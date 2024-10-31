Кадыров рапортовал о новой отправке бойцов на Украину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бойцы из разных российских городов, в том числе Ростова-на-Дону и Пятигорска, отправлены из Чечни в зону военных действий после подготовки в Российском университете спецназа.

Как информировал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Предыдущий такой отчет был опубликован в телеграм-канале Кадырова 23 октября.

Сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

В очередной группе бойцов, отправленных из аэропорта Грозного в зону военных действий, есть добровольцы из Ростова-на-Дону, Пятигорска, Мурманска, Челябинска, Уфы, Пятигорска и многих “других уголков России”, сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 30 октября.

В публикации Кадырова отмечается, что “для некоторых из них это уже пятая по счету командировка”. “Захожу в пятый раз, только “Ахмат”, батальону доверяю”, - заявляет на видео молодой боец, который назвался жителем Ростова-на-Дону.

Другой боец, мужчина средних лет, сообщил, что приехал из Пятигорска. “Приехал, потому что слышал, что хорошая подготовка. Подготовили нормально”, - заявляет он на видео.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

"Кавказский узел" писал также, что 29 октября в результате атаки беспилотника загорелось здание на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Рамзан Кадыров заявил, что жертв и пострадавших нет. Атака с использованием беспилотных летательных аппаратов стала первой в Чечне с начала военной операции на Украине. Позднее Кадыров заявил, что после атаки БПЛА он запретил брать пленных на Украине, а потом объявил о гибели украинских пленных в результате атаки.

На "Кавказском узле" опубликована справка Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.