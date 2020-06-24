Туроператор предложил паломникам из Дагестана сохранить бронь на хадж

24 июня 2020, 10:21

Верующим из Дагестана, которые предпочтут не забирать деньги за отмененное паломничество к мусульманским святыням в Мекке и Медине, хадж 2021 года обойдется дешевле, заверил хадж-оператор.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Саудовской Аравии объявили об отмене паломничества к мусульманским святыням в Мекке и Медине в 2020 году из-за коронавируса. Совершить хадж сможет лишь небольшое количество верующих, проживающих в самой Саудовской Аравии. В Духовном управлении мусульман Чечни верующим предложили либо забрать деньги, выплаченные за паломничество, либо не делать этого и сохранить бронь на хадж. Жители республики предпочли забрать деньги, сославшись на "нестабильную ситуацию".

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра. Еще в начале марта власти Саудовской Аравии ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру, и закрыли на санитарную обработку мечеть аль-Харам в Мекке.

Дагестанским паломникам, если они пожелают, вернут деньги за хадж, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" гендиректор официального оператора хаджа в Дагестане "Марва-тур" Булат Курбанов. При этом он предупредил, что с возвратом денег может произойти задержка в связи с тем, что часть средств уже была перечислена за бронирование отелей в Саудовской Аравии. Как только партнеры перечислят эти деньги хадж-оператору, никаких проблем с возвратом средств паломникам не будет, заверил Булат Курбанов. Для получения денег за отмену хаджа достаточно предъявить паспорт и квитанцию об оплате, добавил он.

Однако компания предложила паломникам не забирать деньги. "«Марва-тур» предлагает паломникам сохранить бронь на следующий год по тому курсу доллара, который оплатили паломники в 2020 году. Если в следующем году сумма в долларах со стороны Саудовской Аравии увеличится, то паломники только доплатят разницу по актуальному курсу", - сказал Курбанов.

По словам Курбанова, в этом году Саудовская Аравия предоставила Дагестану квоту на 10 тысяч паломников, но приобрели путевки только около трех тысяч жителей республики. Стоимость самой дешевой путевки на хадж из Дагестана составляла 2700 долларов.

В пресс-службе хадж-миссии России корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что пока ожидают от МИД России комментариев информации министерства хаджа Саудовской Аравии об отмене паломничества.

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