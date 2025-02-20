RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:21, 20 февраля 2025

Аналитики сочли принуждение к подписанию контрактов в Чечне типичной практикой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Удержание добровольцев, желающих заключить контракт, в Чечне и принуждение к заключению контрактов типичны для республики, но и власти других регионов используют давление для пополнения боевых частей, считают аналитики.

Как писал "Кавказский узел",  добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта,  14 января пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. В Чечне имеет место принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших в республику добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей, считают правозащитники.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Один из авторов доклада Центра защиты прав человека "Мемориал"* о практике принуждения к подписанию контрактов указал, что с 14 января новые сообщения об удержании добровольцев в Чечне не поступали. "Об удерживании добровольцев из других регионов стало известно из видео, распространенного этими добровольцами. Других сведений, а также и обращений к нам от добровольцев из других регионов, не было", - пояснил он. 

По его словам, практика похищения людей для заключения контракта  подтверждается обращениями к правозащитникам.

Политолог Руслан Кутаев заявил, что принуждение к подписанию контрактов жителей Чечни бывает, когда подымается очередная кампания по отправке бойцов в зону военной операции.

"Если какая-то кампания начинается, что из всех регионов должны дать людей на  передовую, в этом случае появляются, скажем так, инициативы по набору людей, которых за правонарушения насильно заставляют идти на фронт, заключить контракты. В такой период не только в Чечне, а и по всей России, власти руководствуются установками, спущенными из Кремля, точно так же, как это делают Дагестан, Смоленск или Рязань. Такая практика была, есть и она вряд ли прекратится", - пояснил он.

Силовики в Чечне мониторят соцсети, выявляя нарушителей правил дорожного движения, которым могут грозить как публичное порицание или раскаяние, так и отправка в зону военной операции. Эффект от бесед силовиков вызван страхом перед последствиями, уверены правозащитники.

По его словам, добровольцы, которые удерживаются на территории Чечни, хотя бы не находятся на передовой, так как зачастую бойцы после заключения контракта жалуются, что их отправили без должной подготовки.

Он указал, что учебный центр в Гудермесе, где проходят подготовку добровольцы, создал федеральный центр. "Претензии можно адресовать к <главе Росгвардии> Золотову. Это не проблема Кадырова, а проблема федеральных войск, федерального руководства", - считает Кутаев.

Сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. 17 декабря 2024 года он заявил, что из Чечни с начала военной операции на Украине отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20,4 тысячи добровольцев. В частности, об отправке одной из таких групп, бойцы которой прошли подготовку в университете спецназа в Гудермесе, стало известно 18 февраля.

 Напомним, данные Кадырова про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

4 ноября 2024 года стало известно, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин. Им предлагают на выбор либо отправку на СВО, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей, сообщили правозащитники.

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, пояснили аналитики. "Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, Руслан Кутаев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:43, 20 февраля 2025
Четыре военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
13:56, 20 февраля 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
13:48, 20 февраля 2025
Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы
13:36, 20 февраля 2025
Число ожидающих в очереди на "Верхнем Ларсе" грузовиков достигло почти 2 тысяч
12:10, 20 февраля 2025
3
 Власти Кубани отреагировали на угрозы кризиса туристической отрасли в районе экокатастрофы
11:20, 20 февраля 2025
В двух рыбных водоемах Кубани превышены показатели по нефтепродуктам
Все события дня
Новости
Автомобили на улицах Грозного. Фото: https://grozny-inform.ru/news/society/167841/
18:48, 20 февраля 2025
Отправка воевать названа методом наказания водителей в Чечне
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
17:55, 20 февраля 2025
Продлен арест Заремы Мусаевой
Кадр видео извинений водителя из Гудермесского района. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DGQeesMMRqZ/
15:00, 20 февраля 2025
Житель Чечни извинился за катание детей в кузове грузовика
Тимур Дебишев. Скриншот с личной страницы Instagram деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
23:17, 19 февраля 2025
Суд в Грозном отказался удовлетворить жалобу Дебишева на пытки
Крушение самолета под Актау. 25 декабря 2024 г. Фото: МЧС Республики Казахстан
19:46, 19 февраля 2025
Пострадавшие в авиакатастрофе под Актау выписаны из клиник Баку
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Все блоги
Справочник
Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Марии Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Блогеры
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Фото
13:16, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
45
Алаудинов о предателях и иноагентах. Встреча с Мильчаковым. Критика власти или хайп?
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
20 февраля 2025, 17:55
Продлен арест Заремы Мусаевой

Кадр видео извинений водителя из Гудермесского района. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DGQeesMMRqZ/
20 февраля 2025, 15:00
Житель Чечни извинился за катание детей в кузове грузовика

Cостояние синагоги в Дербенте после атаки боевиков. Скриншот видео Новости ННТ, 24.06.24 https://t.me/newsnnt/7009 -
20 февраля 2025, 10:23
Завершено расследование дела Магомеда Кагирова

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
19 февраля 2025, 17:24
Журналистка Надежда Кеворкова оставлена под стражей

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше