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15:02, 19 февраля 2025

Два жителя Чечни публично извинились за дорожное происшествие

Кадр видео извинений участника ДТП и очевидца. 19 февраля 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/wall-100024316_5719

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полицейские в Чечне опубликовали видео извинений участника ДТП и очевидца, опубликовавшего запись происшествия.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно публично порицают жителей республики за различные поступки, в том числе нарушения правил дорожного движения. Так, в апреле 2021 года управление ГИБДД распространило видео, на котором четыре жителя Урус-Мартана просят прощения за нарушение ПДД.

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Сообщение о результатах проверки видеозаписи нарушения ПДД опубликовано минувшей ночью на странице управления ГИБДД Чечни во "Вконтакте" от имени руководителя ведомства Идриса Черхигова.

"Установлены обстоятельства происшествия и проведена профилактическая беседа с нарушителями. До присутствующих доведена информация о причинах, условиях и факторах риска возникновения дорожно-транспортных происшествий, а также подчеркнута степень опасности и пагубности их действий. По результатам проверки нарушители привлечены к административной ответственности по различным статьям КоАП РФ", - говорится в публикации.

Публикация проиллюстрирована видеороликом, смонтированным из кадров обращения представителя инспекции, видеозаписи, на которой грузовая "Газель" сворачивает с проезжей части и въезжает в закрытые ворота домовладения, а также фрагментов видеозаписи профилактической беседы с двумя молодыми людьми.

Нельзя не только нарушать ПДД, но и снимать и выкладывать в социальные сети

"Каждый участник дорожного движения должен понимать, что нельзя не только нарушать ПДД, но и снимать и выкладывать в социальные сети, так как это создаёт условия для подражания пользователям социальных сетей и провоцирует некоторых водителей следовать примеру опасного вождения, к которому они будут стремиться ради определенного рейтинга", - говорит в ролике, обращаясь к зрителям, офицер полиции.

Также в видеозаписи показаны объяснения двух задержанных молодых людей. Оба говорят на чеченском языке, но в речи второго задержанного слышны слова "видео" и "наказание".

На ролик с извинениями задержанных обратил сегодня внимание читатель "Кавказского узла" с ником albertina_okeefe. Он также привел перевод слов задержанных.

"Как заявил первый подросток, за рулем «Газели» был он, и будучи в настроении, начал «крутить» машину. «Врезался в чужой забор. Не знаю, что бы делал, если бы за чужими воротами кто-то находился, раскаиваюсь, больше подобного не допущу». Ему вторит и второй участник: «Это видео снял я. Отправил, чтобы показать, а оно распространилось. Мы допустили оплошность, постараемся впредь такого не делать. Узнали, что за это бывает наказание. Нас привезли сюда, и объяснили»", - написал читатель в своем комментарии. "Кавказский узел" пока не располагает подтверждением достоверности приведенного перевода с чеченского языка.

Напомним, проведение профилактических бесед не противоречит российскому законодательству, но публиковать информацию об этом можно только с согласия правонарушителя, указал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Евгений Черноусов. "Беседа может проводиться также в групповом формате. Это решает представитель правоохранительных органов, который проводит беседу. Также он может принять решение о записи беседы и публикации материалов. Но запись может вестись только с согласия гражданина, с которым ведется беседа, или граждан, если это групповой формат", – подчеркнул он.

Племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов возглавил управление ГИБДД Чечни в октябре 2017 года в возрасте 28 лет. В июне 2020 года Черхигов публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения.

Чеченские силовики регулярно проводят рейды, во время которых водителям приходится снимать тонировочную пленку даже с задних стекол машин. О том, что именно в действиях силовиков возмущает автовладельцев и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам "Русской службы Би-би-си", из 158 крупных чиновников в Чечне 30% - родственники Кадырова, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы республики направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова, следует из видео "Власть в Чечне как семейный бизнес Рамзана Кадырова", опубликованном "Кавказским узлом" 28 июня 2018 года.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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Автор: "Кавказский узел"

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