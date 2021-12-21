Мицаева встроилась в пропагандистский корпус кадыровцев

21 декабря 2021, 18:44

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Рубати Мицаевой досталась роль почитательницы Кадырова, призванной мотивировать других чеченских эмигрантов к возвращению на родину, указали правозащитники, назвав показным демонстративное раскаяние бывшей сторонницы Ахмеда Закаева. Мицаева после возвращения в Чечню опубликовала в Instagram множество постов с восхвалением главы республики.

Как писал "Кавказский узел", 14 декабря Рубати Мицаева с разрешения Рамзана Кадырова вернулась из Германии в Чечню. В аэропорту Грозного ее встретили высокопоставленные чиновники, а глава Чечни затем лично оказал прием Мицаевой и станцевал с ней. Политическое влияние бывшей соратницы Ахмеда Закаева невелико, но власти Чечни получили возможность представить ее возвращение как свое достижение, пояснили источники "Кавказского узла". Рамзан Кадыров лишь использует Мицаеву для демонстрации своего милосердия к бывшим оппонентам, подтвердили автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

Просьба Мицаевой разрешить ей вернуться на родину прозвучала в октябре на фоне заочного конфликта между Рамзаном Кадыровым и живущим в Великобритании Ахмедом Закаевым, сторонницей которого долгое время была Рубати Мицаева. Бывшая соратница Закаева заверила, что уже год не занимается политикой, а желание вернуться в Чечню объяснила тоской по родным местам и людям. Подробности истории с возвращением Мицаевой собраны в справке "Кавказского узла" "Рубати Мицаева: «волчица Ичкерии*» пригодилась Кадырову".

Правозащитники перечислили выгоды Кадырова от возвращения Мицаевой

Чеченская власть считает возвращение Мицаевой значимым событием, так как она имела влияние на эмигрировавших чеченцев, сказала корреспонденту «Кавказского узла» председатель комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина. "Я виделась с ней в Европе. Знаю, что там она играла определенную роль", - сказала она.

Сегодня это влияние либо ослабло, либо исчезло, а возвращение Мицаевой не говорит о ее раскаянии в неких деяниях в прошлом, такая роль не отводилась ей и чеченскими властями, уверена Светлана Ганнушкина. "Ни о каком раскаянии и речи быть не может. Для раскаяния нужна нравственная составляющая характера. Она просто ведет себя так, как ей удобнее сейчас", - сказала правозащитница.

Репортаж о встрече руководства Чечни с Рубати Мицаевой был показан дважды в эфире вечерних выпусков новостей ЧГТРК "Грозный" дважды - 17 и 19 декабря. "Те, кто является приверженцем давно не существующей Ичкерии", понимают, что успехи в борьбе с терроризмом и "подъем экономики" в Чечне - заслуга "руководства региона", пояснили в преамбуле к репортажу авторы телесюжета. Рубати Мицаева во время застолья с руководством республики, в том числе Рамзаном Кадыровым, заверила, что вернулась добровольно. "Это всë чепуха, что говорят те, кто уехал, и другие. Это всë чепуха. Приезжайте домой. Будьте полезны своей родине. Была бы я моложе, чтобы быть полезной. Как бы я хотела. Я и ичкерийцев люблю и здешних люблю... Вот я говорила про многих сидящих здесь, что они предали, но предатели были не они, а я, которая, как курица, сбежала в 2003 году. Я это признаю... Я трудилась во имя той идеи, считала их братьями, но ни один из них не отнёсся ко мне хорошо... Да, я поняла, что была неправа, и приняла путь Рамзана. Я считаю, предатели они, а не я. Человек же должен менять своё мнение, если он понимает, что он не прав. Теперь я скажу: Ахмат - сила", - сказала, в частности, Мицаева, слова которой перевел на русский язык "Кавказский узел".

По мнению правозащитницы, возвращение Мицаевой может быть использовано чеченскими властями в качестве примера, которому нужно следовать чеченским эмигрантам. Образ «раскаявшейся» сторонницы Ичкерии, которая не подвергается преследованию, должен, по задумке чеченских властей, вернуть на родину и других покинувших Россию чеченцев, а Мицаева должна звать ичерийских эмигрантов обратно в Чечню, считает Ганнушкина.

