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21:18, 17 декабря 2024

Кадыров отчитался о тысячах отправленных на фронт

Группа бойцов в аэропорту Грозного. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Рамзана Кадырова от 17.12.24, https://t.me/RKadyrov_95/5336.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала военной операции из Чечни отправлены более 51 тысячи бойцов, в том числе 20 400 добровольцев. Около 10 тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне боевых действий, сообщил Рамзан Кадыров, рапортуя о вылете из аэропорта Грозного новой группы.

Как писал "Кавказский узел", сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. В частности, 1 декабря  ноября глава Чечни сообщил, что группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправлена в зону военной операции.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

С начала военной операции из Чечни  отправлены для участия в боевых действиях 51613 бойцов, из них 20 400 добровольцев. Более 10 тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне СВО, сообщил сегодня глава Чечни в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров рапортовал сегодня и об отправке очередной группы бойцов  в зону военной операции из аэропорта Грозного. По его словам, все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Напомним, 27 июля Кадыров заявил, что из Чечни на Украину отправлено уже 45 тысяч бойцов. Однако данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

В октябре Рамзан Кадыров заявил, что чеченцу следует вести себя "в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций", а лучшим выбором для "категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни", он назвал службу в российской армии. "Следует доказать свою приверженность религии и национальным интересам на поле боя", - сказал он.

4 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал"* сообщил, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин. В частности, в Аргуне силовики задержали 42-летнего инвалида Ризвана Батырова. Задержанным предлагают на выбор либо отправку на СВО, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей, сообщили правозащитники.

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, указали политолог Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина*.

"Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, Руслан Кутаев.

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Автор: "Кавказский узел"

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