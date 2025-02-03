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18:44, 3 февраля 2025

Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа бойцов, прошедших обучение в университете спецназа, отправлена из Грозного в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. В частности, 24 января он сообщил об очередной группе бойцов, которые после подготовки в Российском университете спецназа были отправлены в зону военной операции.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Из аэропорта Грозного отправлена в зону военной операции очередная группа добровольцев, прошедших подготовку в Российском университете спецназа в Гудермесе, отчитался сегодня в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров.

В своем сообщении Кадыров опубликовал телефонные номера для тех, кто желает "стать частью […] боевого подразделения", а также порекомендовал обращаться в мэрию Грозного, отметив, что "наши специалисты помогут каждому в этом вопросе".

Напомним, 17 декабря 2024 года Кадыров сообщил, что из Чечни с начала военной операции отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20400 добровольцев. Однако данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей.

По данным правозащитников, в Чечне практикуется принуждение к подписанию контрактов, и силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

4 ноября 2024 года стало известно, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин. Им предлагают на выбор отправку в зону боевых действий либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей.

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, пояснили аналитики. "Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, политолог Руслан Кутаев.

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Автор: "Кавказский узел"

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