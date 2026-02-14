×

Кавказский узел

Лента новостей
05:14, 14 февраля 2026

Глава администрации Пригородного района заподозрен в превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении главы Пригородного района Северной Осетии и бывшего архитектора.

В отношении главы администрации Пригородного района Северной Осетии и бывшего архитектора возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий (подпункты "в" и "г" части 3 статьи 286 УК РФ), сообщает 13 февраля "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу УФСБ по республике.

По данным ведомства, подозреваемые, используя свое служебное положение, выдали разрешение на возведение объектов капитального строительства на земельных участках из категории сельскохозяйственных угодий, где запрещено строительство. Кроме того, подозреваемые выдали разрешения на ввод несуществующих объектов в эксплуатацию, что позволило арендаторам присвоить участки площадью 12 га. Районному бюджету в результате таких действий нанесен ущерб на сумму более пяти миллионов рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в августе прошлого года стало известно, что в Северной Осетии возбуждено уголовное дело о незаконной передаче земельного участка фермерскому хозяйству и последующей его продаже Росавтодору. Подозреваемым по делу стал глава администрации Пригородного района.

Автор: "Кавказский узел"

