Участники пикета в Норвегии. Скриншот сообщения канала Тумсо Абдурахманова https://t.me/abusaddamshishani

31 декабря 2021, 10:54

Участники митингов в Норвегии и Австрии призвали власти отреагировать на похищения в Чечне

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 50 человек из чеченской диаспоры провели 30 декабря акцию протеста в Осло, призвав власти добиться санкций в отношении Рамзана Кадырова и Владимира Путина в связи с похищениями людей в Чечне и ликвидацией "Мемориалов"*. Митинг против массовых похищений в Чечне прошел также в Вене.

Как писал "Кавказский узел", с 22 по 24 декабря о похищении родственников в Чечне сообщили критики властей Чечни Тумсо Абдурахманов, Минкаил Мализаев и Хасан Халитов, также сообщалось о похищении близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева и директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева. 25 декабря стало известно о похищении 37 родных юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. Рамзан Кадыров на пресс-конференции в Грозном 26 декабря высказал версию, что к похищениям причастен "кто-то из тех, кого они (блогеры) оскорбили".

Почему новая волна массовых похищений в Чечне является частью системного преследования людей, которых власти республики объявили своими противниками, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

В Осло перед зданием парламента Норвегии прошла акция протеста, в которой приняли участие около 50 человек из чеченской диаспоры, сообщил 30 декабря на своем сайте журнал "Дош".

Участники акции выразили протест против массовых похищений в Чечне родственников тех, кто критикует руководство республики. Кроме того, акция уроженцев Чечни стала реакцией на решение судов о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"* и "Международного Мемориала"*, информировало издание.

28 декабря Верховный суд России принял решение о  ликвидации "Международного Мемориала"*  и его региональных подразделений, а 29 декабря Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Материалы об этих процессах и протестах против преследования правозащитников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*". Также "Кавказский узел" подготовил справку "Как ликвидируют "Мемориал"*".

Об акции протеста в Осло сообщил вечером 30 декабря и блогер Тумсо Абдурахманов. "Чеченцы провели пикет перед парламентом Норвегии в Осло с требованием обратить внимание на массовые похищения людей в Чечне и ликвидацию Правозащитного центра "Мемориал"* в России", - написал он в своем Telegram-канале.

Публикация блогера проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого видны стоящие на площади люди, некоторые из них держат плакаты с упоминанием Рамзана Кадырова и "Мемориала"*.

"Митинг в поддержку родственников похищенных в Чечне [...], в поддержку "Мемориала"*. Также мы требуем, чтобы Норвегия внесла Кадырова с Путиным в список Магнитского, чтобы применили к ним санкции", - поясняет за кадром на русском языке автор видео.

В тот же день в Вене на площади Прав человека прошел митинг против массовых похищений в Чечне, в котором приняли участие около 20 человек. Они держали плакаты, призывающие власти стран Евросоюза обратить внимание на нарушения прав человека в Чечне, а также не выдавать России чеченцев, которым на родине "грозят пытки и смерть", сообщило 30 декабря "Кавказ.Реалии"**.

Напомним, Минфин США еще в декабре 2017 года внес Рамзана Кадырова в санкционный список Магнитского, назвав ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. 10 декабря 2020 года Минфин США расширил список Магнитского, включив в него, в частности, фонд имени Ахмата Кадырова. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют, заверил тогда Рамзан Кадыров.

Похищения родственников чеченских активистов в декабре 2021 года также стали возможными из-за уверенности Кадырова в том, что эти действия останутся для него безнаказанными, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.

Примечание:

"Тумсо сообщил о похищении родственниц жены в Астрахани", "Ахмед Дудаев сводит счеты с критиками режима вопреки позиции Путина", "Снижение активности Мансура Садулаева не спасло его родых от похищения".

Автор: "Кавказский узел"

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