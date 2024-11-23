Зачистки в Чечне стали элементом принуждения к отправке на Украину

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От задержанных в Чечне мужчин силовики требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в республике не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, указали аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал"* сообщил, что после нападения на колонну Росгвардии силовики в Чечне проводят обходы домов и задержания мужчин, годных для отправки в зону боевых действий. В частности, в Аргуне силовики задержали 42-летнего инвалида Ризвана Батырова. Задержанным в ходе "зачисток" предлагают на выбор отправку на СВО либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей, сообщили правозащитники.

24 октября в пригороде Грозного был обстрелян автомобиль "Урал" Росгвардии. В результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Нападавшим удалось скрыться. Нападение на силовиков стало по меньшей мере вторым аналогичным инцидентом в Чечне с начала 2024 года.

От всех этих людей требуют, просто пытаются заставить их подписать контракт

Информация о задержаниях мужчин в Грозненском районе Чечни и Старопромысловском районе Грозного носит общий характер, но нет конкретики, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Центра защиты прав человека "Мемориал"*. "Конкретно мы не можем ничего сказать, потому что родственники все боятся, и никто не дает какой-то подробной информации. Но по разным источникам стало известно об этом. Все эти задержания связаны с отправкой на СВО. Насколько известно, от всех этих людей требуют, просто пытаются заставить их подписать контракт. Все это затевалось ради этого", - рассказал он.

По его словам, некоторые в Чечне даже склоняются к версии, что нападение на Росгвардию либо не было совершено, либо инсценировано силовиками, чтобы затем "провести эти «зачистки» для пополнения контрактников".

Правозащитник отметил, что Ризван Батыров до сих пор находится в полиции и причина его задержания "примерно такая же". "Никакого обвинения ему не предъявлено. Известно только то, что его пытаются заставить поступить на работу в полиции. Родственники не общаются с правозащитниками. Неизвестно, согласился ли он идти на работу. Скорее всего, нет. Это ещё один способ отправить на СВО людей. В полиции много вакансий. Человека принуждают к работе в полиции и затем отправляют на СВО", - указал представитель "Мемориала".

Еще в июле 2022 года стало известно о привлечении в Чечне имамов к набору в силовые структуры. В частности, один из имамов мечети в Гудермесе разъяснял условия поступления в местную полицию, заявив, что там не хватает сотрудников из-за военной операции на Украине. Имам указал, что 30 сотрудников районной полиции перешли служить в Минобороны, и власти дали указание найти им замену. В сентябре того же года МВД по Чечне опубликовало перечень вакансий, согласно которому в управлениях и отделах министерства свободны 414 мест. Местное управление Росгвардии набирает 2000 человек, сообщили власти республики на фоне массовой отправки бойцов на Украину.

Информацию о задержаниях в Чечне прокомментировали "Кавказскому узлу" политолог Руслан Кутаев и председатель комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*.

Любой способ, любой метод они придумают для того, чтобы появились эти правонарушения

Власти Чечни сейчас придумывают и используют все методы для пополнения списков отправляемых в зону военной операции, сообщил Руслан Кутаев. «Они придумают любые правонарушения, чтобы требовать от молодых людей отправиться на [военную операцию]. Любой способ, любой метод они придумают для того, чтобы появились эти правонарушения в связи с тем, что Кремль сейчас требует от них мобилизовать и отправить на [военную операцию]. А для исполнения этого они будут идти на всё что угодно. Они будут фабриковать дела, возбуждать уголовные дела для того, чтобы потом в качестве альтернативы предлагать: или в тюрьму, или же идешь там воевать. Жизнь показала, они на что угодно способны, и сегодня всё, что принесет им пользу, для этого они используют", - сказал он.

По мнению политолога, сейчас в Чечне нет желающих ехать на военную операцию на Украине. "Сколько бы миллионов ни платили - желающих нет. […] Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - резюмировал Кутаев.

Людей, которые хотели бы идти воевать, становится все меньше

С этим согласна Светлана Ганнушкина*. "Поскольку людей, которые хотели бы идти воевать, становится все меньше и меньше, энтузиазм падает. Конечно, можно набраться храбрости, чувствовать себя героем, как мальчишки, играющие в войну. А когда понимают, что это настоящая война, когда их товарищи приходят без рук, без ног, или вообще не приходят, вполне понятно, что желающих становится меньше", - сказала она.

Исчерпывается запас добровольцев, подчеркнула правозащитница. "Люди жить хотят. А Рамзан Ахматович все время говорит о том, что вот они такие патриоты, и они все рвутся воевать. И вполне может быть, что это такой способ пополнить ряды, заключающих военный контракт», - сказала она.

Сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. 27 июля он сообщил, что из Чечни на Украину отправлено уже 45 тысяч бойцов. Однако данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

По мнению правозащитницы, эти методы пополнения рядов, отправляемых на СВО, укладываются в призывы Кадырова доказать свою приверженность традиционным ценностям.

"Идея, которая, казалось бы, вначале людей зажгла, она постепенно тоже бледнеет и гаснет. А вообще, одна из главных обязанностей руководителя - сделать так, чтобы не было праздных людей, а чтобы было чем их занять и привлечь. И не войной, а культурой, экономикой, спортом", - отметила Ганнушкина.

Напомним, в октябре Рамзан Кадыров заявил, что чеченцу следует вести себя "в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций", а лучшим выбором для "категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни" он назвал службу в российской армии. "Следует доказать свою приверженность к религии и национальным интересам на поле боя", - сказал глава Чечни.

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