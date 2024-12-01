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15:57, 1 декабря 2024

Новая группа бойцов отправлена из Чечни в зону военной операции

Группа бойцов перед отправкой из Чечни в зону военной операции. Кадр видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5266

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Группа бойцов из Чечни и других регионов, прошедших обучение в университете спецназа, отправлена из Грозного в зону военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. В частности, 9 ноября глава Чечни сообщил, что группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправлена в зону военной операции.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Очередной спецборт с бойцами, прошедшими обучение в Российском университете спецназа, вылетел сегодня из аэропорта Грозного в зону военной операции, сообщил в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров. "Среди них представители различных регионов России, в том числе Чеченской Республики", - написал он.

В этом же сообщении Кадыров опубликовал три телефонных номера "для тех, кто решил присоединиться" к спецназу «Ахмат», а также порекомендовал обращаться в мэрию Грозного, отметив, что "наши специалисты помогут вам в этом вопросе".

Боец держит советский флаг перед отправкой из Чечни в зону боевых действий на Украине. Кадр видео из телеграм-канала Рамзана Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5266Эти же телефонные номера приведены в видеоролике, которым проиллюстрирована публикация.

На кадрах ролика видна группа из нескольких десятков бойцов, построенных с вещами около самолета. Некоторые из них держат флаги Чечни, России и красные флаги СССР.

Напомним, 27 июля Кадыров заявил, что из Чечни на Украину отправлено уже 45 тысяч бойцов. Однако данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

В октябре Рамзан Кадыров заявил, что чеченцу следует вести себя "в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций", а лучшим выбором для "категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни", он назвал службу в российской армии. "Следует доказать свою приверженность религии и национальным интересам на поле боя", - сказал он.

4 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал"* сообщил, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин. В частности, в Аргуне силовики задержали 42-летнего инвалида Ризвана Батырова. Задержанным предлагают на выбор либо отправку на СВО либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей, сообщили правозащитники.

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, указали политолог Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина*.

"Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, Руслан Кутаев.

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Автор: "Кавказский узел"

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Чеченский боевик с самодельным оружием в руках во время штурма Грозного,Январь 1995. Фото: Михаил Евстафьев. Wikimedia Commons. Ноябрьский штурм Грозного (1994)

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