Юристы оценили последствия указания Кадырова изымать машины нарушителей карантина

16 июня 2020, 16:52

Рамзан Кадыров не имел права давать указание отбирать автомобили у участников длинных свадебных кортежей, такие решения может выносить только суд, указали "Кавказскому узлу" юристы. Высокопоставленные чиновники в Чечне и в период пандемии ездят в составе кортежей, заявил глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Чеченские власти предпочитают использовать неправовые методы борьбы с нарушителями карантина, отметила конфликтолог Екатерина Сокирянская.

Как информировал "Кавказский узел", 25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пышные многолюдные торжества запрещены. Глава Чечни Рамзан Кадыров на заседании оперативного штаба 13 июня подверг жесткой критике нарушителей ограничений на число машин в свадебном кортеже и сообщил, что дал указание отбирать у них автомобили. "Я сказал отбирать у них машины. Отобрать, продать машины. Медработникам, на медицину отправьте [эти] средства", - сказал глава республики. Самих нарушителей отправят волонтерами в больницы, пригрозил он.

У нарушителей правил проведения свадеб нельзя отбирать автомобили, для этого существуют штрафы, указали пользователи соцсетей. Другая часть пользователей соцсетей считает, что строгие меры необходимы, иначе эпидемия коронавируса закончится еще нескоро. С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из

Любое изъятие имущества возможно только по решению суда, уверена юрист Правозащитного центра "Мемориал" Марина Агальцова. "Так как здесь нет никакого решения суда, а есть решение главы Чечни, то, естественно, такое изъятие имущества у граждан будет незаконным. Если имущество будет изъято таким образом, то собственник может предъявить иск и потребовать обратно свое имущество либо компенсацию его стоимости", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Марина Агальцова.

По мнению юриста, если у кого-то из жителей Чечни действительно конфискуют автомобиль, это может грозить чиновникам уголовным преследованием по статье о превышении полномочий. "За подобное, в целом, возможна уголовная ответственность. Но в нынешних реалиях такое невозможно. В реальности мы понимаем, что никакой ответственности он нести не будет в силу политических причин", - отметила Агальцова.

Конфискация имущества без решения суда – это прямое нарушение закона, согласен московский адвокат Евгений Черноусов. "Указание отбирать машины и продавать - это нарушение права собственности на недвижимое и движимое имущество. Никто не вправе отбирать у граждан законно приобретенное имущество. За нарушение карантина невозможно лишать человека своего имущества. В этом случае незаконные действия чиновников можно будет оспаривать в суде и добиться наказания за превышение должностных полномочий", - пояснил юрист.

Изъятие автомобилей нарушает право на имущество, зафиксированное в Конституции, отметила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Кадыров должен принимать меры, которые будут положительно влиять на жизнь граждан. А на самом деле принимаются решения, причем под предлогом карантина, которые осложняют жизнь жителей. Поразительно, что он не видит в этом ничего противозаконного", - сказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Запрет на организацию свадеб в Чечне был введен 13 апреля. С этого же дня жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Власти Чечни, в числе первых сняв запрет на проведение свадеб, хотят компенсировать психологическую усталость местных жителей от карантина, предположили ранее востоковеды Алексей Малашенко и Михаил Рощин. Контролировать численность участников свадеб сложно, соблюдение ограничений зависит от их дисциплинированности, указала профессор Лидия Курбанова.

Аналитики указали на двойные стандарты чеченского руководства

Власти Чечни добиваются соблюдения карантина неправовыми методами, заявила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"Исполнение правил карантина довольно сложно отследить, потому что они касаются повседневной, рутинной жизни людей. Здесь должен быть достаточно высокий уровень личной ответственности граждан и личного понимания того, что ограничения важны, что вирус опасен. Многие люди по-прежнему относятся к нему с долей фатализма, скептицизма, хотя по Северному Кавказу этот вирус прошелся достаточно серьезно - все лично знают кого-то, кто заразился или даже умер. А когда невозможно следить за всеми, появляются такие нестандартные формы угроз, чтобы люди следовали ограничениям. В некоторых странах вводятся большие штрафы, нарушителей ловят и штрафуют. В Чечне идут по другому пути. Руководство Чечни изобретает неправовые, экстравагантные методы борьбы", - сказала Сокирянская корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что само руководство республики строгих правил не соблюдает. "Никто не пытается привести в соответствие правила, по которым живет элита, и правила, по которым живут остальные. Повседневная реальность республики регулируется часто меняющимися решениями своего руководства. Нередко эти решения не имеют ничего общего с правовым полем, с решениями Роспотребнадзора, с нормами, правилами и процедурами государственных институтов. Это произвольные решения руководителя, которые придумываются здесь и сейчас. Сегодня они такие, завтра – другие", - отметила Екатерина Сокирянская.

Жители Чечни неоднократно критиковали местных чиновников за двойные стандарты в вопросе соблюдения карантина. Так, 6 июня Рамзан Кадыров, а также некоторые высокопоставленные чиновники Чечни посетили пятничную молитву в мечети в Шали, причем, в отличие от других верующих, были без масок.

По словам президента Ассамблеи народов Кавказа Руслана Кутаева, кортежи высокопоставленных чиновников в период пандемии состояли из десятков автомобилей. "Какие-то сумасшедшие кортежи позволяет себе не только Кадыров, но и люди из его окружения. Им это можно, разрешено, а другим – нет. Хотя я не говорю, что в период пандемии (участникам свадебных кортежей можно ездить таким образом). Я считаю, нельзя такое делать, нельзя распространять вирус", - отметил Кутаев.

Он раскритиковал угрозы изъятием автомобилей у нарушителей. "У меня ощущение, что это делается не столько для сохранения здоровья людей, сколько для изъятия имущества людей. Если кто-то нарушил карантин - пусть его наказывают, штрафуют. Но отбирать у него имущество и направлять непонятно на что - это, конечно же, недопустимо", - сказал Руслан Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Кортежи традиционны для высокопоставленных чиновников в Чечне

Еще до начала пандемии, в начале ноября 2019 года, пользователи Instagram высмеяли главу Чечни за кортеж из 15 машин. Ради кортежей Рамзана Кадырова и других высокопоставленных чиновников надолго перекрываются дороги, указали местные жители.

Кортежи из десятков автомобилей имеют в Чечне имиджевое и культурное значение, в том числе для Кадырова, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. "Здесь микс нашей кавказской любви к роскоши и чиновничьей любви к [представительскому классу], плюс «пацанский» эпатаж, не чуждый Рамзану Кадырову", - заявила североосетинская журналистка Мадина Сагеева.

Кортеж Рамзана Кадырова стоит рассматривать с одной стороны как элемент традиции, а с другой - как часть чиновничьей культуры, указал член экспертного совета Московского центра Карнеги, политолог Алексей Малашенко.

Большие свадебные кортежи из множества повозок или машин - традиционный элемент почти любой чеченской свадьбы, рассказал историк Хасан Бакаев. "Чеченские свадьбы в мирное время всегда были многолюдными, со многими участниками проходила и доставка невесты в дом жениха", - отметил он.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".