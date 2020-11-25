Кадыровцы стали исключением из кампании против тонировки

25 ноября 2020, 16:42

Чеченские чиновники и сам Рамзан Кадыров, как и в случае с масочным режимом, нарушают собственные правила и вопреки многолетней кампании против тонирования стекол автомобилей ездят на таких машинах.

Как писал "Кавказский узел", 20-23 ноября в Instagram появились несколько видеороликов о редах чеченских силовиков, во время которых водителям приходилось снимать с задних стекол машин тонировочную пленку. Племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил управление ГИБДД по Чечне, в июне 2020 года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения. В ходе июльских и августовских рейдов силовики принуждали водителей снимать тонировочную пленку со стекол прямо на дороге, забирали машины на штрафстоянку.

Столь жесткие меры меры не коснулись чиновников. Так, в сюжете ЧГТРК "Грозный" о поездке Кадырова в Гудермес глава республики и сопровождающие его запечатлены на черных автомобилях бизнес-класса с тонированными стеклами. Видео об этом опубликовано на YouTube-канале телекомпании 11 октября.

Рядом с такой машиной Кадыров снят на официальном видео о поездке в Ахмат-Юрт. Этот ролик был обнародован 2 сентября в Instagram-аккаунте ya_pomoshnik_kra_95, где публикуются сообщения от имени главы Чечни.

Чуть более года назад пользователи Instagram высмеяли главу Чечни за кортеж из 15 машин. На видео, опубликованном 5 ноября 2019 года в группе "ЧП. Чечня" в Instagram, по трассе проезжают 15 черных автомобилей с затонированными стеклами. "Кортеж главы ЧР, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова", - говорится в сопроводительном тексте. Ради кортежей Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников надолго перекрываются дороги, указали тогда местные жители.

Черный автомобиль с мигалками и тонированным лобовым стеклом виден за спиной спикера парламента Чечни Магомеда Даудова на фото, опубликованном им 30 августа на личной странице в Instagram.

Рейды подчеркивают неравенство в чеченском обществе, считают местные жители. "Кадыровцы ездят полностью тонированные, это машины эскорта, а также чиновники высокого ранга, они ездят полностью тонированные, без эскорта. Всем остальным - гражданским - никакой тонировки не позволяют", - заявил "Кавказскому узлу" один из жителей Чечни.

В Чечне тонируются и задние стекла полицейских автомобилей, следует из видео рейдов по борьбе с тонировкой. Это, в частности, видно на съемке рейдов, опубликованной 19 ноября на странице главы ГИБДД Идриса Черхигова в Instagram. На фотографии, опубликованной на странице государственной телекомпании "Грозный" в Instagram 8 ноября и иллюстрирующей объявление о конкурсе "Народный участковый", также отчетливо видна тонировка на задних стеклах легковой машины полиции.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в другом вопросе - о соблюдении мер профилактики коронавируса. Нежелание Кадырова носить маску в общественных местах противоречит его собственному указу, действующему с 6 мая. Рамзан Кадыров и его приближенные игнорировали это правило за редким исключением, отмечается в справке "Кавказского узла" "Кадыров без маски: против собственных правил".

Рейды против машин с тонированными стеклами возмутили пользователей соцсети. Принуждение автовладельцев к снятию всей тонировки противозаконно, но у водителей не остается выбора, указал член координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

В конце ноября Кадыров в беседе со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым также пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно отнесется к сотрудникам полиции, а самих нарушителей отправлять на обязательные работы. Подобные высказывания Кадыров допускает из чувства безнаказанности, однако некоторые его подчиненные воспринимают их как руководство к действию, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Местные жители отметили, что подобные записи распространяются в мессенджерах и соцсетях тайком и оперативно удаляются.