Богословы Северного Кавказа назвали оправданной отмену хаджа

04 июля 2020, 01:39

Жителям Дагестана, Чечни и Кубани обещан возврат средств за путевки в хадж в течение двух недель, в Кабардино-Балкарии деньги за путевки не принимались. Решение властей Саудовской Аравии об отмене международного хаджа оправданно в условиях эпидемии, ислам допускает возможность несовершения хаджа при чрезвычайной ситуации, заявили опрошенные "Кавказским узлом" богословы.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Саудовской Аравии в июне объявили об отмене в 2020 году паломничества к мусульманским святыням в Мекке и Медине из-за коронавируса. В Духовном управлении мусульман Чечни верующим предложили либо забрать деньги за паломничество, либо сохранить бронь на следующий год. Жители республики предпочли забрать деньги, сославшись на "нестабильную ситуацию". Оператор хаджа в Дагестане тоже предложил жителям республики сохранить бронь, обещая, что в этом случае хадж 2021 года обойдется им дешевле.

Хадж (один из пяти основных столпов ислама) – это паломничество в священную для мусульман Мекку. Совершить хадж хотя бы раз в жизни предписано каждому мусульманину, достигшему совершеннолетия и имеющему возможности для этого. Обычно паломничество в Мекку совершается в начале 12-го месяца мусульманского лунного календаря и завершается праздником жертвоприношения Курбан-байрам. Кроме того, существует так называемый "малый хадж" - умра. Еще в начале марта власти Саудовской Аравии ввели ограничения для паломников, прибывающих на умру, и закрыли на санитарную обработку мечеть аль-Харам в Мекке.

Саудовские власти до последнего сомневались, стоит ли отменять хадж для иностранных мусульман, но решение уже принято, сообщил руководитель Хадж-миссии России Хизбула Асуев. Он назвал это решение правильным. «Это сложное решение. Я три недели ожидал ответа, пока наконец министерство по делам хаджа КСА не сделало заявление», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Асуева, хадж как таковой состоится, но совершить его смогут не более 10 тысяч человек, которые на момент закрытия границ оказались на территории Саудовской Аравии.

«Арабы тоже не совершают хадж. Его совершат до 10 тысяч человек из разных стран, разных национальностей: представители генконсульств, посольств, ведомств, фирм, которые находятся в Саудовской Аравии на сегодняшний день. Им будут измерять температуру, будут проверки на вирус. Если кто-то будет болен, их будут сразу же снимать, и после хаджа все будут на карантине в отдельных клиниках, для них места подготовлены. Я с этим не могу спорить: это неожиданный, новый вирус, с которым сложно бороться, поэтому никаких оспариваний быть не может. Мы должны беречь здоровье людей», - сказал руководитель Хадж-миссии.

Решение о том, бронировать ли место на следующий год в хадж или вернуть деньги за путевку, остается на усмотрение самих верующих. «Это зависит от желания паломников. Их никто не может (заставить) не возвращать их личные деньги, которые они вложили в хадж», - пояснил Асуев.

По его данным, наибольшее число путевок на хадж было выкуплено в Дагестане, поэтому предложение туроператоров актуальнее всего для этой республики. «Все, кто приходят, пишут заявку, им деньги возвращают. Кто хочет, - оставляет на следующий год, смотрят, есть ли выгода им в этом. В других регионах было мало заявок. Есть регионы, которые ни одного документа не приняли», - подчеркнул руководитель российской Хадж-миссии.

В аппарате уполномоченного по делам хаджа при правительстве РФ, зампреда Совета Федерации РФ Ильяса Умаханова пока не комментируют отмену хаджа. «Из королевства Саудовская Аравия поступила нота, она с секретным грифом. Сейчас она в аппарате Валентины Матвиенко. Мы не можем давать пояснения, пока не будет сформирована официальная позиция», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" помощник Умаханова Эльдар Кубадиев. По его словам, Умаханов выступит с кратким обращением к российским мусульманам уже после публикации этой ноты.

