Глава администрации Пригородного района стал фигурантом дела о превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено в Северной Осетии о незаконной передаче земельного участка фермерскому хозяйству и последующей продаже его Росавтодору за 160 миллионов рублей. Подозреваемым по делу проходит глава администрации района.

По данным УФСБ России по Северной Осетии, глава администрации района причастен к превышению должностных полномочий при реализации государственной программы "Развитие транспортной системы".

Он, в частности, используя служебное положение, выдал разрешение коллективному фермерскому хозяйству на возведение объекта капитального строительства на землях, относящихся к категории сельскохозяйственных угодий, где строительство запрещено, пишет 15 августа ТАСС.

Представители КФХ, в свою очередь, оформили указанный земельный участок в собственность и продали ФКУ Упрдор "Кавказ" под строительство федеральной автомобильной дороги с завышенной стоимостью в размере более 160 миллионов рублей.

В отношении главы администрации района возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

На официальном сайте Пригородного муниципального района Северной Осетии указано, что с 2008 года и по настоящее время главой администрации местного самоуправления муниципального образования Пригородный район является Руслан Есиев. Его комментариями по поводу возбужденного уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2024 году силовики задержали министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову и нескольких сотрудников министерства. На следующий день в суде сообщили, что Айдарова арестована на месяц, до 11 октября. Однако уже к 28 сентября она была отпущена из-под стражи под домашний арест. В январе ее дело было передано в суд.