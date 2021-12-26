Кадыров обвинил заявивших о похищении родных чеченцев в поддержке терроризма

26 декабря 2021, 21:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Информацию о массовых похищениях родственников в Чечне распространяют блогеры, пытающиеся оговорить власти республики и поддерживающие терроризм, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря блогер Тумсо Абдурахманов сообщил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линии, 24 декабря он уточнил, что шестеро из девяти человек отпущены, однако были похищены две родственницы его жены. 22 декабря блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, также заявил о похищении родных, 23 декабря было отпущено большинство родных, кроме брата и сестры. В этот же день Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева. 24 декабря о похищении по меньшей мере пяти родственников на Северном Кавказе сообщил проживающий в Турции критик властей Чечни Хасан Халитов. О похищении в Чечне четверых своих родственников, вслед за другими критиками Кадырова заявил директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслан Арцуев. 37 родственников похищены чеченскими силовиками и удерживаются в течение двух дней в райотделах полиции, сообщил 25 декабря

представитель "Комитета против пыток" Абубакар Янгулбаев. Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о похищении родственников проживающих за границей блогеров сегодня во время пресс-конференции в Грозном. Он подтвердил, что слышал информацию о похищениях.

"Я задал вопрос Росгвардии, МВД, ФСБ, у них такой информации нет. Если у них есть, мы с удовольствием, будем искать", - сказал Кадыров. Он предположил, что к похищениям причастен "кто-то из тех, кого они (блогеры) оскорбили".

"Чеченец никогда не прощает, когда затрагивают честь семьи, особенно женщины. И они должны понимать, если они затронули честь моей семьи, матери, сестер, жены дочерей, – я вам клянусь Всевышним Аллахом, я пойду на любой суд, под трибунал, но я этого человека не оставлю. И они должны понимать это. [...] Говорить про женщин непозволительно. А они говорят очень многое. Наверно, кто-то из тех людей, кого они оскорбили, забрали их жен, сестер, чтобы сделать с ними то, что они мечтают сделать с нашими женщинами. Тогда, когда у них будет возможность убивать нас, другое, третье, десятое. Я не владею такой информацией, это их разговоры. Если есть доказательства, пусть покажут", - заявил Кадыров.

Также он обвинил оппозиционных блогеров в преследовании семей чеченских силовиков за рубежом. "Если человек работает в республике и выезжает за пределы, в особенности в Турцию, как только он отдаляется на несколько километров от семьи, сразу к нему звонок: "Сейчас мы твою семью убьем, или ты говори, как мы сказали". Вот такие угрозы есть. Поэтому все должны понимать, это война. Они террористы. И те, кто поддерживает терроризм, те, кто не могут управлять своими детьми, они должны отвечать. У нас никто не отменял кровной мести", - заявил глава Чечни. Видеоролик с записью пресс-конференцию опубликовано сегодня в Youtube-канале ЧГТРК "Грозный"

Похищение родственников блогера Тумсо Абдурахманова и других критиков властей Чечни совершено на фоне судов над "Мемориалами"*, когда основное внимание российских и зарубежных правозащитников приковано к этим процессам и несколько отвлечено от Чечни, заявили опрошенные ранее "Кавказским узлом" правозащитники, назвав похищения родственников исторически чуждой Кавказу практикой.