Преимущество сохранения брони на хадж связано с курсом доллара

Директор дагестанского хадж-оператора «Марва тур» Булат Курбанов отметил, что об отмене хаджа Саудовская Аравия заявила официально, и на сайте министерства хаджа страны эта информация есть.

«МИД РФ еще не получил (официальный документ), насколько я знаю, но ситуация уже ясна, - хадж уже отменен, по крайней мере, для нас. Когда мы получили это сообщение, мы уведомили уже на своих ресурсах паломников, что хаджа нет. Вышли с предложением для тех, кто уже забронировал место на 2020 год - по желанию они могут перейти на 2021 год. Для них мы сохраним тот курс (доллара), по которому они оплачивали (путевки) даже, если их курс был значительно ниже того, который есть сейчас, либо который будет в следующем году. У нас по статистике 90% заявок были приняты именно в тот период, когда курс был в районе 62-63 рублей, мы предложили перейти с ним на следующий год. Естественно, мы пока еще не знаем, какие цены будут в следующем году: исходя из тех цен, которые объявит Саудовская Аравия, мы сформируем цены на следующий год», - рассказал он "Кавказскому узлу".

Для тех, кто хочет забрать деньги, формируется порядок возврата средств. По словам Булата Курбанова, возврат начнется через неделю-полторы, однако многие покупатели путевок решили сохранить бронь на будущий год: спрос на хадж 2021 года будет выше, квоты будут заполнятся быстрее, поэтому забронировать места уже сейчас рационально.

«Мы принимаем сейчас заявки, потом в рамках электронной очереди будет производиться возврат: либо наличными средствами, либо безналичными, как удобно самому паломнику. Идет обзвон каждого паломника, который внес какую-то часть средств. У нас есть система расчёта, и при сохранении прошлого курса мы сразу же видим, какую сумму паломник выигрывает при нынешнем. Есть большое количество паломников, которым выгодно сохранить эту цену, они получают выгоду почти в 20-25 тысяч рублей», - пояснил директор "Марва тур".

Некоторая задержка при возвращении оплаты за хадж обусловлена тем, что средства уже были переведены партнерам хадж-оператора, и теперь он ждет возврат оплаты.

«Вопрос был только в открытии виз, контракты с гостиницами, на трансферы были заключены задолго до хаджа. У нас идут процедуры по возврату средств, поэтому мы не можем сразу вернуть все паломникам, какое-то время уйдет на возврат. С момента возвращения средств к нам на счета паломники начнут все получать в порядке очереди. Рассчитываем, что в течение двух недель мы начнем возврат средств. Просим паломников отнестись с пониманием, это неожиданно для многих, и многие конечно понимают», - пояснил Булат Курбанов.

По его мнению, отмена хаджа не скажется на бизнесе туроператора. «Какие-то контракты будут сохранены на следующий год, вопрос ситуации. В целом негативных последствий не будет. Мы ожидали количественных ограничений, возрастных, по медицинским параметрам, но полной отмены не ожидали. Решение понятное, нельзя сказать, что они поспешили. Видно было, что они до последнего тянут с принятием этого решения, очень тяжело оно им далось, но я думаю, оно вполне объяснимо», - считает он.

Жители Чечни забронировали больше половины квоты до отмены хаджа

Оператор хаджа в Чечне предлагает паломникам те же условия, что и дагестанский оператор, сообщил представитель Духовного управления мусульман Чечни Ибрагим Нутаев. По его информации, в республике к моменту отмены международного хаджа было оплачено больше половины путевок от выделенной квоты.

