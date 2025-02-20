Аналитики сочли принуждение к подписанию контрактов в Чечне типичной практикой

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Удержание добровольцев, желающих заключить контракт, в Чечне и принуждение к заключению контрактов типичны для республики, но и власти других регионов используют давление для пополнения боевых частей, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел", добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, 14 января пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. В Чечне имеет место принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших в республику добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей, считают правозащитники.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Один из авторов доклада Центра защиты прав человека "Мемориал"* о практике принуждения к подписанию контрактов указал, что с 14 января новые сообщения об удержании добровольцев в Чечне не поступали. "Об удерживании добровольцев из других регионов стало известно из видео, распространенного этими добровольцами. Других сведений, а также и обращений к нам от добровольцев из других регионов, не было", - пояснил он.

По его словам, практика похищения людей для заключения контракта подтверждается обращениями к правозащитникам.

Политолог Руслан Кутаев заявил, что принуждение к подписанию контрактов жителей Чечни бывает, когда подымается очередная кампания по отправке бойцов в зону военной операции.

"Если какая-то кампания начинается, что из всех регионов должны дать людей на передовую, в этом случае появляются, скажем так, инициативы по набору людей, которых за правонарушения насильно заставляют идти на фронт, заключить контракты. В такой период не только в Чечне, а и по всей России, власти руководствуются установками, спущенными из Кремля, точно так же, как это делают Дагестан, Смоленск или Рязань. Такая практика была, есть и она вряд ли прекратится", - пояснил он.

Силовики в Чечне мониторят соцсети, выявляя нарушителей правил дорожного движения, которым могут грозить как публичное порицание или раскаяние, так и отправка в зону военной операции. Эффект от бесед силовиков вызван страхом перед последствиями, уверены правозащитники.

По его словам, добровольцы, которые удерживаются на территории Чечни, хотя бы не находятся на передовой, так как зачастую бойцы после заключения контракта жалуются, что их отправили без должной подготовки.

Он указал, что учебный центр в Гудермесе, где проходят подготовку добровольцы, создал федеральный центр. "Претензии можно адресовать к <главе Росгвардии> Золотову. Это не проблема Кадырова, а проблема федеральных войск, федерального руководства", - считает Кутаев.

Сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. 17 декабря 2024 года он заявил, что из Чечни с начала военной операции на Украине отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20,4 тысячи добровольцев. В частности, об отправке одной из таких групп, бойцы которой прошли подготовку в университете спецназа в Гудермесе, стало известно 18 февраля.

Напомним, данные Кадырова про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

4 ноября 2024 года стало известно, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин. Им предлагают на выбор либо отправку на СВО, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей, сообщили правозащитники.

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, пояснили аналитики. "Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, Руслан Кутаев.

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