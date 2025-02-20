RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:48, 20 февраля 2025

Отправка воевать названа методом наказания водителей в Чечне

Автомобили на улицах Грозного. Фото: https://grozny-inform.ru/news/society/167841/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики в Чечне мониторят соцсети, выявляя нарушителей правил дорожного движения, которым могут грозить как публичное порицание или раскаяние, так и отправка в зону военной операции. Эффект от бесед силовиков вызван страхом перед последствиями, уверены правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично порицают жителей республики за различные поступки, в том числе нарушения правил дорожного движения. Так, в ночь на 19 февраля полицейские в Чечне опубликовали видео извинений участника ДТП и очевидца, опубликовавшего запись происшествия. Также опубликовано видео извинений водителя из Гудермесского района, который прокатил детей в кузове машины. Пользователи Instagram* сочли избыточным принуждение к извинениям.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Политолог Руслан Кутаев, глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* и правозащитник, много лет работавший в Чечне, прокомментировали "Кавказскому узлу" применяемую в Чечне в отношении нарушителей правил дорожного движения практику профилактических бесед и публичных извинений.

Профилактические беседы оказывают определенное влияние на правонарушителей, поскольку они боятся властей, уверен Руслан Кутаев.

"Действительно профилактические беседы с нарушителями имеют определенный эффект, потому что после таких бесед люди будут опасаться это повторить, зная, что власти будут их преследовать. Они действительно не хотят какие-либо столкновения иметь с властью. Поэтому это имеет профилактическое значение", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, те, кто проводят профилактические беседы, не будут спрашивать разрешения для публикации видео.

"Да плевать хотели властные структуры Чечни на любой закон. Они не будут спрашивать разрешения ни у кого. И никто не осмелится сказать, что без их согласия публиковать видео нельзя. Они что хотят, то и делают, и никто за это с них спрашивать не будет", - отметил он.

Проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. "Беседа может проводиться также в групповом формате. Это решает представитель правоохранительных органов, который проводит беседу. Также он может принять решение о записи беседы и публикации материалов. Но запись может вестись только с согласия гражданина, с которым ведется беседа, или граждан, если это групповой формат", – подчеркнул он.

Кутаев также добавил, что подобное внимание силовиков к участникам ДТП может быть связано с попытками принуждения их к заключению контракта на отправку в зону военной операции на Украину. "Такая практика имеется", - указал он, сказав, что риску отправки в зону военной операции подвергаются те, кто попадает "в поле зрения силовиков по тем или иным причинам".

Правозащитник, говоривший на условиях анонимности, указал, что подобные беседы вряд ли могут положительно повлиять на правонарушителей.

"Подобные беседы не имеют отношения к профилактике нарушений ДТП. Никто ради развлечения не будет бить свои транспортные средства о заборы и ворота. Сами сотрудники при этом демонстрируют эти видеозаписи. Это можно квалифицировать только как показ чиновником своей значимости и приверженности чеченским властям", - сказал он "Кавказскому узлу".

 Что касается разрешения правонарушителей на публикацию видео бесед с ними, то, по его мнению, сами силовики не знают, что по закону обязаны получить их разрешение.

"Тот, кто заставил этих людей извиниться и опубликовал эти записи, сам не знает, что для публикации нужно согласие правонарушителя, иначе он бы на камеру заставил бы дать такое согласие, и, разумеется, правонарушитель не осмелился бы возражать против публикации", - указал он.

По его информации, силовые структуры мониторят соцсети и могут использовать любую возможность для принуждения к подписанию контракта на СВО.

"Внимание к такой случайности может повлечь принуждение к подписанию контракта на участие в СВО. Судя по всему, в ГИБДД Чечни соцсети анализируются на предмет публикации роликов о нарушениях ПДД. Таким образом легче найти жертву для наказания, не надо стоять на дорогах и искать нарушителей", - сообщил правозащитник.

Светлана Ганнушкина* не уверена, что после профилактических бесед правонарушители могут поменять свое отношение к закону.

