Ролик ЧГТРК о Кадырове в Белом доме вызвал насмешки пользователей Instagram

28 июля 2020, 13:19

Юмористический ролик ЧГТРК "Грозный" о Кадырове, врывающемся в Белый дом с пулеметами, продолжил ряд заявлений чеченских властей по поводу американских санкций в отношении главы республики. Часть пользователей Instagram нашла ролик смешным, другие высмеяли его авторов. Блогер Тумсо Абдурахманов назвал "клоунаду" особенностью политики нынешних властей Чечни.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Чечни резко отреагировали на новые американские санкции против Рамзана Кадырова, введенные 20 июля. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал Госдеп США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий республики Салах Межиев объявил Госдепартамент "террористической организацией № 1". Сам Кадыров опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пулеметами в руках в оружейной комнате. "Помпео, мы принимаем бой!" – подписал фото Кадыров, обращаясь к госсекретарю США Майку Помпео. Аналогичное заявление в адрес Помпео сделал глава МВД Чечни Руслан Алханов, держа в руках два ручных гранатомета. Видео с министром вызвало насмешки в соцсети, которые назвали это "театром абсурда" и "детским садом".

Власти США объявили о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия ответит на новые санкции против Кадырова. "Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем", - сказала она. При этом политологи усомнились в эффективности американских санкций в отношении Кадырова.

ЧГТРК "Грозный" снял сценку о штурме Кадыровым Овального кабинета

Чеченская государственная телекомпания "Грозный" подготовила юмористический ролик. Актеры, изображающие Майка Помпео и президента США Дональда Трампа обсуждают введение санкций против Рамзана Кадырова. В это время в Овальный кабинет Белого дома врывается сам Кадыров с пулеметами в руках. "Что, господин Трамп и господин Помпео, выйдем, пообщаемся?" - говорит актер, изображающий главу Чечни. Помпео и Трамп изображают страх, причем госсекретарь растерянно произносит: "Ахмат - сила". "Конечно, Ахмат - сила. Сейчас я вам покажу, насколько это сила", - отвечает Кадыров.

К 13.19 мск 28 июля этот ролик, опубликованный в Instagram-паблике "Грозный ТВ", собрал 47,6 тысячи просмотров и 353 комментария. У паблика 856 тысяч подписчиков.

Большинство читателей паблика рассмешил этот ролик. "Сильно", - написала maksalina_a95. "Это просто шедевр", - похвалили комиков tot_ge1124. "Трампу капут", - заявил arssport_. Однако пользователь ssambo80 усомнился в искренности таких комментариев. "Сколько бюджетников в комментах", - написал он.

Другие комментаторы прямо раскритиковали ролик. "Клоуны", - прокомментировал публикацию __tsoro.

Пользователя imiafaa возмутило, что такой ролик появился на фоне экономических проблем в Чечне, связанных с коронавирусом. "Умирают от хронических болезней, потому что не могут пойти больницу и сделать профилактику, нет денег купить лекарство <...>. Людям не до вас, <...> а вы со своими санкциями. Не ввели бы санкции никому, если [бы] соблюдали права человека", - написала она.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Негативные комментарии собрал ролик и в паблике "Грозный-информ". "Это не чеченские юмористы, а кадыровские шуты", - заявил akhmatnesila.reserve. "Что за <чушь> я только что посмотрел? Срочно продаю глаза!" - прокомментировал namso.777. "Что бы [они] делали, если <бы против> Кадырова не ввели санкции? Каждый день только об этом", - отметил medmanual_1.

Пользователя _aslan_chechensky_95_ удивило, что в ролике Помпео называет американскую экономику "умирающей". "Умирающая экономика?" - написал он. "Срочно избавляемся от "Айфонов". Пусть почувствуют настоящие санкции по экономике", - сыронизировал baraka_films.

К 13.19 мск 28 июля эта публикация собрала 10,9 тысячи просмотров и 68 комментариев. У паблика 232 тысячи подписчиков.

Тумсо: чеченские власти ошибочно угрожают Помпео

Санкции в отношении Кадырова носят символический характер, поскольку всего лишь запрещают Кадырову и членам его семьи въезд в США, отметил чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. Он также предположил, что МИД России в действительности устранился от ответа на американские санкции, предоставив сделать это самим чеченским властям.

Блогер уточнил сообщение ЧГТРК "Грозный", указав на то, что санкции ввел Конгресс США, а не Госдепартамент. Реакция чеченских властей на эти санкции, по мнению блогера, нелогична. "Санкции ввел Конгресс США. Почему за Конгресс США должен отдуваться Майк Помпео?" - говорит Тумсо на видео, опубликованном 27 июля на его YouTube-канале.

Абдурахманов сравнил манеру поведения современных чеченских политиков и тех, что действовали в Чечне в 1990-е годы. "У нас политики были неоднозначные люди, <...> но у нас никогда в политике не было клоунады. <...> То, что сейчас происходит - они как будто бы состязаются с Туркменистаном. Вот знаете, человек когда хочет посмотреть что-то смешное, у него всегда есть выбор: посмотреть "Comedy club", "Однажды в России" (юмористические передачи на российских телеканалах. - Прим. "Кавказского узла"), кадыровское совещание, как он объявляет санкции, или посмотреть, как [глава Туркмении] Туркменбаши читает поговорки туркменские", - указал чеченский блогер.

Санкции против Кадырова вводились и ранее. В декабре 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни. В мае 2020 года аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

К 13.19 мск 28 июля это видео Тумсо собрало более 139 тысяч просмотров и 1510 комментариев. На 5,2 тысячи отметок "нравится" приходится 251 отметка "не нравится". У канала Abu-Saddam Shishani 302 тысячи подписчиков.

Пользователи YouTube согласились с Тумсо. "Не смешили бы людей, клоуны", - написал The Excommunicado, собрав 187 "лайков". "Слон и моська (Басня А.И. Крылова. - Прим. "Кавказского узла"). Кадыров, остановись, хватит позорить нас!" - призвал пользователь Чечня, комментарий которого собрал 81 "лайк". "Это выглядело, как [глава Северной Кореи] Ким Чен Ын грозил Америке ядерной ракетой, но здесь настолько мелко... Грозить гранатометом..." - отметил Alex Lynx, собрав 107 "лайков".