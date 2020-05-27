Жителей Чечни удивило снятие запрета на свадьбы на фоне сохранения остальных запретов

27 мая 2020, 01:39

В Чечне ждут снятия запрета на выход из дома, чтобы получить возможность зарабатывать деньги, на проведение свадеб у многих нет финансовой возможности, указали жители республики и пользователи Instagram, комментируя сообщение муфтия Чечни о разрешении бракосочетаний по шариату.

Как писал "Кавказский узел", 25 мая муфтий Чечни объявил о снятии запрета на заключение брака по нормам ислама, введенного из-за пандемии коронавируса, при условии, что не будут проводиться многолюдные свадьбы.

Запрет на организацию свадеб в связи с угрозой распространения коронавируса в Чечне был введен 13 апреля, представителям духовенства запретили регистрировать браки по нормам ислама. С этого же дня жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". К 26 мая в Чечне общее число инфицированных достигло 1133, 13 зараженных умерли. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Видеообращение Салаха Межиева по поводу снятия действующих в Чечне ограничений на совершение свадебных обрядов по шариату, размещенное на странице телеканала "Грозный-ТВ" в Instagram, насчитывающей 819 тысяч подписчиков, просмотрели 57 134 раза, пользователи оставили под ним 265 комментариев.

"Лучше сказали бы, что на работу можно. Мужа ведь и кормить надо", - иронично заметил пользователь gorod_cvetov95, чей комментарий перевел корреспондент "Кавказского узла". "Была б возможность на работу ходить, это больше всего необходимо людям", - согласен с ним nurid_321594. "Лучше бы объявили, что можно всем выйти на свои рабочие места", - возмутился rozgorod. Он указал, что свадьба предполагает траты на обряд, калым, приданое и прочее, а у людей денег на это нет.

"Какая крайняя необходимость жениться, если огромному количеству людей есть нечего, нет работы из-за карантина?" - задается вопросом podarki095_.

"То, что можно было [разрешить] в последнюю очередь, выдвинули на первое место", - считает y__a_s__y_a.

Сообщение о снятии запрета, опубликованное на странице "Чечня сегодня_95" в Instagram, которая насчитывает 295 тысяч подписчиков, прокомментировали 155 пользователей, оно собрало 1733 отметки "нравится". "Если их дома нельзя выйти, как жениться", - поинтересовался bratva_vainahi. "Не хочу замуж, хочу на работу», - написала пользователь irsana145.

Жителей Чечни удивило, что свадьбы разрешили раньше, чем сняли остальные запреты. "Какой смысл разрешать бракосочетания, если все прочие ограничения остаются в силе? Невесте нужно подготовить приданое, свадебное платье, сторона жениха тоже должна приготовить подарки. Рынки, магазины и все остальное закрыто, где и как все это приобретать людям, непонятно. Разрешение на проведение свадеб - это не то, что сейчас необходимо людям", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Роза.

"Прежде бы надо снять существующие ограничения и запреты, дать людям возможность выйти на работу, а потом уже думать о свадьбах. Вступление в брак - это, прежде всего, большие расходы для семей невесты и жениха, а у большинства сейчас денег нет даже на продукты питания", - отметил грозненец Магомед.

"Обычно одежду и подарки сторона невесты приобретала на рынке в Хасавюрте (в Дагестане), он сейчас закрыт. Да и у нас все рынки и крупные магазины стоят закрытыми. А как быть с обязательными справками из больниц для жениха и невесты... если выходить и выезжать куда-то без пропусков нельзя, а срок их действия ограничен двумя часами? Думаю, власть и духовенство немного поспешили с разрешением на проведение бракосочетаний", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Увайс.

В 2011 году муфтият Чечни обязал молодоженов предъявлять имамам сел и районов справку об отсутствии ВИЧ-инфекции. Если у жениха и невесты нет заверенных сертификатов об отсутствии ВИЧ, они не могут рассчитывать на бракосочетание по мусульманским обычаям, без этих документов брак отказываются регистрировать и в ЗАГСах. С 1 ноября 2018 года в Чечне введен сертификат нового образца: теперь те, кто намерен вступить в брак, должны будут сдавать анализы не только на ВИЧ/СПИД, но также проходить проверку на отсутствие заболеваний, передающихся половым путем, а также гепатита В и С.

Опрос "Кавказского узла" не носит репрезентативный характер и отражает мнение только опрошенных жителей Чечни.

Снятие запрета на проведение бракосочетаний не отменяет всех действующих ограничений, сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный богослов. "Дозволяется совершать никях (обряд бракосочетания по шариату - прим. "Кавказского узла"). За невестой могут ехать несколько человек со стороны жениха, местный кадий или имам. За невесту выплачивается только обязательный калым, это 50 тысяч рублей, свадебные торжества с участием гостей не проводятся", - подчеркнул он.

Республиканский Центр по профилактике и борьбе со СПИДом возобновит освидетельствование вступающих в брак молодых людей и выдачу им соответствующих справок с 27 мая, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства здравоохранения Чечни.