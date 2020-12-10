Даудов и чеченские силовики подпали под британские санкции

10 декабря 2020, 20:49

Власти Великобритании ввели санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, двух высокопоставленных сотрудников МВД республики и отряда спецназа "Терек", которых Лондон считает причастными к гонениям на представителей ЛГБТ-сообщества.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Минфин США включил в список Магнитского пять физических и шесть юридических лиц, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В их число попали зампред правительства Чечни Вахит Усмаев, Фонд Ахмата Кадырова и два спортивных клуба "Ахмат".

Великобритания ввела санкции в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, экс-главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева, заместителя министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинова, а также специального отряда быстрого реагирования "Терек", следует из обновленного санкционного списка, опубликованного сегодня на сайте британского парламента.

Ограничения приурочены к отмечаемому сегодня Международному дню прав человека и подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку банковских счетов. "Сегодняшние санкции посылают ясный сигнал нарушителям прав человека, что Великобритания привлечет их к ответственности. <...> Глобальная Великобритания будет выступать в защиту демократии, прав человека и верховенства права в мире", - процитировал главу МИД Соединенного Королевства Доминика Рааба ТАСС.

Соединенное Королевство считает, что внесенные в список физические и юридические лица причастны к нарушениям прав представителей ЛГБТ-сообщества, сообщило РИА "Новости".

В 2016-2017 годах в Чечне проводились облавы на геев, говорится в докладе, подготовленном "Российской ЛГБТ-сетью" и спецкором "Новой газеты" Еленой Милашиной. Доклад основан на показаниях жителей Чечни, подвергнутых задержаниям и пыткам, говорится в справке "Кавказского узла" "Кавказ без гей-парадов – как в Чечне притесняют "тех, кого нет". Международная правозащитная организация Amnesty International собрала более 275 тысяч подписей под петицией к властям России с требованием вмешаться в ситуацию с преследованием представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Передачу петиции приурочили ко Дню борьбы с гомофобией, который отмечался 17 мая.

О том, как живут в Чечне люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и как сложилась судьба некоторых из них после начала массовых облав, рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Убьют, не свои, так чужие": гей о жизни в Чечне и бегстве из России" гомосексуал из Чечни, покинувший страну. Новости о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чеченской Республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Инакомыслие в Чечне".