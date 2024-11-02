Кадыров отменил свое указание не брать пленных в зоне военной операции

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Отмену своего запрета брать пленных в зоне военной операции Рамзан Кадыров объяснил многочисленными просьбами жителей Украины.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Рамзан Кадыров объявил, что в связи с атакой на Российский университет спецназа (РУС) запретил брать пленных "командирам, которые находятся на передовой" в зоне военной операции на Украине.

Утром 29 октября в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Атака с использованием беспилотников стала первой в Чечне с начала военной операции на Украине.

Об отмене своего приказа Рамзан Кадыров сообщил сегодня в своем телеграм-канале. Он пояснил, что в департамент по рассмотрению обращений администрации главы и правительства республики за последние несколько дней поступило на его имя более 2000 писем от жителей Украины с просьбой отменить приказ не брать в плен бойцов ВСУ.

"Отвечаю всем заявителям здесь, в официальном моём канале: ранее данный ахматовцам приказ «не брать пленных» отменён", - написал Кадыров.

Напомним, утром в день атаки на РУС Рамзан Кадыров заявил, что "загорелась крыша пустующего здания", а жертв и пострадавших нет. Поздно вечером того же дня Кадыров озвучил новые данные, заявив, что есть жертвы среди украинских пленных, которые находятся "на каждом стратегическом объекте в республике".

Эти слова Кадырова можно расценить как свидетельство использования пленных в качестве "живого щита" и заложников, указали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Заявления Кадырова свидетельствуют о том, что он "ведет себя неадекватно", заметил, в частности, правозащитник Олег Орлов (включен в реестр иностранных агентов). "Его заявления не производят впечатления, что они сделаны продуманным и взвешенным руководителем. Я думаю, что физическое состояние Кадырова таково, что временами он вполне невменяем. После атаки дрона он говорит не брать пленных, потом признается, что использует украинских военнопленных в качестве живого щита. Это, правда, не совсем поведение вменяемого человека", - сказал он.

Российский университет спецназа – учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка бойцов для отправки в зону боевых действий и базируется спецназ “Ахмат”, говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

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