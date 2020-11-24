Угрозы Кадырова сжигать автомобили продемонстрировали его безнаказанность

24 ноября 2020, 02:00

Глава Чечни Рамзан Кадыров в беседе со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы. Подобные высказывания Кадыров допускает из чувства безнаказанности, однако некоторые его подчиненные воспринимают их как руководство к действию, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Местные жители отметили, что подобные записи распространяются в мессенджерах и соцсетях тайком и оперативно удаляются.

Как писал "Кавказский узел", чеченские чиновники регулярно высказывают угрозы в адрес водителей за разнообразные нарушения. К примеру, в августе спикер парламента Чечни Магомед Даудов потребовал изымать автомобили у водителей, которые не надевают защитные маски. Угрозы Даудова вызвали беспокойство у жителей республики.

Аналитики заявили о безнаказанности Кадырова

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, ознакомившись с заявлением Кадырова, заметила, что подобное может сказать только человек, не знающий российского законодательства., «Для Кадырова, который считается главой региона Российской Федерации, слова о российском законодательстве, о том что такое Конституция - пустой звук. Есть один закон в Чечне – приказ Рамзана. И такое положение в республике, с благословения Кремля, сложилось давно. Люди с этим согласились и смирились», - с сожалением констатировала правозащитница.

По ее мнению, неудивительно, если за "непочтительное отношение к сотрудникам ППС" действительно будут сжигать машины автовладельцев. «Если можно сажать человека на бутылку, если заставлять мать убитой девушки извиняться почему-то перед Кадыровым, если там задерживаются и бесследно пропадают люди – после всего этого чем еще можно удивить? И за все это несут ответственность те люди, которые стоят над Кадыровым. А те молчат, потакая Кадырову, и он, чувствуя поддержку Кремля, издает новые средневековые приказы, противоречащие российскому законодательству», - сказала Ганнушкина корреспонденту "Кавказского узла".

В сентябре широкий резонанс в Чечне и за ее пределами вызвало видео, на котором обнаженный Салман Тепсуркаев садится на бутылку, поясняя, что делает это в наказание за сотрудничество с критикующим чеченские власти Telegram-каналом 1Аdat. На связь с родными Тепсуркаев больше не выходил. "Комитет против пыток" обнародовал видео, где некие люди уводят Тепсуркаева из гостиницы в Геленджике, но полиция города отказалась проводить расследование. Семья погибшей молодой жительницы Гудермеса попросила прощения за слова о насильственной смерти дочери на собрании с участием главы Чечни Рамзана Кадырова. Извинения были показаны в эфире ЧГТРК "Грозный".

Аналогичное мнение высказал и президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, который считает, что высказывание Кадырова о сжигании машин «за непочтительность» связано с безнаказанностью. «Ведь то, что он излагает, это не какая-то продуманная, взвешенная домашняя заготовка. Вот что взбрело ему в голову на тот момент, то он и говорит. Потому что Рамзан уверен: что бы он ни сказал, что бы ни сделал, ему за это ничего не будет. Он уверен в своей абсолютной ненаказуемости. Эта вседозволенность его настолько раскрепостила, что он говорит и делает все что хочет», - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

При этом, по его словам, основная проблема заключается в том, что в окружении Кадырова "есть такие, которые, несмотря на абсурдность подобных заявлений, могут принять подобный посыл от главы республики как руководство к действию". «Им не нужен какой-то документ с печатью и подписью. Достаточно того, что падишах сказал на камеру, и это пошло гулять по интернету. Для некоторых это уже звучит как приказ. И найдутся такие, для которых лицо водителя машины, которому из-за тяжелой болезни родных недосуг выражать почтительность, может стать поводом для того, чтобы сжечь машину, а хозяина таким образом научить уважать сотрудников ППС. В республике, где вседозволенность и беспредел исходит из больших кабинетов, не исключен и такой резонансный поворот подобных заявлений Кадырова», - уверен Кутаев.

По мнению политолога Али Магомадова, главе Чеченской Республики нет необходимости вводить какие-то новые методики, новые «страшилки» вроде той, что он огласил в недавнем видеоролике. «Думаю, этого приказа о том, что за плохое отношение к сотрудникам ППС нужно сжигать машины, на самом деле не будет [...] Все, что он ввел раньше, даже если половина приказов и указов не соответствуют российскому законодательству, все исправно продолжает работать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Магомадов считает, что подобные запугивания легли в основу отношений Кадырова с обществом с самого начала. «Диктатура держится на страхе населения. А чеченское общество запугано. Люди боятся не только говорить вслух о проблемах, а порой кажется, что боятся даже своих мыслей. Говорить, что республика сама освободится от своего диктатора, преждевременно. Это может произойти лишь когда страна освободится от нынешнего руководства. Лишь в этом случае в Чечне наступит порядок [...] И тяжко придется тем, кто впитал в себя тот стиль, который исповедует Кадыров и, чувствуя вседозволенность, ведет себя, подражая падишаху. Власть поменяется. И тогда часть из этих людей заляжет на дно, часть сбежит, а оставшимся будут мстит за обиды, унижения, убийства своих близких. Кровную месть никто не отменял», - добавил он.

