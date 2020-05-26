Маска и перчатки. Фото Ashkan Forouzani, unsplash.com

26 мая 2020, 10:03

Один пациент с COVID-19 умер на Ставрополье за сутки

Число умерших от коронавируса на Ставрополье увеличилось до 41, а тесты на вирус подтвердились за сутки еще у 75 человек, сообщил губернатор края.

Скриншот публикации в Instagram: https://www.instagram.com/p/CAo3zjvKLAO/Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло 1932, количество умерших с COVID-19 составило 38.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров озвучил сегодня новую статистику по COVID-19 в регионе. "К сожалению, и сегодня новости печальные. За сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Всего умерших уже 41. Соболезную родным и близким. За прошедший день число случаев заболевания в крае выросло на 75, в целом их уже 2086", – написал Владимиров на своей странице в Instagram.

"Среди пациентов 189 – дети. В тяжелом состоянии сейчас находятся 36 заболевших. В средней степени тяжести – 189. Тех, кто выздоровел и вышел из-под меднаблюдения, – 812 человек за все время. Пока болезнь не отступает", – отметил глава региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Бизнесмены Ставрополья раскритиковали мизерную помощь российского правительства", "38 новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Ставрополье", "Темп заражения COVID-19 увеличился в четырех регионах СКФО".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 мая 2020, 18:51

26 мая 2020, 17:57

26 мая 2020, 17:03

26 мая 2020, 16:03

26 мая 2020, 15:35

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи