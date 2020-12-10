США наложили санкции на пятерых человек из окружения Кадырова

10 декабря 2020, 19:55

Власти США включили в список Магнитского пять физических и шесть юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В их число попали зампред правительства Чечни Вахит Усмаев, Фонд Ахмата Кадырова и два спортивных клуба "Ахмат".

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля власти США объявили об очередных санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на новые санкции против Кадырова. "Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала она. При этом политологи усомнились в эффективности американских санкций в отношении Кадырова.

Власти Чечни резко отреагировали на июльские санкции против Рамзана Кадырова. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал Госдеп США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий республики Салах Межиев объявил Госдепартамент "террористической организацией № 1". Сам Кадыров опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пулеметами в руках в оружейной комнате. "Помпео, мы принимаем бой!" – подписал фото Кадыров, обращаясь к госсекретарю США. Видео с министром вызвало насмешки в соцсети.

Власти США расширили список Магнитского, внеся в него пять физических лиц, которые, по мнению Минфина США, связаны с Рамзаном Кадыровым: Тимура Дугазаева из Германии, Симара Сатиша из Индии и россиян Даниила Мартынова, Зияда Сабсаби, Вахита Усмаева. В списке указан и сам Рамзан Кадыров.

Санкции также вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный Чемпионат Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат" (АСА), указано в сегодняшнем сообщении на сайте Минфина США.

Ограничительные меры вводятся в связи с причастностью к серьезным нарушениям прав человека, со ссылкой на министерство финансов США указал сегодня Reuters.

Вахит Усмаев - первый заместитель председателя правительства Чечни. Зияд Сабсаби Сенат до ноября 2019 года представлял Чечню в Совете Федерации.

Даниил Мартынов - советник главы Чечни по безопасности, Зияд Сабсаби - представитель Рамзана Кадырова, Симар Сатиш - тренер лошадей главы республики, Тимур Дугазаев - представитель Кадырова в Европе, сообщило сегодня РИА "Новости".

В декабре 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни. В мае 2020 года аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".