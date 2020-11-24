Пользователи Instagram раскритиковали борьбу с тонировкой машин в Чечне

24 ноября 2020, 14:42

Силовики проводят рейды на дорогах Чечни, во время которых водителям приходится снимать с задних стекол машин тонировочную пленку, следует из серии видеороликов в Instagram. Пользователи соцсети сочли действия силовиков противоречащими закону.

Как писал "Кавказский узел", в июне масштабные рейды по борьбе с тонировкой прошли в Грозном и других населенных пунктах Чечни. Силовики принуждали водителей снимать тонировочную пленку со всех стекол автомобиля прямо на дороге, а в Гудермесском районе забирали машины на штрафстоянку, если замечали тонировочную пленку на стеклах, рассказали жители республики. В августе аналогичные рейды прошли в Урус-Мартановском районе.

На действия силовиков автовладельцы в Чечне жаловались и ранее. Так, в октябре 2017 года они сообщили, что сотрудники силовых структур требовали снимать с машин тонировочную пленку, а в некоторых случаях разбивали тонированные стекла автомобилей. Племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил управление ГИБДД по Чечне, в июне 2020 года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения.

Четыре видеоролика о новых рейдах силовиков опубликованы с 20 по 23 ноября в Instagram-паблике "ЧП/Чечня №1", насчитывающем 161 тысячу подписчиков. Сотрудники полиции провели профилактические рейды в районах республики и Грозном, говорится в аннотации к одному из видеороликов. "Особый акцент направлен на выявление ТС с подложными регистрационными знаками и неправильной тонировкой", - написал автор публикации.

Начальник управления ГИБДД Идрис Черхигов лично проконтролировал работу специализированной роты и полка ДПС, которые "провели профилактические мероприятия в муниципальных районах республики и городе Грозный", сообщило 20 ноября ИА "Чечня сегодня". "Особый акцент при подобных мероприятиях направлен на выявление ТС с подложными регистрационными знаками и неправильной тонировкой", - говорится в публикации.

На опубликованных в Instagram-паблике видео показаны сотрудники полиции и бойцы в камуфляжной форме, останавливающие водителей машин с тонированными стеклами. На кадрах видно, что водители под присмотром силовиков снимают тонировочную пленку в том числе с задних боковых стекол автомобилей.

По состоянию на 14.40 мск, эти четыре публикации набрали от 16 до 62 комментариев, большинство из которых на чеченском языке. Авторы некоторых комментариев, опубликованных на русском языке, подвергли силовиков критике за требования снимать тонировку.

"Что значит неправильная тонировка? На задних стеклах тоже неправильная?" – поинтересовался, в частности, adambakaev91. "Задняя тонировка че, нарушение? Чет кто то сдирал пленку там под присмотром сотрудников", - обратил внимание на кадры видео пользователь delta141qwerty. "Написано проверяли "на наличие тонировок", почему не уточнили о запрещенной согласно 12.5 ч.3.1?" – написал этот же пользователь в другом комментарии.

Согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ, управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, предусматривает штраф в размере 500 рублей. Перечисление требований технического регламента в тексте этой статьи не содержится.

"Что у вас означает неправильная тонировка, объясните?" – заочно обратился к силовикам ilesovich_001. "Мне тоже интересно это", - добавил ali95_64.

"Точнее хотелось бы узнать, «правильная» тонировка это какая? Неправильная - это любая тонировка на территории ЧР", - сыронизировал в ответ alihan_tl.

Претензии чеченских силовиков к автовладельцам противоречат закону

Требования ГОСТа не регламентируют степень затемнения боковых окон второго ряда и заднего стекла машины, поэтому их можно тонировать без ограничений, сообщила ранее "Кавказскому узлу" адвокат Татьяна Окушко.

По ее словам, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а два передних боковых стекла — не менее 70%. "Контроль светопроницаемости стекол инспектор ГИББД проверяет специальным прибором. Если водитель сомневается в правильности показаний прибора, он имеет право потребовать повторный замер в присутствии двух понятых", - рассказала она.

Оштрафовать водителя на 500 рублей могут только за тонировку передних боковых и лобового стекла, добавила адвокат. "Если тонировку в указанный срок водитель не снимает, а штраф не оплачивается, то водителя ожидает уже штраф в размере 1000 рублей или арест на срок до 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции. При этом назначать арест или повторный штраф может только суд", - подчеркнула Татьяна Окушко.

Даже если машина тонирована, то сотрудник ГИБДД может только потребовать удалить их, или же назначить штраф в 500 рублей, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Эли. Член общества "Синие ведёрки", юрист Алексей Дозоров также сообщил "Кавказскому узлу" в октябре 2017 года, что в случае проблем с тонировкой водителю выдается требование удалить пленку. "Если ты со сроком не справился, с течением времени тебя могут подвергнуть аресту за неисполнение требований", - сказал юрист.

Отметим, что чеченские чиновники регулярно высказывают в адрес автовладельцев угрозы за различные нарушения. Так, 23 ноября стало известно, что Рамзан Кадыров пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы.

В августе спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают защитные маски. "Если мы 3-4 дня усиленно будем над этим работать, клянусь, чеченец, чтобы у него не отобрали машину, даже ночью, ложась спать, ее (маску) не снимет", - сказал Даудов, возглавляющий оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Чечне.

В декабре 2019 года командир полка ППС имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев объяснил подчиненным, что всех правонарушителей, в том числе тех, кто ездит в машинах с тонировкой, следует считать "изменниками". "Он для нас изменник, и мы его накажем как изменника. Наклеил [тонировочную] пленку и едет на машине - он изменник. Превышает скорость — он изменник... Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники", - сказал тогда Чалаев.