Жители Чечни рассказали о проверках смартфонов

В чеченских группах в мессенджере WhatsApp получил распространение фрагмент видеозаписи беседы онлайн главы Чечни Рамзана Кадырова и спикера республиканского парламента Магомеда Даудова. "Они (полицейские) стоят, только на дезинфекцию отлучаются. А люди возмущаются, недовольны. Нет у них почтения. А те трудятся в поте лица. Я отдам приказ, чтобы [...] у тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам (полиции), когда их останавливают, автомобиль сжечь, а хозяина забрать на работы", - заявил Кадыров на чеченском языке (перевод "Кавказского узла").

По словам учительницы физики в одной из школ Шалинского района Тамары, видеоролики, на которых фигурирует глава республики, распространяются в соцсетях и мессенджерах главным образом по вечерам. «Потому что, просмотрев видео, если это интересно, многие тут же пересылают его своим близким, особенно если те живут за границей. И тут же удаляем. У нас стали проверять телефоны не только у молодежи, но и у взрослых», - сказала она 23 ноября корреспонденту "Кавказского узла".

В октябре жители Чечни рассказали, что силовики в ходе рейдов проверяют не только документы, но и мобильные телефоны, интересуясь установленными в них приложениями. Местные жители предположили, что силовики интересуются, комментируют ли владельцы смартфонов сообщения критиков власти в соцсетях.

По словам Тамары, в свое время всех учителей заставили стать пользователями соцсети Instagram. От них требовали, что они писали свои отклики на все негативные выступления блогеров и на статьи независимых СМИ с критикой руководства республики, в особенности непосредственно Рамзана Кадырова. «Естественно, нужно было осуждать, писать, что все сказанное там – это фейки. Потом завуч проверял в соцсетях, достаточно ли активно мы принимаем участие в этой акции. Такая кампания проводилась по инициативе министерства образования. Потом чиновники из минпроса, видно, поняли, что если заставлять педагогов слишком прогибаться, то можно получить обратный эффект, и эта инициатива заглохла», - поделилась она воспоминаниями.

Однако, по ее словам, к тому времени многие уже стали создавать группы в соцсетях. «Группы родителей, учителей (создавали). Так проще, чем по телефону, передавать необходимые для работы новости, делиться проблемами. Потом, когда бывали на районных совещаниях учителей-предметников, тоже создавали группы», - рассказала учительница. Кроме того, по ее словам, есть и «группы-междусобойчики», в которых обсуждаются и делятся новостями с критическим уклоном. «Такие новости в группах долго не живут: поделились, прочитали и удалили. Мало ли кому может на глаза попасться», - сказала Тамара.

Группы учителей созданы практически во всех школах, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" учительница чеченского языка и литературы из Урус-Мартана Липа. «Но в нашей группе учителей только те педагоги, кому мы верим и знаем, что они, как все мы, объективно относятся к тому, что происходит вокруг нас. Знаете, в школах тоже работают разные люди. Сегодня она вроде со всем соглашается, осуждает кадровую политику в районе и в республике - ну, мало ли какие проблемы мы обсуждаем. А потом вдруг у кого-то часы отбирают, кому-то отказывают в отпуске за свой счет, чтобы отвезти больную мать в Грозный. И становится понятно, откуда ветер дует. Таких мы из группы удаляем. Поэтому в нашей группе только доверенные люди», - сказала она.

«То, что пишем мы в своих группах, это все наболевшее [...] И то, что мы пишем, какими сведениями делимся – все это правда, никаких слухов и чьих-то домыслов. Через день-два убеждаемся в правдивости того, что пишем мы в своих группах. Тот видеоролик, о котором сейчас многие говорят, сейчас обсуждается в основном владельцами автомашин. Я не могу сказать, будет ли издан этот приказ в сжигании машин автовладельцев, кто высказывает непочтение сотрудникам ППС. Действия нашего руководителя и его подчиненных часто бывают непредсказуемы», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" педагог одной из престижных школ Грозного Айна.

Она, как и другие опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" учителя, подтвердила, что все текстовые материалы, как и фотографии и видео, которые наверняка не понравятся власть имущим, после тиражирования тут же уничтожаются основной частью участников подобных групп. «Потому что сейчас сотрудники полиции проверяют телефоны выборочно. Подходят и говорят: «Дай посмотреть, что у тебя в телефоне». Попробуй отказаться, тебе же хуже. Даже у нашей технички смотрели, с кем она переписывается в WhatsApp. Поэтому всегда такие материалы рассылаются в группах вечером, а по прочтении и рассылке тут же уничтожаются», - объяснила Айна.

При этом она отметила, что среди полицейских попадаются те, кто предупреждают, в особенности молодых, чтобы те удаляли из телефонов неприятные для власти контакты и видеоролики.