Борьба с тонировкой в Гудермесском районе возмутила водителей

27 июня 2020, 01:50

Силовики останавливали водителей в Гудермесском районе и забирали их машины на штрафстоянку, если замечали тонировочную пленку на стеклах, рассказали жители Чечни. Стекла машин полицейских затонированы, однако их никто не наказывает, заметили пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", на минувшей неделе масштабные рейды по борьбе с тонировкой прошли в Грозном, а также в других населенных пунктах Чечни. Силовики принуждали водителей снимать тонировочную пленку со всех стекол автомобиля прямо на дороге.

Сотрудники полиции провели рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения в Гудермесском районе, говорится в аннотации к видеоролику, размещенному 26 июня в Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 202 тысячи подписчиков. На видео перед стоящими у покрытых камуфляжной краской автомобилей «Нива» полицейских выступает офицер полиции. Видно, что окна машин затемнены. «Рейдовые мероприятия идут. Мы выходим совместно с ГАИ, делаем рейды по пленкам (тонировочным) и шторам (в авто). Пленку снимаем, машины с пленкой увозим и ставим на штрафстоянку. (При общении) с людьми нужно соблюдать правила приличия», - сказал полицейский, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла". По данным на 1.00 мск 27 июня ролик посмотрели 18 409 раз, под ним оставили под ним 49 комментариев.

"Какие могут быть с людьми (правила) приличия, если забирают тонированные машины?», - задался вопросом пользователь amm_1104. «Они с приличиями отбирают (машины)», - иронично заметил suleymanovadam95.

"Где вы видели, чтобы (за нарушение) машину отбирали? Вы должны только штраф брать», - возмутился aiskhanov1.

"Самое интересное, что все машины, выезжающие на рейд, тонированы", - заметил пользователь konrad_karlov1ch.

"Все равны перед законом, но некоторые равнее", - написал mohmad_sir.

«Если отбираете (машины), то надо отбирать у всех, а не выборочно», - считает valid_asukhanov.

Прошедшие в Гудермесском районе рейды полиции были довольно жесткими, рассказали корреспонденту «Кавказского узла» местные жители. "Останавливали все тонированные машины, даже дорогие иномарки и джипы", - рассказал местный житель Рамзан. По его словам, машину за тонировку забрали у брата. "Он мне позвонил, чтобы я подъехал к отделу (полиции) и забрал его оттуда, потому как его машину поставили на штрафстоянку из-за того, что у него боковые стекла были тонированы», - пояснил он.

«Поехал вчера навестить родственника в Ойсхар (поселок Новогрозный в Гудермесском районе, - прим. "Кавказского узла"), в Гудермесе нарвался на рейд. Придрались к тому, что у меня на машине стоят тонированные стекла. Я им объяснил, что это заводская тонировка, которая допускается правилами, что никакой пленки нет, но сотрудники хотели отогнать машину на штрафстоянку", - рассказал житель Грозного Хамид. По его словам, потом сотрудник ГАИ удостоверился, что это не пленка, и разрешил ехать дальше. "Я до карантина практически по всему Северному Кавказу ездил, никаких проблем с полицией из-за тонировки не было", - отметил Хамид.

"У меня авто забрали за тонировку. Хотя, по правилам (дорожного движения) они могут... максимум на 500 рублей оштрафовать. Когда я сказал об этом сотруднику полиции, он сказал, что я игнорирую требования Рамзана", - рассказал автовладелец Сулейман. В результате пришлось машину на штрафстоянке оставить, сказал он.

Напомним, в декабре 2019 года командир полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Чечне Замид Чалаев объяснил подчиненным, что всех правонарушителей, в том числе тех, кто ездит в машинах с тонировкой, следует считать "изменниками". "…Говорю, чтобы вы поняли. Употребляет таблетки — он изменник, пьет спиртное — он изменник, делает то, что запретил наш падишах [Рамзан Кадыров], — он изменник. Он для нас изменник, и мы его накажем как изменника. Наклеил пленку [тонировку на стеклах автомобиля] и едет на машине — он изменник. Превышает скорость — он изменник. Стреляет на свадьбе — он изменник. Эти люди изменники по отношению к нам. По нашему понятию, эти люди изменники…", — сказал тогда Чалаев.

«Согласно правилам дорожного движения тонировка стекол машин допускается, если затененность не превышает 25-30 процентов. Причем, касается это только лобового и боковых стекол. Тонировать задние стекла не возбраняется. Но даже если машина тонирована или на стеклах установлены шторки, мешающие обзору, то сотрудник Госавтоинспекции может только потребовать удалить их, или же назначить штраф в 500 рублей", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эли.

"Если тонировку в указанный срок водитель не снимает, а штраф не оплачивается, то водителя ожидает уже штраф в размере 1000 рублей или арест на срок до 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции. При этом назначать арест или повторный штраф может только суд", - рассказала ранее с связи с рейдами полиции в Грозном адвокат Татьяна Окушко. Она также отметила, что контроль светопроницаемости стекол инспектор ГИББД проверяет специальным прибором. "Если водитель сомневается в правильности показаний прибора, он имеет право потребовать повторный замер в присутствии двух понятых", - пояснила она.