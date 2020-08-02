Мусульмане Дагестана и Азербайджана сожалеют об отмене хаджа

02 августа 2020, 01:07

Отмена хаджа для иностранных паломников, введенная властям Саудовской Аравии в связи с пандемией коронавируса, разочаровала мусульман Дагестана и Азербайджана. При этом многие выразили надежду, что смогут совершить паломничество в следующем году.

Как информировал "Кавказский узел", власти Саудовской Аравии в июне объявили об отмене в 2020 году паломничества из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. Число участников хаджа сокращено с двух с половиной миллионов до десяти тысяч. В этом году паломничество совершают только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. Остальные 30% паломников - местные работники здравоохранения и правоохранители, уже переболевшие коронавирусом. Так власти страны решили отблагодарить их за опасную работу. При регистрации паломников приоритет отдавался людям в возрасте от 20 до 50 лет, не имеющим хронических заболеваний и никогда ранее не совершавшим хадж, говорится в сообщении на сайте министерства хаджа Саудовской Аравии.

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Опрошенные "Кавказским узлом" богословы отметили, что ислам допускает возможность отмены хаджа при чрезвычайной ситуации.

Ограничения на прием паломников в Саудовскую Аравию, желающих совершить хадж, является редким случаем, за всю многовековую историю ислама подобное случалось около 40 раз, рассказал 1 августа корреспонденту «Кавказского узла» генеральный директор аккредитованной хадж-компании «Марва-тур» Булат Курбанов.

По данным информагентства IslamNews со ссылкой на заявление Фонда научных исследований и архивов короля Саудовской Аравии Абдулазиза, известно около 40 случаев, когда хадж либо отменялся, либо в Мекку прибывало очень мало паломников. Издание выделило несколько самых известных случаев. Восставший против Аббасидского халифата Исмаил ибн Юсуф в 865 году совершил нападение на паломников, собравшихся у горы Арафат. Кровопролитие стало причиной приостановки хаджа на целый год. В Х веке глава секты карматов Абу Тахир Джаннаби назвал язычниками тех, кто совершает паломничество, и в 930 году совершил нападение на Мекку. Его последователи устроили кровавую резню, которая привела к гибели 30 тысяч паломников, совершавших хадж. Город и Запретная мечеть были разграблены, а Черный камень раскололи и увезли в Бахрейн. Только спустя 10 лет, когда его возвратили в Каабу, хадж снова возобновился. Эпидемия чумы 1831 года также стала причиной приостановки хаджа. Ужасная болезнь забрала жизни около трех четвертей из тех, кто прибыл в Мекку. Еще одна опасная болезнь – холера, вспышки которой были в 1846 и 1858 годах приводила к резкому сокращению числа паломников, пишет информагентство.

Запрет на совершение хаджа зарубежными паломниками дагестанцы, планировавшие выполнить в этом году пятый столп ислам, восприняли как неприятную новость, отмечает Курбанов.

«Люди готовились к хаджу, до последнего надеялись, что им все же удастся вылететь. В Дагестане всегда было очень много желающих отправиться в хадж, нашей республике выделялись, по сравнению с другими регионами, значительно больше квот. И сообщение об отмене хаджа в этом году, конечно, расстроило всех. Но в то же время люди отнеслись к этому с долей понимания. Все же видят, какая ситуация в мире с пандемией», - отметил он.

По словам Курбанова, очень многие, по его словам, сейчас интересуются поездкой на умра (малое паломничество – прим. «Кавказского узла»).

«Количество желающих совершить умра выросло. Во время этого паломничества совершается меньше обрядов, и оно не привязано к определенной дате, может совершаться в любое время. Это очень ценный ритуал, но в полной мере не компенсирует хадж. Хадж - это обязанность каждого мусульманина, кто имеет возможность. К сожалению, мы пока еще ничего не знаем, когда Саудовская Аравия вновь начнет прием паломников и на умра. Но мы рассчитываем, что к концу года это произойдет. Возможно, будут какие-то дополнительные требования по вакцинации», - предположил Курбанов.

Хадж в 2020 году завершится 2 августа, пишет агентство IslamNews. Существует также так называемый "малый хадж" - умра. Это паломничество имеет такие же составляющие, кроме стояния на горе Арафат. Еще в начале марта власти Саудовской Аравии ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру, и закрыли на санитарную обработку мечеть аль-Харам в Мекке.

Жители Дагестана надеются отправиться в хадж в следующем году

Опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» жители Дагестана, которые собирались совершить в этом году паломничество к святыням в Мекке и Медине, заявили, что пандемия их не беспокоила, и они до последнего надеялись, что им все-таки удастся вылететь в Саудовскую Аравию.

«Я давно готовилась к хаджу, лет пять-шесть. В этом году у меня уже была вся необходимая сумма и собраны все документы. Я настроилась на поездку. Отказаться от нее я не думала и после начала эпидемии коронавируса. Но, к сожалению, именно из-за пандемии никого из заграницы в Саудовскую Аравию не пустили», - посетовала жительница Бабаюртовского района Айшат.

Девушка вместе с мужем теперь планируют совершить хадж в следующем году. «Если не считать душевное состояние, то мы ничего не потеряли, все выплаченные средства нам возвращают. Все происходит по воле Всевышнего. Если суждено, то совершим хадж уже в следующем году», - отметил она.

Житель Буйнакского района Абдулкадыр Асильдеров намеревался совершить хадж вместе с женой и родителями. «Готовились долго, несколько лет планировали. До последнего верили, надеялись, что его не отменят из-за пандемии. Но когда уже об этом официально заявили, все надежды рухнули. Конечно, мы огорчились», - отметил он.

Тем не менее, он надеется, что в следующем году будет возможность совершить паломничество.

«В январе я совершил умру. Тогда было очень много людей. И поэтому видеть сейчас, во время хаджа, как мало людей возле Каабы, непривычно. Но я думаю, что все-таки правильно, что ввели ограничения и не допустили большого скопления людей. Что касается лично меня, если бы разрешили, я бы поехал, даже если там было очень много людей. Потому что самое главное – это выполнить свой долг», - заявил мужчина.

Мадина из Хунзахского района вместе с мужем сдали все документы и ждали дня, когда им назовут дату вылета. «Мы планировали за год. Подготовились не только финансово, но и купили специальные книги по хаджу, читали, изучали. Заранее сдали все документы и деньги, ждали, когда будет отправка. Когда узнали, что хадж отменили, конечно, расстроились. ИншАллах, мы поедем в следующем году», - отметила она.

Как призналась девушка, она завидует белой завистью тем, кто смог совершить паломничество в этом году. «Я смотрела, как проходил хадж, видела, что было очень мало людей. Им, конечно, завидуешь белой завистью, но в тоже время и радуешься за них, потому что у них получилось выполнить один из обязательных столпов ислама», - сказала она.

Житель Кизилюрта Шамиль отметил, что любое явление по исламу необходимо расценивать как благое. «Конечно, грустно видеть кадры из полупустой Заповедной мечети. Ещё более грустно осознавать, сколько сил и труда вложили верующие, чтобы накопить сумму, необходимую для совершения паломничества, а затем коронавирус нарушил их планы. Но, как говорится в хадисе, в положении верующего все является благом. Если с ним случается радость, он благодарит Аллаха. Если его постигает горе, он проявляет терпение, и это становится для него благом. Есть и другие обнадёживающие моменты. Если мусульманин вознамерится совершить благое деяние, то он получает награду от Аллаха, как будто он его совершил. Надеюсь, паломники, которые искренне намеревались совершить этот хадж ради Всевышнего, будут щедро вознаграждены им», - сказал он.

Кроме того, заметил он, турфирмы предлагают забронировать путевки на следующий год, сохранив текущие условия, в том числе курс валюты, что, по его мнению, является благородным шагом.

Альтернативы хаджу для мусульман Азербайджана нет

«Ислам – феномен социальный. Исторически считалось, что в условиях каких-либо катаклизмов, бедствий люди должны совместно молиться и искать спасения. Ибо коллективные молитвы, согласно постулатом мусульманской религии, повышают эффект обрядов и усиливают вероятность исполнения желаний», - сказал 1 августа корреспонденту «Кавказского узла» эксперт агентства Turan по религиозным вопросам Тофиг Тюркель.

Он отметил, что мусульмане Азербайджана, лишившись возможности совершить хадж, не имеют какой-либо альтернативы в своей стране. «Ислам, предписания Корана признают только одно паломничество – хадж в Каабу. Посещение всех других святынь является делом личных намерений верующих. Хадж является венцом всех паломничеств. Многие мусульмане Азербайджана сначала совершают паломничества в шиитские святыни в Мешхед (Иран), Кербелу (Ирак) и потом уже осуществляют Хадж. Таким способом, многие как бы морально, духовно и в определенной степени физически готовятся к хаджу», - рассказал Тюркель.

При этом он отметил, что в Азербайджане также имеются шиитские святилища, где похоронены потомки Пророка Мухаммеда (дочери восьмого шиитского имама Али ибн Мусы Аль-Реза) – мавзолеи в Нардаране и Биби-Эйбате. «Но эти святые места посещаются верующими в знаковые дни, к примеру, Ашура, почти ежегодно. Эти святилища являются также местами паломничества для шиитов из других стран», - сказал Тюркель.

Ашурой называется десятый день месяца Мухаррама (первого месяца мусульманского лунного календаря (хиджры)). Именно на него приходится кульминация траурных мероприятий мусульман-шиитов, посвященных памяти внука пророка Мухаммада, имама Хусейна, убитого 10 Мухаррама 680 года в неравном бою с халифскими войсками. В память о мученической смерти Хусейна в шиитских общинах принято проводить траурные церемонии - тазия, в ходе которых некоторые участники совершают самоистязания, говорится в справке "Мухаррам" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Также в этом разделе опубликованы справочные статьи "Суннизм", "Шиизм", "Ислам в России".

Заместитель главы Управления мусульман Кавказа, ректор Бакинского исламского университета Сабир Гасанли считает отмену хаджа для иностранных паломников, равно как и отмену праздничного намаза в мечетях страны «вынужденными мерами», связанными с заботой о здоровье и жизни людей.

Гасанли считает, что в исламской религии не предусмотрены альтернативные хаджу паломничества. «Хадж – это прямое предписание из Корана. Посещение же других святых мест личное дело мусульман», - сказал Гасанли корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Азербайджана разочарованы отменой хаджа и запретом на посещение мечетей

Житель Азербайджана Азер Самедов, который собирался в этом году совершить хадж, разочарован его отменой для иностранных граждан.

«Я готовился к хаджу уже более десяти лет. Я уже побывал в Мешхеде, Кербеле. Я накопил денег, чтобы в этом году совершить хадж. Но, к сожалению, паломничество отменили. Это очень досадно и обидно. Совершив хадж, я бы выполнил все обязанности мусульманина. Надеюсь, в следующем году я смогу осуществить свою мечту», - сказал Самедов корреспонденту "Кавказского узла".

Совершивший хадж пять лет назад Мустафа Мамедов считает, что «хадж был фактически сорван».

«Я смотрел по телевидению, как в этом году организовали хадж. Это была грустная картина. Вместо многомиллионного шествия вокруг Каабы шла «разреженная» процессия. Такая форма хаджа не может вызывать тех эмоций, подъема, который мы испытали. Когда мы шли вокруг Каабы, была совершенно другая атмосфера. Я был переполнен чувствами, испытывал неописуемый душевный подъем, причастность к некоему феерическому, величественному действию. Несмотря на многодневные ритуальные процедуры, многокилометровый пеший ход, не было никакой усталости, ощущался прилив сил», - поделился Мамедов воспоминаниями с корреспондентом "Кавказского узла".

Сакина Алиева также считает, что « в этом году хадж фактически не удался».

«Наверное, все-таки можно было бы провести хадж с участием мусульман со всего мира, просто ограничив несколько квоты. Но власти Саудовской Аравии, видимо, просто не захотели утруждать себя. Я была на хадже три года назад. Это самое счастливое событие в моей жизни. Там была огромная масса людей, но все были счастливы, радостные, никто не раздражался теснотой. Люди говорили на разных языках, но у всех на лицах были улыбки и умиротворение», - рассказала Алиева корреспонденту "Кавказского узла".

Садыг Рзаев помимо того, что остался недоволен отменой хаджа, заявил, что ему не понравились и ограничения, введенные на Курбан-байрам в связи с пандемией коронавируса.

«Наших паломников в этом году не пустили в Саудовскую Аравию? У нас в самом Азербайджане верующих не пустили в мечети на праздничный намаз. Даже в не мусульманских странах верующие смогли совершить намаз в мечетях. По телевидению показывали праздничные намазы в Германии, России… У нас уже пять месяцев мечети закрыты. Даже когда карантинный режим смягчили – открыли кафе, рестораны, а мечети не открыли. Глупо запрещать праздничный намаз в мечетях из-за угрозы коронавируса, когда супермаркеты и гипермаркеты полны людьми», - заявил Рзаев корреспонденту "Кавказского узла".

31 июля в Азербайджане выявлено 318 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных достигло 31 878. С начала пандемии число умерших пациентов с COVID-19 в стране достигло 448.

Сулейман Абдуллаев также выразил сожаление, что в этом году не смог совершить хадж.

«Я много лет готовился хаджу. Думал, в этом году моя мечта исполнится, даже отпуск взял на этот период. Но, увы, этому не суждено было сбыться. В итоге не удалось не только совершить хадж, но и праздничный намаз в мечети в Баку. Но я не отчаиваюсь. Волею Аллаха в будущем году постараюсь осуществить свою мечту», - сказал Абдуллаев корреспонденту "Кавказского узла".

Эльдар Гасанов посетовал, что в 2020 году не удалось совершить и другие паломничества.

«Я, честно говоря, на хадж не собирался. Пока заплатить четыре тысяч долларов на участие в хадже у меня нет возможностей. Но я планировал на Ашура совершить паломничества в Мешхед и Кербелу. У нас турфирмы организуют обычно автобусные туры по этим святыням. Но границы закрыты, туры прекращены, и до Ашуры осталось немного (28-29 августа). К этому времени дороги, конечно, не откроют. Будем ждать, как говорится, до лучших времен. На все воля Аллаха. Может быть, Всевышний сам ниспослал это испытание для людей, чтобы они перестали быть алчными, ценили бы что у них есть, стали бы рациональными. Вот у нас пять месяцев нет свадеб и поминок из-за карантина. А ведь эти церемонии в последние годы превратились в щегольство какое-то. На свадьбах подавались по 30-40 холодных и горячих блюд, поминки также проводились помпезно и многолюдно. Много еды оставалось и выбрасывалось. Дым от мангалов из дворцов торжеств смогом покрывал город. Теперь поминки проводятся с участием 10-15 человек, свадьбы также, если кто-то справляет, то в узком кругу родственников. Так что есть много чего переосмыслить, отказаться от излишеств, тратить средства на не щегольство, а на поддержку бедных, заботиться об окружающих», - сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

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