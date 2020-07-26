Адресованное Помпео видео главы МВД Чечни вызвало насмешки в соцсети

26 июля 2020, 13:45

Вооруженный ручными гранатометами глава МВД Чечни Руслан Алханов по примеру Рамзана Кадырова, попавшего под санкции, объявил госсекретарю США Майклу Помпео, что "принимает бой", следует из опубликованного 25 июля видео. Пользователи Instagram сочли поведение министра несерьезным.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни инициировали в соцсетях флешмоб в поддержку Рамзана Кадырова, который попал под новые санкции Госдепартамента США. Председатель парламента Чечни Магомед Даудов призвал Госдеп США включить вслед за Рамзаном Кадыровым в санкционные списки все население республики, а муфтий Салах Межиев объявил Госдепартамент "террористической организацией № 1". Сам Кадыров после заявления Госдепа опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с пулеметами в руках в оружейной комнате. "Помпео, мы принимаем бой!" - подписал фото Кадыров.

20 июля Госдепартамент США объявил о новых санкциях против Рамзана Кадырова, посчитав достоверной информацию о том, что глава Чечни "несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни". Санкции коснулись также супруги главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия хоть и не зеркально, но ответит на новые санкции против Кадырова. Политологи усомнились, что санкции США в отношении Кадырова эффективны.

Видео, на котором глава МВД Чечни Руслан Алханов объявляет госсекретарю США Майклу Помпео «санкцию», опубликовано 25 июля в Instagram-паблике «ЧП/Чечня», насчитывающем 143 тысячи подписчиков.

На кадрах показан Алханов, стоящий в окружении силовиков и держащий в каждой руке по ручному противотанковому гранатомету. "Мы объявляем санкцию Помпео! Команда КРА (Кадырова Рамзана Ахматовича. – Прим. "Кавказского узла") принимает бой!" – выкрикивает на видео министр.

К 13.45 мск 26 июля публикация набрала 53,2 тысячи просмотров, под ней размещен 531 комментарий. Авторы многих из них отреагировали насмешками на пафос министра. "Ну уже до смешного довели. Театр абсурда", - поделился мнением tovrat1985. "Типа Америка смотрит наши видео, да?" – иронически заметил mebel_dmn.

"Алелай (выражение удивления. – Прим. "Кавказского узла"), и это министр внутренних дел... Маскарад какой-то", - заметил adamsonmikael, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Перестаньте, вокруг все соседи смеются уже", - написал 606bro. "Неужели у вас нет другой работы", – поинтересовался floki_88_70, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

"Ай-ай-ай, детский сад, взрослый мужик же, а ведут себя, как дети", - написал nunuka19. "Ждём извинения Помпео на ЧГТРК", - сыронизировал auto_tuning.95.

"Какие санкции? Какой принимаю бой? Кто-нибудь скажите ему, что, если он случайно нажмёт, когда будет так играться, то улетит далеко и без конечностей", - призвал o.mr.g.rasta.

Сотрудник одной из неправительственных организаций Чечни Лечи охарактеризовал реакцию чеченского руководства на санкции Госдепа как «ребячество». «Не знаю, как назвать действия и заявления наших руководителей в связи с санкциями. Ну разве что ребячеством. Кого они там собрались пугать своими пулеметами и гранатометами?" - сказал Лечи корреспонденту "Кавказского узла".

"Хотели продемонстрировать свою крутость, но получилось как всегда. Устроили какую-то школьную «Зарницу» с пулеметами да гранатометами. Несерьезно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" другой житель Чечни.

"Кадыров и его окружение живут в каком-то своем мире, где людей можно пугать пулеметом или гранатометом. В чем смысл подобных посланий Помпео или США, непонятно", - поделилась с корреспондентом "Кавказского узла" своим мнением педагог Марина.

Напомним, санкции против Кадырова вводились и ранее. В декабре 2017 года Минфин США внес Рамзана Кадырова в санкционный "список Магнитского", назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне. В марте 2019 года профильный комитет Конгресса США одобрил резолюцию с призывом расследовать убийство Бориса Немцова и ввести санкции против тех, кто к нему причастен, а также изучить заграничные бизнес-активы главы Чечни. В мае 2020 года аккаунт в Instagram, которым пользовался Рамзан Кадыров, был удален в связи с санкциями США.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".