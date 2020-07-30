Хадж в Саудовской Аравии проходит без паломников из-за рубежа

30 июля 2020, 21:39

Паломничество к мусульманским святыням в Саудовской Аравии из-за пандемии коронавируса проходит в этом году без гостей из других стран, в том числе без паломников с Северного Кавказа. Число участников хаджа сокращено с двух с половиной миллионов до десяти тысяч.

Как информировал "Кавказский узел", власти Саудовской Аравии в июне объявили об отмене в 2020 году паломничества из других стран к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. Жителям Дагестана, Чечни и Кубани был обещан возврат средств за путевки, в Кабардино-Балкарии деньги и не принимались. В муфтиятах Чечни и Дагестана верующим предложили не забирать деньги и сохранить бронь на следующий год. Жители Чечни предпочли забрать деньги, сославшись на "нестабильную ситуацию".

Хадж, то есть паломничество к мусульманским святыням в Мекке, является одним из пяти основных столпов ислама. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Опрошенные "Кавказским узлом" богословы отметили, что ислам допускает возможность отмены хаджа при чрезвычайной ситуации.

Участники хаджа начали паломничество к мусульманским святыням в Мекке с 29 июля. Паломничество совершается с соблюдением особых мер предосторожности. В частности, паломникам выдается стерильная одежда, медицинские маски, личные коврики для молитвы. Все паломники тестируются на коронавирус и обязаны проходить карантин до и после паломничества. Кубическая постройка Кааба, которую обходят паломники, стерилизована, и дотрагиваться до нее запрещено, пишет сегодня The New York Times.

На опубликованных в интернете видео начавшегося хаджа паломники не окружают Каабу плотной толпой, как раньше, а соблюдают социальную дистанцию, обходя здание по разметке на полу.

В 2019 году хадж совершили около 2,5 миллиона мусульман со всего мира. В этом году власти Саудовской Аравии сначала заявили, что паломников будет лишь тысяча, но затем позволили увеличить это число до 10 тысяч, сообщило 29 июля издание France 24.

В этом году паломничество совершают только жители Саудовской Аравии, однако 70% квоты предоставлено тем из них, кто имеет гражданство других государств. Остальные 30% паломников - местные работники здравоохранения и правоохранители, уже переболевшие коронавирусом. Так власти страны решили отблагодарить их за опасную работу. При регистрации паломников приоритет отдавался людям в возрасте от 20 до 50 лет, не имеющим хронических заболеваний и никогда ранее не совершавшим хадж, говорится в сообщении на сайте министерства хаджа Саудовской Аравии.

Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам - одним из двух главных мусульманских праздников. По случаю Курбан-байрама в мусульманских регионах юга России объявлено выходным днем 31 июля. Из-за коронавируса празднование пройдет с рядом ограничений.

Что представляет собой коронавирус, и как много зараженных в регионах юга России и в странах Южного Кавказа, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".