Кадыров отчитался об отправке группы бойцов на Украину

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Из аэропорта Грозного в зону проведения спецоперации на Украине отправилась новая группа бойцов, которые прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. В частности, об отправке одной из таких групп, бойцы которой прошли подготовку в университете спецназа в Гудермесе, стало известно 3 февраля.

Из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции отправлена группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе. Их проводили председатель правительства Чечни Магомед Даудов и начальник Грозненского линейного отдела МВД на транспорте Али Тагиров, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров .

Напомним, Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат". "Кавказский узел" подготовил справку "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

"Кавказский узел" также писал, что 17 декабря 2024 года Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20400 добровольцев.

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей.

По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

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