 дрона перехвачены в ЮФО и СКФО, еще два - над акваторией Азовского моря.

Как писал "Кавказский узел", силы ПВО отразили воздушную атаку беспилотников в Миллеровском и Чертковском районах Ростовской области.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 121 беспилотник над регионами России, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

В том числе 29 дронов сбиты над территорией Краснодарского края, восемь - над Ставропольским краем, пять - в Ростовской области. Еще два БПЛА обезврежены над акваторией Азовского моря. Также беспилотники были перехвачены в Крыму, Брянской, Белгородской, Воронежской, Саратовской, Калужской, Тульской, Рязанской, Смоленской, Орловской и Тверской областях.

Напомним, что в Краснодарском крае 9 августа при атаке беспилотников пострадала женщина из Славянска-на-Кубани, от госпитализации она отказалась. Позже стало известно, что общее число пострадавших увеличилось до четырех. В Красноармейском, Славянском, Крымском, Северском районах повреждения получили частные дома.

