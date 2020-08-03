Отчет Кадырова о раздаче жертвенного скота в Мекке вызвал неприятие пользователей соцсети

03 августа 2020, 10:30

Фонд имени Ахмата Кадырова раздал жителям Саудовской Аравии тысячу жертвенных животных по случаю Курбан-байрама, сообщил глава Чечни. Помощь следовало направить нуждающимся жителям республики, указали некоторые пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел" власти Чечни по случаю Курбан-байрама объявили нерабочими 30 и 31 июля. Местные жители отметили значительное снижение торговли жертвенным скотом в этом году.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". В этом году из-за эпидемии коронавируса въезд паломникам в Саудовскую Аравию был запрещен.

О проведенной в Мекке раздаче жертвенных животных от фонда имени Ахмата Кадырова Рамзан Кадыров сообщил 1 августа на своей странице в "ВКонтакте". "Нуждающиеся и малоимущие семьи получили мясо жертвенных животных. Мелкий рогатый скот - 1000 голов - был закуплен у местных фермеров. Доставкой благотворительной помощи занимались волонтеры Фонда. Акция длилась три дня", - написал глава Чечни.

Публикация Кадырова проиллюстрирована видеороликом, на кадрах которого, в частности, показаны несколько десятков мужчин, выстроившихся в очередь к фургону с символикой фонда Кадырова. Надписи на вывесках зданий, попавших в кадр, сделаны на арабском языке.

Эта же публикация в размещена в закрытом Instagram-паблике "Грозный ТВ", насчитывающем 856 тысяч подписчиков. Авторы некоторых комментариев к публикации дали ироничную оценку акции фонда. "Там (в Саудовской Аравии) немало миллионеров", - указал, в частности, schwarzt1. "Здесь дома нуждающихся очень много. Вначале своим следовало раздать [помощь]", - написал adam_ibragimov_95, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". "Лучше своим людям помогли бы", - согласился lordov9595.

Отмена хаджа для иностранных паломников, введенная властям Саудовской Аравии в связи с пандемией коронавируса, разочаровала мусульман Дагестана и Азербайджана. При этом многие выразили надежду, что смогут совершить паломничество в следующем, 2021 году.

Власти Чечни ранее отчитывались о благотворительности в ОАЭ

29 июля ЧГТРК "Грозный" сообщила, что фонд имени Кадырова выделил 20 тысяч голов мелкого рогатого скота для малоимущих жителей Чечни и семей погибших силовиков, чтобы те могли совершить на Курбан-байрам обряд жертвоприношения. В эфире были показаны получатели помощи, которые благодарили главу Чечни и фонд Кадырова. Представитель духовенства Гудермесского района при этом заявил, что "милостыня дойдет до каждого нуждающегося". Однако жители Чечни заявили, что фонд не выполнил обещания о раздаче овец всем нуждающимся, и указали на непрозрачность распределения помощи.

При этом в июне фонд Ахмата Кадырова отправил в Объединенные Арабские Эмираты продукты питания местного производства – 30 тонн мяса, фруктов и овощей. Чеченские власти объяснили, что это ответный жест на подаренные Чечне и Дагестану индивидуальные средства защиты и тесты на коронавирус.

Жители ОАЭ, в отличие от жителей Чечни, не испытывают недостатка в продуктах, отметили опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды. "Фонд Кадырова мог бы раздать эти продукты жителям Чечни. Очень много нуждающихся в этой помощи в чеченской среде. Жителям Чечни эта помощь нужнее, чем жителям ОАЭ, это очевидно", - сказал, в частности, президент "Ассамблеи народов Кавказа" Руслан Кутаев.

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, с момента основания его президентом является вдова Ахмата Кадырова Аймани Кадырова, а их сын, глава республики Рамзан Кадыров, занимает должность председателя попечительского совета. Стройки помпезных небоскребов, баснословные гонорары звездам и турниры по боям без правил упоминаются наряду с обычными для чиновничьих отчетов социальными и экономическими проектами, когда речь идет о деятельности фонда имени Кадырова.

Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".