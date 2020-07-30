Муфтият Чечни ужесточил меры самоизоляции в мечетях на Курбан-байрам

30 июля 2020, 11:49

Жители Чечни отметили значительное снижение торговли жертвенными животными в этом году на Курбан-байрам. При коллективных молитвах в мечетях предписывается соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, сообщил муфтият региона.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 июля власти Чечни ужесточили карантинные меры из-за обострения ситуации по коронавирусу. В частности, жителям предписано строго соблюдать масочный режим, нарушителям назначаются штрафы.

20 июля муфтий Чечни Салах Межиев объявил, что первый день праздника Курбан-Байрам в этом году придется на 31 июля. Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Духовное управление мусульман Чечни ввело ограничения при праздновании Курбан-байрама. "С учетом сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, совершение праздничного намаза завтра в мечетях республики пройдет при строгом соблюдении установленных Роспотребнадзором правил. Обязательным является наличие защитных масок и соблюдение социальной дистанции в полтора метра. Верующим, что намерены принять участие в завтрашнем праздничном ид-намазе, следует это учесть, поскольку без масок в мечеть не допустят", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник муфтията Чечни.

Во всех мечетях сделана специальная разметка для того, чтобы молящиеся соблюдали социальную дистанцию при коллективном намазе. Контроль за исполнением санитарных правил возложен на имамов мечетей, сказал сотрудник муфтията. "Обеспечивать соблюдение санитарных норм должен имам мечети со своими помощниками", – подчеркнул он.

Опрошенные ранее ученые разъяснили эпидемиологическую опасность мусульманских, а также православных богослужений в связи с распространением коронавируса в России. Закрытие мечетей и храмов – оправданные ограничения, заявил профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток Михаил Костинов. "В толпе достаточно даже дыхания, а не чихания, чтобы остальные люди заразились", – отметил он.

По словам профессора кафедры микробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Алексея Потехина, важно даже не то, сколько человек собрались на молитву, а то, каково между ними расстояние. "Безопасным расстоянием при воздушно-капельных инфекциях считается дистанция в 3-4 метра, если вы разговариваете с заболевшим собеседником", – отметил он.

Жители пожаловались на отсутствие средств для проведения праздничного обряда

Местный богослов Умар, рассказал, что праздничный намаз в день Курбан-Байрама совершается утром, примерно через 45 минут после восхода солнца. "Верующий, идущий на ид-намаз, должен совершить полное омовение, сделать ният (намерение), надеть новую или праздничную одежду. До совершения молитвы желательно поститься. Ид-намаз, как и пятничный джума-намаз, состоит из двух ракаатов. Жертвоприношение совершается только после завершения ид-намаза", – сказал богослов корреспонденту "Кавказского узла".

Некоторые жители пока еще не определились в проведении обряда жертвоприношения. "Я пока еще окончательно не решил, делать курбан в этом году или нет. Денег маловато, из-за карантина вынужденно не работал больше трех месяцев. Да и скот, насколько можно судить, в этом году дороговат. Мне соседи предложили вскладчину купить бычка за 65 тысяч на семерых (человек), выходит больше девяти тысяч с одного. Пришлось отказаться. Возможно, куплю небольшую овцу, в пределах шести тысяч, если удастся найти. Бывает так, что те, кому овец на Курбан выделяет власть, их по дешевке отдают. А так в среднем бараны стоят от 8-10 тысяч и значительно выше, в зависимости от породы и упитанности", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Хамзат.

С ним согласился другой местный житель Мовсар. "Зарплату на предприятии нам так и не выплатили, хотя и обещали, что к празднику (Курбан-Байрам) выдадут. Сегодня уже выходной день, так что деньги в лучшем случае могут выдать в понедельник, а это уже будет после завершения праздника. Если вдруг выплатят зарплату сегодня-завтра, то обязательно сделаю жертвоприношение. В противном случае придется воздержаться. Брать деньги в долг для того, чтобы совершить курбан, нельзя", – сказал Мовсар корреспонденту "Кавказского узла".

По словам пенсионера Идриса, проживающего в Грозненском районе, он планирует совершить жертвоприношение за всю семью. "Насколько я знаю, Рамзан (Кадыров) распорядился выплатить пенсии и пособия до праздника. Некоторые мои родственники и знакомые получили пенсии за август вчера и позавчера. Я ее еще не получил, но надеюсь сегодня привезут. Тогда обязательно куплю овцу и сделаю курбан за семью", – сказал пенсионер корреспонденту "Кавказского узла".

В этом году из-за эпидемии коронавируса значительно сократилась торговля жертвенными животными, отметил местный житель Шахран. "Обычно уже дня за два-три до праздника (Курбан-Байрам) по трассе машины стояли со скотом. Недалеко от нас площадка имеется. Где обычно торговали овцами и коровами для курбана, но вчера и сегодня с утра там почему-то никого нет. Надо будет проехаться по точкам, посмотреть цены. Мне, помимо курбана, надо еще акехат (акика, обряд жертвоприношения за новорожденного по исламу, – Прим. "Кавказского узла"), сделать. Внук на днях родился. Так что надо сразу двух баранов резать. Узнавал у местного имама, он сказал, что при отсутствии средств можно совместить курбан и акехат, то есть ограничиться одной овцой. Но мне кажется, это будет не совсем правильно", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Шахран.

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