Отправка воевать названа методом наказания водителей в Чечне

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Силовики в Чечне мониторят соцсети, выявляя нарушителей правил дорожного движения, которым могут грозить как публичное порицание или раскаяние, так и отправка в зону военной операции. Эффект от бесед силовиков вызван страхом перед последствиями, уверены правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично порицают жителей республики за различные поступки, в том числе нарушения правил дорожного движения. Так, в ночь на 19 февраля полицейские в Чечне опубликовали видео извинений участника ДТП и очевидца, опубликовавшего запись происшествия. Также опубликовано видео извинений водителя из Гудермесского района, который прокатил детей в кузове машины. Пользователи Instagram* сочли избыточным принуждение к извинениям.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Политолог Руслан Кутаев, глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина* и правозащитник, много лет работавший в Чечне, прокомментировали "Кавказскому узлу" применяемую в Чечне в отношении нарушителей правил дорожного движения практику профилактических бесед и публичных извинений.

Профилактические беседы оказывают определенное влияние на правонарушителей, поскольку они боятся властей, уверен Руслан Кутаев.

"Действительно профилактические беседы с нарушителями имеют определенный эффект, потому что после таких бесед люди будут опасаться это повторить, зная, что власти будут их преследовать. Они действительно не хотят какие-либо столкновения иметь с властью. Поэтому это имеет профилактическое значение", - сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, те, кто проводят профилактические беседы, не будут спрашивать разрешения для публикации видео.

"Да плевать хотели властные структуры Чечни на любой закон. Они не будут спрашивать разрешения ни у кого. И никто не осмелится сказать, что без их согласия публиковать видео нельзя. Они что хотят, то и делают, и никто за это с них спрашивать не будет", - отметил он.

Проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. "Беседа может проводиться также в групповом формате. Это решает представитель правоохранительных органов, который проводит беседу. Также он может принять решение о записи беседы и публикации материалов. Но запись может вестись только с согласия гражданина, с которым ведется беседа, или граждан, если это групповой формат", – подчеркнул он.

Кутаев также добавил, что подобное внимание силовиков к участникам ДТП может быть связано с попытками принуждения их к заключению контракта на отправку в зону военной операции на Украину. "Такая практика имеется", - указал он, сказав, что риску отправки в зону военной операции подвергаются те, кто попадает "в поле зрения силовиков по тем или иным причинам".

Правозащитник, говоривший на условиях анонимности, указал, что подобные беседы вряд ли могут положительно повлиять на правонарушителей.

"Подобные беседы не имеют отношения к профилактике нарушений ДТП. Никто ради развлечения не будет бить свои транспортные средства о заборы и ворота. Сами сотрудники при этом демонстрируют эти видеозаписи. Это можно квалифицировать только как показ чиновником своей значимости и приверженности чеченским властям", - сказал он "Кавказскому узлу".

Что касается разрешения правонарушителей на публикацию видео бесед с ними, то, по его мнению, сами силовики не знают, что по закону обязаны получить их разрешение.

"Тот, кто заставил этих людей извиниться и опубликовал эти записи, сам не знает, что для публикации нужно согласие правонарушителя, иначе он бы на камеру заставил бы дать такое согласие, и, разумеется, правонарушитель не осмелился бы возражать против публикации", - указал он.

По его информации, силовые структуры мониторят соцсети и могут использовать любую возможность для принуждения к подписанию контракта на СВО.

"Внимание к такой случайности может повлечь принуждение к подписанию контракта на участие в СВО. Судя по всему, в ГИБДД Чечни соцсети анализируются на предмет публикации роликов о нарушениях ПДД. Таким образом легче найти жертву для наказания, не надо стоять на дорогах и искать нарушителей", - сообщил правозащитник.

Светлана Ганнушкина* не уверена, что после профилактических бесед правонарушители могут поменять свое отношение к закону.

"Профилактическая беседа может быть эффективной, но в случае Чечни это больше страх, чем профилактические беседы. Правонарушители не меняют свое отношение к закону, не стараются его не нарушать, потому что это норма. Они перестают нарушать, потому что боятся реакции властей, понимают, что если нарушат, то беседой дело уже не закончится. Но проблема в том, что эти же люди могут легко нарушить закон и правила дорожного движения в других регионах России. То есть важно доносить до человека, что закон надо соблюдать и не нарушать ПДД, поскольку это может привести к плачевным результатам", - сказала она "Кавказскому узлу".

По ее мнению, правонарушители в Чечне не осмелятся требовать не публиковать подобную информацию о себе.

"Даже если они знают, что для публикации такой информации нужно их согласие, они не решатся сказать об этом. Понятно же, что они в таком положении, что сделают все, чтобы поскорее выйти из кабинетов сотрудников ГИБДД. Понятно, что с ними будет, если они начнут говорить о своих правах", - отметила она.

Ганнушкина отмечает, что ГИБДД и другие силовые структуры в Чечне анализируют соцсети на предмет публикации роликов о нарушениях ПДД и закона.

"Причины могут быть разные. Но самая опасная причина – это возможность принуждения к подписанию контракта с Минобороны для отправки на Украину. Для Чечни важно быть одним из основных поставщиков человеческого ресурса на СВО, а этого ресурса становится меньше, поскольку люди не хотят видеть своих сыновей в качестве бойцов. В такой ситуации принуждать будут и правонарушителей, и уголовников, и ни в чем невиновных граждан", - подчеркнула она.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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