Новая группа бойцов вылетела из Грозного в зону военной операции

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Группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправлена из аэропорта Грозного в зону военной операции.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Предыдущий такой отчет был опубликован в телеграм-канале Кадырова 30 октября.

Сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Группу добровольцев из аэропорта Грозного отправили в зону военных действий. Бойцов в аэропорту проводили грава правительства Чечни Магомед Даудов, министр внутренних дел по Чечне Аслан Ирасханов и другие официальные лица, сообщил сегодня глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что "учебный центр РУС (Российского университета спецназа) имени В.В.Путина продолжает готовить бойцов со всей России для участия в СВО".

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

"Кавказский узел" писал также, что 29 октября в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов стала первой в Чечне с начала военной операции на Украине. Позднее Кадыров заявил, что после атаки БПЛА он запретил брать пленных на Украине, а потом объявил о гибели украинских пленных в результате атаки. 2 ноября Кадыров отменил запрет брать пленных, свое решение он объяснил многочисленными просьбами жителей Украины.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

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