"Она это и делает… Будет ли возвращение безопасным? Сомневаюсь. Неясно, какая участь уготовлена возвращенцам. Мы знаем случаи, когда не находившиеся в розыске люди и в отношении которых не были возбуждены уголовные дела, подвергались преследованию после возвращения", - сказала она.

Возвращение Мицаевой считается чеченскими властями значимым, но используется ими исключительно в качестве собственного пиара, считает сотрудник Правозащитного центра "Мемориал"* Оюб Титиев. "Кроме пиара, в возвращении Мицаевой ничего нет. Она просто беженка и больше никто. Какую реальную пользу она может принести чеченской власти, затрудняюсь сказать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рубати Мицаева к чеченской власти никакого отношения не имеет, считает правозащитник, назвать ее «раскаявшейся» Титиев также отказался. При этом он затруднился пояснить, должна ли Мицаева, по замыслу чеченской власти, звать ичкерийских эмигрантов обратно в Чечню. "Я призываю общественность как можно меньше обращать внимания на нее и заниматься более важными делами. В кейсе Мицаевой, кроме пиара чеченской власти, ничего нет", - категорично высказался Оюб Титиев.

Ранее, в 2016 году, Рамзан Кадыров озвучил угрозы в адрес соотечественников, живущих за рубежом. "У нас есть данные на каждого из вас, и мы знаем, кто вы... Мы знаем, откуда вы пишете, и вы все – в наших руках. И поэтому не вредите сами себе", – привела "Служба переводов с кавказских языков" слова главы Чечни. В последние годы за рубежом были убиты несколько оппонентов Кадырова. В пригороде Вены 4 июля 2020 года был застрелен уроженец Чечни Мамихан Умаров, который критиковал и оскорблял с использованием ненормативной лексики Рамзана Кадырова и его родителей. Похожий стиль критики Кадырова использовал убитый во Франции блогер Имран Алиев, известный как Мансур Старый. Его тело с ножевыми ранениями было найдено 1 февраля 2020 года в отеле, сказано в справке "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Возвращение из диаспор чеченцев, в особенности значимых и видных фигур в сепаратистском движении, было одним из приоритетов политики Рамзана Кадырова на протяжении всего его правления – по крайней мере, в последние 10 лет, сказала корреспонденту «Кавказского узла» директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Рубати Мицаева - еще одна фигура из плеяды видных ичкерийских деятелей, возвращенных из Европы в Чечню. Обычно их встречают с почестями – например, Умару Хамбиеву, бывшему министру здравоохранения, после возвращения сразу дали работу в больнице, а потом сделали главным хирургом республики. Мицаева, вероятно, хотела вернуться. Не исключаю, что в Европе у нее была непростая ситуация. Возможно, инициатива о возвращении исходила и от нее. Власти, разумеется, использовали такой повод для собственного пиара", - сказала Сокирянская.

Она проанализировала основные месседжи этого пиара. «С одной стороны, продвижение имиджа Рамзана как влиятельного человека. Очевидно, что он договаривался с федеральными властями о возвращении Мицаевой. С другой – продвижение Рамзана, как человека великодушного, милосердного, прощающего своих идеологических противников. Милосердие - это обратная сторона силы», - сказала Екатерина Сокирянская.

По ее словам, Рамзан Кадыров "постоянно находится в поиске легитимности, доказывает, что он гораздо успешнее, чем все проекты – исламистские, сепаратистские". "Не секрет, что идеалы Ичкерии еще живут в сердцах части жителей республики. Вернувшиеся видные ичкерийцы показывают, что Рамзан и его политический проект более успешны, чем то, что делали они, что он достиг тех целей, которых они не смогли достичь. Возвращаясь в Чечню из Европы, они признают его политический успех и преимущество. Пиар работает и на то, что Рамзан объединяет разных чеченцев, собирает чеченский народ. Конечно, это и призыв к другим чеченцам в Европе вернуться. Рамзан хочет быть лидером всех чеченцев – в том числе за пределами республики, в Европе. В Европе чеченцы более успешные, образованные, молодежь уже интегрированная в европейское общество, обладающая теми компетенциями, которых в Чечне нет. Они более свободные, с харизмой, с политическим драйвом и с политическим будущем – при определенных обстоятельствах, возможно, более радужным, чем у самого Рамзана. Он заинтересован в увеличении своего влияния, особенно на молодежь, в этой диаспоре", - сказала Сокирянская.

