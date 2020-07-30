Гуляния по случаю Курбан-байрама отменены в Кабардино-Балкарии

30 июля 2020, 16:08

Праздничная молитва пройдет в соборной мечети Нальчика с соблюдением норм социального дистанцирования и масочного режима. Культурно-массовых мероприятий в дни Курбан-байрама не будет, председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии рекомендовал жителям республики отметить праздник в кругу семьи.

Как сообщал "Кавказский узел", по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам 31 июля в Кабардино-Балкарии будет нерабочим днем. Муфтият Адыгеи и Краснодарского края отменил проведение коллективных молитв, приуроченных к празднику, в мечетях и на прилегающих к ним территориях в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, призвав верующих провести Курбан-байрам в кругу семьи. В Чечне при коллективных молитвах рекомендуется соблюдать социальную дистанцию и использовать маску.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В Кабардино-Балкарии в дни празднования Курбан-байрама не будет проводиться культурно-массовых мероприятий и гуляний, сообщил председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии, муфтий Хазраталий Дзасежев. "Раньше [...] мы устраивали детские праздники, проводили детские конкурсы, викторины, готовили праздничные угощения на территориях мечетей, [...] организовывали мероприятия в городском парке Нальчика", - приводит его слова "Интерфакс-Юг". Муфтий рекомендовал жителям Кабардино-Балкарии отмечать праздник в кругу семьи, отметив, что праздничная молитва в соборной мечети Нальчика пройдет 31 июля "с соблюдением мер предосторожности по рекомендациям Роспотребнадзора".

При посещении мечетей обязательны маски, молиться можно только на своих ковриках c соблюдением расстояния между людьми не менее 1,5 метров, напомнило ДУМ Кабардино-Балкарии правила посещения мечетей. До улучшения эпидситуации не рекомендуется приходить в мечети людям старше 65 лет и "уязвимым к болезням", а также детям, говорится в сообщении ДУМ от 29 июля в Instagram.

30 июля в Кабардино-Балкарии зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных в республике достигло 5962, сообщил сегодня республиканский оперштаб. С начала пандемии скончались 70 пациентов, 391 проходят лечение, 5501 человек выздоровели, говорится в сегодняшнем сообщении оперштаба в Instagram.

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