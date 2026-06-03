Новая группа бойцов отправлена из Грознго в зону СВО

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Очередная группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, вылетела из аэропорта Грозного в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно рапортуют об отправке групп военных из республики в зону боев на Украине, последний такой отчет Рамзан Кадыров опубликовал 17 мая. Из Чечни для участия в боях на Украине направлены 70520 бойцов, из них 24500 - добровольцы, в зоне боевых действий находятся 14 тысяч бойцов, заявил 25 марта глава правительства республики Магомед Даудов. Регулярные отчеты властей Чечни об отправке групп бойцов в зону военной операции вызывают сомнения в том, что все они едут участвовать в боях добровольно, указали пользователи соцсети.

Данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет. Также он регулярно сообщает, что среди добровольцев много жителей других регионов России.

Группа бойцов отправлена из аэропорта Грозного в зону проведения СВО, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, все они прошли курс подготовки в Российском университете спецназа.

Как следует из видео, приложенного к публикации, председатель правительства Чечни, начальник регионального оперативного штаба СВО Магомед Даудов произнес напутственную речь. Он подчеркнул, что бойцы "по нескольку раз отправляются в зону проведения СВО". Бойцы держали в руках как минимум два флага России, два флага СССР и два флага с портретами Ахмата Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", задержанных за мелкие правонарушения в Чечне принуждают заключить контракт с Минобороны. Родные предпочитают умалчивать об этом, чтобы попытаться задействовать связи или использовать выкуп, и вернуть молодых людей домой, рассказали правозащитники.

Силовики в первой декаде мая провели массовые задержания жителей нескольких сёл Чечни, и многие из задержанных были принуждены к заключению контракта с Минобороны, сообщили активисты. Правозащитница объяснила рейды и задержания нехваткой добровольцев-контрактников.

Аналитики, знакомые с ситуацией в Чечне, неоднократно называли принуждение к заключению контрактов типичным для республики. Так, в ноябре 2024 года появилась информация, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин, предлагая им на выбор либо отправку на фронт, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей.

"Кавказский узел" также писал, что в конце января Кадыров выступил против переговоров с Украиной, заявив, что считает правильным продолжать специальную военную операцию "до конца". 5 февраля он отчитался, что 20 уроженцев Чечни возвращены из украинского плена, а журналисты обнаружили среди освобожденных "ахматовцев" осужденного за сексуальное насилие над детьми и бывшего чиновника.

Российский университет спецназа - организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Напомним также, что 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров 31 мая был награжден медалью "За вклад в проведение СВО". Эта награда "является заслуженным признанием вклада Адама Рамзановича в обеспечение безопасности и поддержку СВО", заявил Дудаев, отметив, что сын главы Чечни, занимает должность куратора Российского университета спецназа, где проходят подготовку добровольцы и бойцы перед отправкой в зону СВО.