История с Мицаевой показывает, что Кадыров может «договориться, обеспечить защиту», но «очевидно», что каждый случай индивидуален, указала она. "Это понимают и в диаспоре. Мицаева – женщина, вряд ли всерьез бывшая комбатантом. Есть случаи, когда человек находится в розыске за участие в военных действиях . Захочет ли или сможет ли Рамзан договориться по таким делам? Все знают, что автоматически никому безопасность не обеспечена. У каждого своя история, свои отношения с властью", - сказала Сокирянская.

Мицаева опубликовала серию лестных для Кадырова постов в Instagram

У страницы Мицаевой в Instagram "rubati_mitsaeva_volchica", по состоянию на 18.30 мск 21 декабря, 9 839 подписчиков. Страница подписана как "Рубати Митсаева, деятель искусств, свободный художник", там размещено 22 публикации, из них большая часть – 18 постов – опубликованы уже после возвращения Рубати Мицаевой в Чечню.

Первый из них опубликован 17 декабря. На нем женщина сидит в кресле со шкурами двух волков, головы которых расположены на подлокотниках. В тот же день Мицаева разместила еще один пост с видео, в котором она подтверждает, что приехала в Чечню насовсем, но будет «ездить домой, потому что дети там, внуки учатся». Пост подписан «Рамзан Сила». Следующий пост также подписан Мицаевой «Рамзан Сила». Это видео с приема у Рамзана Кадырова, во время которого женщина танцует с главой Чечни.

20 декабря на странице Мицаевой опубликовано шесть постов, на которых видео и фото Мицаевой с родственниками, а также отрывок видео с приема у Кадырова. Одно из видео - монолог Мицаевой на чеченском языке. В нем она признается, что "очень устала, так как пытается побывать везде и все увидеть". "Как же здесь красиво! Вот вы [хитрые] змеи, чеченцы, вы так красиво здесь жили и не говорили мне?" – игриво говорит Мицаева, слова которой перевел на русский язык "Кавказский узел".

Далее на видео Мицаева надевает очки и читает некоторые комментарии под своими публикациями. "Эту и без того светлую республику ты осветила своим приездом", - читает она и отвечает: "Ой, да будет хорошим твое сердце".

Свой отъезд из Чечни она прокомментировала так: "Я долгие годы была за пределами республики, когда-то очень давно мне пришлось уехать, на то были причины". "Потом как-то не получалось вернуться. Конечно, мне грустно сейчас за тех, кто не может, как я, вернуться. За тех ребят, которые живут в Европе. Может, человеку свойственно бояться: человек боится системы, боится наказания. <...> Но с позволения Аллаха и они когда-нибудь окажутся здесь. Я поняла одно: Рамзан все делает для республики, она процветает и развивается, и это не нравится многим политическим... – здесь Мицаева делает паузу и поясняет: - Мне нельзя материться, а то меня дядя поругает".

"Рамзан добрый, а вы пользуетесь его добротой", - прочитала она комментарией пользователя. "Конечно, пользуемся, он нам как старший брат и как отец, вот мы и пользуемся. Не все же мы хорошие и покладистые. На то нам Аллах и дал его - и для хороших детей, и для плохих", - ответила Рубати Мицаева.

За все время на этой странице Мицаевой размещено пять сториз, на одном из них - видео ее танца с Рамзаном Кадыровым, еще на одном - фото Кадырова с чиновниками.

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

* Чеченская Республика Ичкерия и ее органы власти – не то же самое, что запрещенная в России организация «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», которая 4 февраля 2003 года Верховным судом России признана террористической.

** организация внесена Минюстом России в список НКО, выполняющих функции иностранного агента.