«Ситуация такая же, как и Дагестане. По желанию, если человек хочет возвращения денег, ему их возвращают. Либо на следующий год бронируют место - если вдруг получится так, что в следующем году оплата будет больше, то он не должен будет переплачивать», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает решение об отмене международного хаджа правильным, поскольку в условиях эпидемии поездка к святыням ставит под угрозу здоровье верующих. «Те условия, которые у нас тут в России предлагают, там было бы сложно соблюдать. Вообще хадж не остановился, местные жители совершат, а для нас это вынужденная мера, мы с пониманием относимся к этому», - сказал Нутаев.

Заместитель муфтия Кабардино-Балкарии и ответственный по вопросам хаджа в республике Хызыр Мисиров сообщил, что никто из местных мусульман не оплачивал путевки. «Мы ни с кого деньги не брали (заранее), а даже если бы взяли, то вернули бы. На следующий год пока рановато бронировать, цены могут измениться, а мы только по факту работаем», - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

Мисиров считает правильным решение об отмене международного хаджа. В условиях хаджа не избежать массовых скоплений людей и длительного ожидания в очередях, поэтому вероятность заражения коронавирусом существует, отметил он.

Хадж как один из столпов ислама невозможно ничем заменить, отметил заместитель муфтия. «Хадж предписан тому, кто имеет на это возможность, в том числе финансовую и по здоровью. Если человек умрет, имея возможность, но не совершив хадж, это грех. Но если ситуация вынужденная, чрезвычайная как сейчас, то греха нет», - пояснил Мисиров.

В Адыгее и Краснодарском крае мало верующих, которые успели оплатить хадж. Им также предоставлен выбор - забрать деньги или забронировать место на 2021 год, сообщил помощник муфтия и ответственный за хадж в этих регионах Рашид Нагоев. По словам Нагоева, всех паломников оповестят индивидуально о возможности забрать средства.

«Тем, кто желает перенести - переносим. Единственное, цены поднимают на величину НДС, так как в Саудовской Аравии НДС с 1 июля на 10% вырос. Хотя в этом году не так много (путевок) выкупили: желающих оплатить было много, но я предложил подождать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Нагоев обратил внимание, что в истории неоднократно были случаи фактической отмены хаджа, хотя этот акт поклонения незаменим для мусульман. «Было где-то 40 случаев закрытия хаджа. Причинами были различные стихии, эпидемии, войны, экономические кризисы, нападения на Мекку. Из-за того, что произошло в этом году, наверное все-таки, его стоило закрыть. В общем-то и в отмене хаджа есть какое-то благо для мусульман: будем ждать осени, открытия умры - малого паломничества», - резюмировал Рашид Нагоев.

Верующие ожидают роста цен на хадж в 2021 году

Российские мусульмане, планировавшие хадж на 2020 год, огорчены его отменой, но соглашаются с целесообразностью такого решения. Жительница Дагестана Севиль намеревалась совершить хадж вместе с мужем и надеялась, что его не отменят.

«Мы заявку подавали на этот год, заплатили в мае по 224 тысячи (рублей) с человека. У нас ребенок с особенностями развития, за ним постоянный уход нужен, и мы договорились с людьми, которые бы позаботились о нем на время нашей поездки в хадж. Когда муж мне сказал, что можно подавать заявки, я удивилась, потому что такое положение, но вера была, что можно поехать. Потом новости были про вторую волну, но мы до последнего надеялись. И вот нам сказали, что всем отказывают - конечно, очень жаль», - посетовала она.

Севиль и ее супруг решили забрать деньги, заплаченные за хадж. «В следующем году надеемся подать опять заявку. У меня со здоровьем не все хорошо, я хочу подготовиться», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ногаец Арслан родился и живет в Москве, путевку на хадж он бронировал в московском филиале "Марва тур". «Я считаю правильным, что отменили хадж. Деньги не успел внести, документы подавал, теперь планирую на следующий год. Средняя путевка стоила 3300 долларов, это дешевые. Доплата будет на следующий год к нынешним ценам: НДС повысили в Саудовской Аравии с 5 до 15%, соответственно на 10% гостиничные услуги подорожают», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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