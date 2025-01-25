Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции

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Очередная группа добровольцев вылетела из Грозного в зону военных действий после курса подготовки в Российском университете спецназа.

Как писал "Кавказский узел", сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. В частности, 17 января он сообщил об очередной группе добровольцев, которые после подготовки в Российском университете спецназа были отправлены в зону проведения СВО.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Очередная группа добровольцев отправилась в зону проведения СВО из Международного аэропорта Грозный, сообщил 24 января глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он проинформировал, что бойцы "прошли тщательную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Президента России Владимира Путина".

14 января добровольцы, прибывшие в Чечню для заключения военного контракта, пожаловались, что их неделями держат взаперти, чтобы отправить в зону боевых действий вместо откупившихся от службы местных жителей. По словам правозащитников, в Чечне имеет место принуждение к подписанию контрактов, силовики могут создать "обменный фонд" из прибывших в республику добровольцев из других регионов, которые будут заключать контракты вместо местных жителей.

В октябре 2024 года Рамзан Кадыров заявил, что чеченцу следует вести себя "в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций", а лучшим выбором для "категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни", он назвал службу в российской армии. "Следует доказать свою приверженность религии и национальным интересам на поле боя", - сказал он.

17 декабря 2024 года Рамзан Кадыров сообщил, что с начала СВО из Чечни отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20 400 добровольцев.Однако данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.