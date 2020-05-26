Дагестан остался лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса

26 мая 2020, 13:14

Из 30 новых смертей пациентов с коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе 21 зарегистрирована в Дагестане. При этом из-за высокого прироста числа выздоровевших республика заняла последнее место в округе по числу больных.

Как писал "Кавказский узел", к 25 мая число смертей от коронавируса в СКФО достигло 234, а случаев заражения - 14 913. Дагестан оставался лидером по числу смертей и случаев заражения, а также по их суточному приросту. Однако больше всего активных больных было в Кабардино-Балкарии, а самый высокий уровень зараженности населения сохранялся в Северной Осетии.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

30 пациентов с COVID-19 умерли в СКФО за сутки

За минувшие сутки от коронавируса, по данным местного Оперативного штаба, умерли два жителя Кабардино-Балкарии, общее число смертей в регионе достигло 14. На Ставрополье за сутки скончался один пациент. В Ингушетии также скончался один зараженный, в Северной Осетии - пять, а в Дагестане сразу 21, следует из данных на 10.35 мск, опубликованных на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

Всего в Дагестане уже 118 умерших, в Ингушетии - 42, на Ставрополье - 41, в Северной Осетии – 32. В Чечне их по-прежнему 13, в Карачаево-Черкесии – четыре, указано в таблице на сайте. Там нет информации о последних шести смертях в Кабардино-Балкарии, передававшейся региональным Оперативным штабом в течение нескольких дней. В целом, по данным региональных и федеральных ведомств, число умерших в СКФО выросло за сутки на 30 и достигло 264.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Кабардино-Балкария почти сравнялась с Дагестаном по суточному приросту заражений

Дагестан лидирует не только по приросту числа умерших, но и по новым случаям инфицирования - за сутки их подтверждено 89. Но Кабардино-Балкария почти догнала Дагестан - там прирост равен 88. На Ставрополье 75 новых зараженных, в Северной Осетии – 57, в Ингушетии - 43, Карачаево-Черкесии - 31. Меньше всего прирост зараженных в Чечне – 21, сообщается в сегодняшней публикации на сайте "Роспотребнадзора". В целом суточный прирост по СКФО, в сравнении с предыдущими сутками, сократился на 21 - он равен 404.

По общему числу случаев заражения Дагестан лидирует в СКФО с большим отрывом, их в республике 4294. По этому показателю регион остается на пятом месте в России. В Северной Осетии зарегистрированы 2702 случая заражения COVID-19, в Кабардино-Балкарии – 2422, на Ставрополье – 2086, в Ингушетии – 1866, в Чечне – 1133, а в Карачаево-Черкесии – 814, указано на сайте "Стопкоронавирус".

Согласно данным Росстата, 1 января 2020 года самыми населенными регионами СКФО были Дагестан и Ставропольский край, там проживали 3,11 млн и 2,8 млн человек соответственно. Население Чечни составляло 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а Карачаево-Черкесии – 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Дагестан вышел на последнее место по числу активных больных

Худший уровень заболеваемости по СКФО сохраняется в Северной Осетии (387,75 случая заражения на каждые 100 тысяч населения) и Ингушетии (368,00). В Дагестане только 138,03 случаев заражений на 100 тысяч человек, что ниже среднего показателя по СКФО (154,24). Лучше всего ситуация в Ставропольском крае, где 74,41 случая заражения на 100 тысяч населения, и в Чечне (76,62).

В Чечне и Северной Осетии выздоровели уже более половины заболевших, а в Дагестане - 3809 из 4294. Всего выздоровевших в СКФО 8529, то есть также больше половины всех зараженных.

Активных больных в СКФО 6530. Больше всего их в Кабардино-Балкарии – 1812. На втором месте Ставропольский край с 1233 больным. В Северной Осетии 1100 активных больных, в Ингушетии - 1040, в Карачаево-Черкесии – 548, в Чечне – 430, указано на сайте "Стопкоронавирус". В Дагестане число болеющих резко сократилось - с 755 до 367. В результате регион вышел на последнее место по числу активных больных. Небольшое сокращение за сутки числа болеющих произошло также в Северной Осетии и Чечне, в других регионах динамика отрицательная.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".