Правозащитники проанализировали контекст похищения родных Тумсо и других критиков Кадырова

23 декабря 2021, 17:56

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Похищение родственников блогера Тумсо Абдурахманова и других критиков властей Чечни совершено на фоне судов над "Мемориалами"*, когда основное внимание российских и зарубежных правозащитников приковано к этим процессам и несколько отвлечено от Чечни, указали правозащитники, назвав похищения родственников исторически чуждой Кавказу практикой.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов заявил о похищении своих родственников по отцовской и материнской линии, проживающих в Чечне. Блогер связал похищение с критикой его брата в адрес главы парламента Чечни Магомеда Даудова. В тот же день блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, заявил о похищении в Чечне своих родственников по отцовской и материнской линии, а Тумсо Абдурахманов опубликовал информацию, что аналогичная участь постигла близких основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева.

Тумсо опубликовал скриншот сообщения с угрозами жизни его похищенных родных, если за 24 часа он не опубликует видеоролик с извинениями перед Кадыровым. Срок ультиматума истекает в 00.53 24 декабря. Абдурахманов призвал журналистов сегодня на пресс-конференции Путина задать президенту вопрос о похищении родственников, но журналисты не стали этого делать.

Власти Швеции известили 7 октября чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, что ему одобрено присвоение статуса политического беженца.

Брать в заложники родственников - исторически нехарактерная для Кавказа практика, указал президент Конгресса народов Кавказа Руслан Кутаев. "Никогда на Кавказе, в межкавказских отношениях, и в особенности у мусульман, не наказывали людей за не совершённые ими дела", - пояснил он в комментарии корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что на Кавказ эту практику принесли российские военные.

Но даже российские власти ограниченно применяли практику похищений родных, подчеркнул Кутаев. "Например, в 1900 году группа абреков, среди которых был мой прадед абрек Кута, совершила нападение на железнодорожный вокзал в Грозном. У него родных братьев и сестёр не было, он был единственный ребёнок в семье. Тогда в заложники российские власти взяли семерых его двоюродных братьев. И заявили, что если абрек Кута не сдастся, то их посадят на большие сроки или даже убьют. Тогда собрались старшие родственники и решили официально в мечети отказаться от связи с абреком, который вёл охоту на русских военных. Они публично отреклись от него. К этому времени дом, где жил Кута, покинули его старая мать и жена с детьми. Они отселились в другое место. Родственники, таким образом, показали, что отдалились от него и не несут ответственности за абрека и его семью. И русские оставили в покое родственников абрека и больше не трогали", - привел пример Руслан Кутаев.

Родственники и Абдурахманова, и Мализаева в основном уже отказались от их поддержки, отметил Кутаев. "Я могу, конечно, ошибаться, но в основном родственники уже отказались. Сказали, что можете с ним делать что угодно. И сами эти люди заявили, что свою борьбу не остановят. Но раньше, когда родственники отрекались, то их больше не трогали, а здесь - перебор, который никогда и никем не практиковался", - отметил Кутаев.

Председатель Комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина отметила, что задерживали не только родственников Тумсо и Мализаева. "И другие критики режима Кадырова сообщали о задержании или похищении их родственников. Видимо, к Новому году начата кампания по давлению на критиков с целью возвращения их в Чечню через преследования их родственников", - предположила правозащитница.

"Сейчас очень опасные времена. Идут суды по уничтожению "Мемориала" (суды по искам о ликвидации "Международного Мемориала"* и Правозащитного центра "Мемориал"*. - Прим. "Кавказского узла"), международные общественные силы отвлечены от Чечни. К агитации привлекли Рубати Мицаеву. Пущены в ход и пряник, и кнут", - сказала она.

14 декабря бывшая соратница Ахмеда Закаева Рубати Мицаева с разрешения Рамзана Кадырова вернулась из Германии в Чечню. В аэропорту Грозного ее встретили высокопоставленные чиновники, а глава Чечни затем лично оказал прием Мицаевой и станцевал с ней. Рубати Мицаевой досталась роль почитательницы Кадырова, призванной мотивировать других чеченских эмигрантов к возвращению на родину, указали правозащитники, назвав показным демонстративное раскаяние бывшей сторонницы Ахмеда Закаева. Мицаева после возвращения в Чечню опубликовала в Instagram множество постов с восхвалением главы республики.

27 сентября блогер Тумсо Абдурахманов и его брат, проживающие в Евросоюзе, заявили, что власти Чечни передали предупреждение о кровной мести их родственникам в Старых Атагах. Вооруженные люди явились в село после диспута Тумсо со спикером парламента Чечни в голосовом чате. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" правозащитников, кровная месть, объявленная родным Абдурахманова, противоречит адатам и служит инструментом для запугивания критиков и выдавливания из Чечни их родственников. Власти Чечни через угрозы родственникам хотят отомстить за провал операций по устранению блогера Тумсо Абдурахманова и его брата Мухаммада, считают сами братья. По их мнению, угрозы кровной мести родным по линии матери свидетельствуют о том, что власти не могут причинить вред братьям иным способом.

Материалы о противостоянии Тумсо Абдурахманова с чеченскими властями собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Тумсо против кадыровцев". Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* организация внесена Минюстом России в реестр иноагентов.