Один пациент с COVID-19 умер на Ставрополье за сутки

26 мая 2020, 10:03

Число умерших от коронавируса на Ставрополье увеличилось до 41, а тесты на вирус подтвердились за сутки еще у 75 человек, сообщил губернатор края.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 мая в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло 1932, количество умерших с COVID-19 составило 38.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров озвучил сегодня новую статистику по COVID-19 в регионе. "К сожалению, и сегодня новости печальные. За сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом. Всего умерших уже 41. Соболезную родным и близким. За прошедший день число случаев заболевания в крае выросло на 75, в целом их уже 2086", – написал Владимиров на своей странице в Instagram.

"Среди пациентов 189 – дети. В тяжелом состоянии сейчас находятся 36 заболевших. В средней степени тяжести – 189. Тех, кто выздоровел и вышел из-под меднаблюдения, – 812 человек за все время. Пока болезнь не отступает", – отметил глава региона.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".