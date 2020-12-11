Кадыров высмеял санкции США и Великобритании

11 декабря 2020, 11:56

Рамзан Кадыров назвал абсурдными новые санкции США и Великобритании, введенные в связи с нарушениями прав человека в республике, и заверил, что на ситуацию в Чечне эти ограничения не повлияют. Магомед Даудов поддержал позицию главы Чечни, а министр информации Ахмед Дудаев подверг авторов списка Магнитского критике за санкции против фонда имени Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", 10 декабря Минфин США расширили список Магнитского, включив в него, в частности, фонд имени Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", организацию "Абсолютный Чемпионат Ахмат" и клуб смешанных единоборств "Ахмат".

В тот же день власти Великобритании ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек", которых Лондон считает причастными к гонениям на представителей ЛГБТ-сообщества. Ограничения подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов.

Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США и Великобритании заверением в том, что новые ограничения никак не повлияют на ситуацию в Чечне. "Я не удивляюсь этому событию, равно как и не пугаюсь. На Чеченскую Республику и ее развитие эти санкции никак не влияют. [...] Будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни. Странно другое - как в Америке не поймут, что нам эти санкции не мешают?" – написал 10 декабря глава Чечни в своем Telegram-канале.

Кадыров также высмеял позицию властей США и Великобритании. "Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. [...] Ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда. [...] Ничего не поменялось в новейшей мировой истории: США начинают, Британия поддакивает и хлопает в ладоши, ну а Европа подпевает", - написал он.

20 июля госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, его жены и двух дочерей, после чего власти Чечни инициировали серию акций в поддержку семьи Кадырова, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров: шесть лет под санкциями".

Новые санкции "никаким образом не помешают", в частности, работе клуба "Ахмат", подтвердил сегодня ночью на своей странице в Instagram Магомед Даудов. ""Ахмат" выступает под эгидой РФС. Американские санкции никак не повлияют на жзнедеятельность клуба и его участие в соревнованиях. Наш клуб никогда не планировал проводить в США учебно-тренировочные сборы, выставочные матчи. Также мы никогда не прибегали к услугам футболистов из США и не планируем приглашать их в команду. Что касается финансовой составляющей, то мы не пользуемся услугами американских банков. Если тем самым они хотели испортить настроение нашей команде, то у них это не получилось. [...] США и их союзники могут ежедневно вводить против нас санкции, но им не удастся навредить нам", - написал спикер парламента Чечни.

Аналогичное мнение высказал и министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев. "Поняв, что все их санкции, объявленные ранее против главы Чеченской Республики, не возымели ровным счетом никакого влияния, они придумали новые санкции, которые от предыдущих отличаются только степенью глупости и маразма. Не будет отличаться и эффект между первыми и последними санкциями - он будет равняться круглому нулю", - написал чиновник на своей странице в Instagram.

Особое возмущение Дудаев продемонстрировал в связи с санкциями против фонда Кадырова, назвав это фактом, который "не поддается никакой логике". "Вывод тут может быть только один - кое-кого среди политических элит этих стран не устраивает то, что деятельность Фонда Кадырова буквально гремит по всему миру - начиная от Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, заканчивая Средней Азией и Россией", - указал министр.

Фонд Кадырова неоднократно объявлял о продуктовой помощи жителям Чечни, а на фоне пандемии коронавируса сообщения об активности фонда участились. При этом местные жители заявляли, что далеко не все нуждающиеся получают помощь. На это же указали и пользователи Instagram после того, как в августе фонд Кадырова раздал жителям Саудовской Аравии тысячу жертвенных животных. Рамзан Кадыров занимает должность председателя попечительского совета фонда, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"".

Публикации Магомеда Даудова и Ахмеда Дудаева собрали по состоянию на 11.55 мск 184 и 247 комментариев соответственно. Их авторы единодушно поддержали руководство Чечни, в резких выражениях раскритиковав позицию властей США и Великобритании.

Напомним, в декабре 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи усомнились в эффективности санкций США в отношении Кадырова.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".