"Профилактическая беседа может быть эффективной, но в случае Чечни это больше страх, чем профилактические беседы. Правонарушители не меняют свое отношение к закону, не стараются его не нарушать, потому что это норма. Они перестают нарушать, потому что боятся реакции властей, понимают, что если нарушат, то беседой дело уже не закончится. Но проблема в том, что эти же люди могут легко нарушить закон и правила дорожного движения в других регионах России. То есть важно доносить до человека, что закон надо соблюдать и не нарушать ПДД, поскольку это может привести к плачевным результатам", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее мнению, правонарушители в Чечне не осмелятся требовать не публиковать подобную информацию о себе.

"Даже если они знают, что для публикации такой информации нужно их согласие, они не решатся сказать об этом. Понятно же, что они в таком положении, что сделают все, чтобы поскорее выйти из кабинетов сотрудников ГИБДД. Понятно, что с ними будет, если они начнут говорить о своих правах", - отметила она.

Ганнушкина отмечает, что ГИБДД и другие силовые структуры в Чечне анализируют соцсети на предмет публикации роликов о нарушениях ПДД и закона.

"Причины могут быть разные. Но самая опасная причина – это возможность принуждения к подписанию контракта с Минобороны для отправки на Украину. Для Чечни важно быть одним из основных поставщиков человеческого ресурса на СВО, а этого ресурса становится меньше, поскольку люди не хотят видеть своих сыновей в качестве бойцов. В такой ситуации принуждать будут и правонарушителей, и уголовников, и ни в чем невиновных граждан", - подчеркнула она.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесены в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:43, 20 февраля 2025
Четыре военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
13:56, 20 февраля 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
13:48, 20 февраля 2025
Военный осужден в Нальчике за уклонение от службы
13:36, 20 февраля 2025
Число ожидающих в очереди на "Верхнем Ларсе" грузовиков достигло почти 2 тысяч
12:10, 20 февраля 2025
1
 Власти Кубани отреагировали на угрозы кризиса туристической отрасли в районе экокатастрофы
11:20, 20 февраля 2025
В двух рыбных водоемах Кубани превышены показатели по нефтепродуктам
Все события дня
Новости
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
17:55, 20 февраля 2025
Продлен арест Заремы Мусаевой
Кадр видео извинений водителя из Гудермесского района. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DGQeesMMRqZ/
15:00, 20 февраля 2025
Житель Чечни извинился за катание детей в кузове грузовика
Тимур Дебишев. Скриншот с личной страницы Instagram деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
23:17, 19 февраля 2025
Суд в Грозном отказался удовлетворить жалобу Дебишева на пытки
Крушение самолета под Актау. 25 декабря 2024 г. Фото: МЧС Республики Казахстан
19:46, 19 февраля 2025
Пострадавшие в авиакатастрофе под Актау выписаны из клиник Баку
Кадр видео извинений участника ДТП и очевидца. 19 февраля 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/wall-100024316_5719
15:02, 19 февраля 2025
Два жителя Чечни публично извинились за дорожное происшествие
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Все блоги
Справочник
Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Марии Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Бадра Гунба, Адгур Ардзинба. Фото: https://mineconom-ra.org, https://apsnypress.info Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии

Блогеры
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Фото
13:16, 11 января 2025
BERG...man Tbilisi
45
Алаудинов о предателях и иноагентах. Встреча с Мильчаковым. Критика власти или хайп?
Аналитика
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
Темы дня
Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
20 февраля 2025, 17:55
Продлен арест Заремы Мусаевой

Кадр видео извинений водителя из Гудермесского района. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DGQeesMMRqZ/
20 февраля 2025, 15:00
Житель Чечни извинился за катание детей в кузове грузовика

Cостояние синагоги в Дербенте после атаки боевиков. Скриншот видео Новости ННТ, 24.06.24 https://t.me/newsnnt/7009 -
20 февраля 2025, 10:23
Завершено расследование дела Магомеда Кагирова

Надежда Кеворкова. Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
19 февраля 2025, 17:24
Журналистка Надежда Кеворкова оставлена под стражей

У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
У беженцев из Нагорного Карабаха появился шанс на свое жилье
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Участник СВО обратился к главе Дагестана из-за смерти сестры #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Кубань: митинг дальнобойщиков против штрафов #shorts
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Подруга Седы Сулеймановой задержана на одиночном пикете
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Нарткала: за что педагог избила школьника?
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Трагедия в Имишли привела к требованиям отставки властей
Показать больше