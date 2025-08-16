×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:53, 16 августа 2025

Глава администрации Пригородного района стал фигурантом дела о превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии о незаконной передаче земельного участка фермерскому хозяйству и последующей продаже его Росавтодору за 160 миллионов рублей. Подозреваемым по делу проходит глава администрации района.

По данным УФСБ России по Северной Осетии, глава администрации района причастен к превышению должностных полномочий при реализации государственной программы "Развитие транспортной системы".

Он, в частности, используя служебное положение, выдал разрешение коллективному фермерскому хозяйству на возведение объекта капитального строительства на землях, относящихся к категории сельскохозяйственных угодий, где строительство запрещено, пишет 15 августа ТАСС.

Представители КФХ, в свою очередь, оформили указанный земельный участок в собственность и продали ФКУ Упрдор "Кавказ" под строительство федеральной автомобильной дороги с завышенной стоимостью в размере более 160 миллионов рублей.

В отношении главы администрации района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На официальном сайте Пригородного муниципального района Северной Осетии указано, что с 2008 года и по настоящее время главой администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район является Руслан Есиев. Его комментариями по поводу возбужденного уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2024 году силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. На следующий день в суде сообщили, что Айдарова арестована на месяц, до 11 октября. Однако уже к 28 сентября она была отпущена из-под стражи под домашний арест. В январе ее дело было передано в суд.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
18:53, 15 августа 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
00:36, 10 августа 2025
Ограничена работа аэропортов в трех регионах юга России
Батраз Браев. Фото: администрация Правобережного района / Telegram
23:57, 7 августа 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
00:51, 6 августа 2025
Военный из Северной Осетии убит на Украине
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
10:07, 26 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Зачем нужно мнение народа, если не прислушиваться к нему?
Фото
22:18, 15 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
Георгий Гуев вышел на свободу
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
17:13, 7 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Охота на блогера. Алана Мамиева обвинили во взломе сайта «Патриотов России» 
Фото
22:23, 8 июля 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
"Всё утопить !" - спектакль на воде
Фото
21:20, 18 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
уличные музыканты теперь под контролем
Фото
20:28, 15 июня 2025
Блогерка. Северный Кавказ
можно ли считать смерть Техова справедливостью?
Фото
21:23, 31 мая 2025
Блогерка. Северный Кавказ
2
проблема бездомных животных - редкие позитивные моменты
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Затонувший танкер. Фото: Минприроды России
15 августа 2025, 23:56
Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
15 августа 2025, 19:57
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

Тедо Абрамов. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNXo-KPAKsP/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 августа 2025, 14:39
Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова 

Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
15 августа 2025, 13:40
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше