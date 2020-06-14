Кадыров приказал отбирать машины за длинные свадебные кортежи

14 июня 2020, 12:35

Автомобили нарушителей ограничений на проведение свадеб будут проданы с перечислением средств на медицину, а самих нарушителей отправят волонтерами в больницы, заявил глава Чечни. При этом он анонсировал третий этап смягчения карантина с 20 июня.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса. Межиев отметил, что в церемонии разрешено принимать участие только имаму и свидетелям, пышные многолюдные торжества запрещены. Жители республики и пользователи Instagram сочли снятие запрета преждевременным.

Власти Чечни, в числе первых сняв запрет на проведение свадеб, хотят компенсировать психологическую усталость местных жителей от карантина, предположили востоковеды Алексей Малашенко и Михаил Рощин. Контролировать численность участников свадеб сложно, соблюдение ограничений зависит от их дисциплинированности, указали президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и профессор Лидия Курбанова.

Глава Чечни на заседании Оперативного штаба 13 июня подверг жесткой критике нарушителей правил организации свадебных торжеств и сообщил, что дал указание отбирать у них автомобили и продавать, а вырученные деньги отдавать на медицину.

"То, что начали делать люди - это отсутствие приличий, благородства, веры, отсутствие всего. Потому что когда их призывают [соблюдать меры безопасности] ради Всевышнего, ради своего народа, ради своих домашних... <...> Есть люди. которые делают, что хотят. Я сказал отбирать у них машины. Отобрать, продать машины. Медработникам, на медицину отправьте [эти] средства. Потому что сегодня, помимо оказания медицинской помощи, четыре раза [в день] они (медработники. - Прим. "Кавказского узла") кормят больных, и плюс полностью их нуждами занимаются. Не стыдятся [нарушители] врачей, которые так трудятся" - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Рамзана Кадырова.

Он пояснил, что речь идет о нарушении ограничения на число машин в свадебном кортеже.

"Одна машина - чтобы привезти невесту. А вторая только с муллой поедет. <...> начали нанимать лимузин и ездить. <...> Какие-то непонятные существа - когда их отправили за невестой, попрятались по улицам, а потом пристроились на машинах [за свадебным кортежем]. Все, кто был в этих машинах, пусть они станут волонтерами, и обслуживают больницы. Заставьте их мыть полы в больнице, подметать - дайте им узнать цену того, что мы делаем. Это же позор. <...> Мулла, не заключай брак, не делай этого. Смотри, участковый, глава села, смотри. <...> Всех этих людей по спискам приведите. Они будут волонтерами в больнице, будут чистить больницы, ухаживать будут [за больными], надев костюмы [противочумные]", - пригрозил глава республики. Репортаж о заседании оперштаба был показан 13 июня в ночных новостях ЧГТРК "Грозный".

Согласно введенным в Чечне ограничениям, свадебный кортеж должен включать не более двух-трех автомобилей, включая машину с невестой. 7 июня кадий Шелковского района Асхаб Хатиев заявлял, что духовенство контролирует соблюдение этой нормы. "Мы не даем слишком большому количеству людей собираться вместе. <...> люди относятся к этому с пониманием, за невестой отправляют максимум одну-две машины. Говорят, что торжество устроят и отпразднуют позже, соблюдают установленные правила. <...> когда кто-то изъявляет желание жениться, отправляем муллу, сообщаем о нынешней ситуации, и все относятся с пониманием", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова районного кадия, прозвучавшие в эфире ЧГТРК "Грозный".

Недовольство Кадырова вызвала свадьба, которая проходила несколько дней назад, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель муфтията Чечни.

"Несколько дней назад был отмечен случай, когда невесту везли в лимузине, а в колонне было несколько машин. Выяснилось, что организаторы просто ввели в заблуждение своего имама. Они попросили его провести необходимый обряд за день до того, как поедут за невестой, заверив, что отправят всего две машины, а сами на следующий день отправились [за невестой] целой колонной. Имама с ними не было", - сообщил представитель Духовного управления мусульман региона.

Запрет на организацию свадеб в связи с угрозой распространения коронавируса в Чечне был введен 13 апреля, представителям духовенства запретили регистрировать браки по нормам ислама. С этого же дня жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 26 мая в Чечне общее число инфицированных достигло 1133, 13 зараженных умерли. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Рамзан Кадыров и ранее грозил, что лишит нарушителей карантина их машин. 13 апреля, когда в Чечне вводилась строгая самоизоляция, Кадыров выступил с угрозами сжигать автомобили тех, кто недоволен действиями сотрудников полиции. В тот же день в соцсетях распространилось видео, на котором начальник ОВД Урус-Мартановского района Чечни требует от местных жителей оставаться дома и грозит отбирать личные автомобили, а самих нарушителей привлекать к общественным работам. Пользователи WhatsApp еще в марте распространяли сообщения о том, что силовики, наряду с избиением нарушителей карантина пластиковыми трубами, отбирают у них машины.

На заседании Оперативного штаба, которое состоялось 26 марта, Рамзан Кадыров приравнял носителей коронавируса к террористам. Он потребовал сажать в изолятор нарушителей карантинного режима, лишать их пищи и закапывать в ямах.

С информацией о наказаниях, предусмотренных законами за нарушение карантина, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Кадыров анонсировал третий этап смягчения карантина

Возможность новых послаблений будет рассмотрена после увеличения мест в больницах - предположительно, после 20 июня, сообщил сегодня Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. "Нельзя забывать, что, несмотря на поэтапное снятие ограничительных мер, необходимо соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, избегать людных мест", - подчеркнул глава Чечни.

Предполагается, что через несколько дней республика выйдет на "плато" по коронавирусу, сообщил Кадыров, сославшись на главу регионального Минздрава. "На сегодняшний день активных случаев заболевания инфекцией - 323. С 29 января выявлено 1464 случая заражения. Из них 1123 человека выздоровели и 18 скончались", - говорится в публикации.

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