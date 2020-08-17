Жесткая борьба с тонировкой машин в Чечне возмутила пользователей соцсети

17 августа 2020, 13:39

Силовики провели в Урус-Мартановском районе рейды, во время которых водителям приходилось снимать с машин даже прозрачную тонировочную пленку, следует из опубликованного в Instagram видеоролика. Пользователи соцсети сочли требования силовиков избыточными.

Как писал "Кавказский узел", в июне масштабные рейды по борьбе с тонировкой прошли в Грозном и других населенных пунктах Чечни. Силовики принуждали водителей снимать тонировочную пленку со всех стекол автомобиля прямо на дороге, а в Гудермесском районе забирали машины на штрафстоянку, если замечали тонировочную пленку на стеклах, рассказали жители республики.

Видеоролик о рейдах в Урус-Мартановском районе опубликован 16 августа в Instagram-паблике "ЧП Грозный", насчитывающем 70,1 тысячи подписчиков. На кадрах показаны водители, под присмотром силовиков снимающие со стекол машин, в том числе задних, тонировочную пленку, причем как чрезмерно темную, так и практически прозрачную.

"Проведены рейдовые-профилактические мероприятия на территории Урус-Мартановского муниципалитета. Особое внимание было уделено выявлению грубых нарушений ПДД, превышению скоростного режима, управлению ТС без соответствующих документов и с тонировочным покрытием стекол", - говорится в аннотации к видео. Когда сделаны видеозаписи, в публикации не уточняется.

К 13.37 мск 17 августа публикация набрала 10,9 тысячи просмотров, под ней размещено 36 комментариев. Авторы многих из них раскритиковали чеченских силовиков. "Запрет на тонировку - это самое безумное. Запретите, ладно, 100%-ные пленки. Но чем мешает лёгкая тонировка?" – написал, в частности, nemaloveroyatniy.

"Зачем прозрачную плёнку снимают, это явно [лишнее]", - указал 1_lev_095. "Почему нельзя носить пленку на задних стеклах. Если во всех регионах РФ можно", - задался вопросом magomed___222. "Другой работы (у вас) нет?" – поинтересовался strannik088.

Житель Чечни Магомед рассказал сегодня, что ему 16 августа тоже пришлось снять тонировочную пленку со своей машины. "Вчера в Урус-Мартане нарвался на рейд, заставили снять пленку, хотя там прозрачность была больше 70 процентов и не нарушались требования ГОСТа. Сотрудникам не понравилось, что я указал им на незнание требований закона. Хорошо еще, что машину на штрафстоянку не забрали", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Тонирование лобового и двух боковых стекол зачастую бывает причиной ДТП, но требования ГОСТа не регламентируют степень затемнения боковых окон второго ряда и заднего стекла, поэтому их можно тонировать без ограничений, рассказала ранее "Кавказскому узлу" адвокат Татьяна Окушко. По ее словам, лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света, а два передних боковых стекла - не менее 70%, а оштрафовать водителя могут только за тонировку передних боковых и лобового стекла.

Напомним, ранее автовладельцы в Чечне также жаловались на действия силовиков. Так, в октябре 2017 года местные жители сообщили, что сотрудники силовых структур, сопровождавшие инспекторов ГИБДД, требовали снимать с машин тонировочную пленку, а в некоторых случаях разбивали тонированные стекла автомобилей.

Племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил управление ГИБДД по Чечне, в июне этого года публично причислил неправильную тонировку к грубым нарушениям правил дорожного движения.

В декабре 2019 года командир полка ППС имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев объяснил подчиненным, что всех правонарушителей, в том числе тех, кто ездит в машинах с тонировкой, следует считать "изменниками". "Употребляет таблетки — он изменник, пьет спиртное — он изменник, делает то, что запретил наш падишах [Рамзан Кадыров], — он изменник. Он для нас изменник, и мы его накажем как изменника. Наклеил пленку [тонировку на стеклах автомобиля] и едет на машине — он изменник. Превышает скорость — он изменник. Стреляет на свадьбе — он изменник. Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники", — сказал тогда Чалаев.

По закону, в случае обнаружения проблем с тонировкой водителю лишь выдается требование удалить пленку в определенный срок, сообщил в октябре 2017 года "Кавказскому узлу" член общества "Синие ведёрки", юрист Алексей Дозоров. "Если ты со сроком не справился, с течением времени тебя могут подвергнуть аресту за неисполнение требований", - описал законную процедуру Алексей Дозоров.